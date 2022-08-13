Стадион: Stadio P.C. Tombolato
4:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолМазуччи Гаэтано
1:1
38' ГолБальдини Энрико
1:1
53' Не забитый пенальтиБальдини Энрико
56' Желтая карточкаМарин Мариус
2:1
57' ПенальтиБальдини Энрико
3:1
61' Гол в свои воротаХерманнссон Хьёртур
4:1
65' ПенальтиАсенсио Рауль
4:2
90' ГолСибилли Джузеппе
90' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
4:3
90' ГолКанестрелли Симоне
90'+8
Ход матча
27'
38'
1:1
53'
1:1
56'
57'
2:1
61'
65'
4:1
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
- Нападающий
-
-
42 Miha Trdan
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Читтаделла
Пиза
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|2
|Асенсио Рауль
|1 (1)
|1
|Бранка Симоне
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазуччи Гаэтано
|1
|1
|Канестрелли Симоне
|1
|1
|Сибилли Джузеппе
|1
|1
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0
Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2
Пиза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Палермо
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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