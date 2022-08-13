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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Читтаделла
4:3
Конец матча
Пиза
0'
0:1
27' Гол
Мазуччи Гаэтано
1:1
38' Гол
Бальдини Энрико
1:1
53' Не забитый пенальти
Бальдини Энрико
56' Желтая карточка
Марин Мариус
2:1
57' Пенальти
Бальдини Энрико
3:1
61' Гол в свои ворота
Херманнссон Хьёртур
4:1
65' Пенальти
Асенсио Рауль
4:2
90' Гол
Сибилли Джузеппе
90' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
4:3
90' Гол
Канестрелли Симоне
90'+8
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
90
Асенсио
Рауль
92
Бальдини
Энрико
1
Николас
Андраде
19
Эштевеш
Томаш
6
Херманнссон
Хьёртур
30
Де
Витис
Алессандро
7
Юрешкин
Роко
15
Туре
Идрисса
8
Марин
Мариус
23
Ионице
Артур
18
Мастину
Джузеппе
17
Сибилли
Джузеппе
26
Мазуччи
Гаэтано
Читтаделла
4-3-1-2
Пиза
4-3-2-1

История личных встреч

Читтаделла
Пиза

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:4
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:4
СB
1:0
К
3:2
СB
1:0
СB
0:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 2 (1) 2
Асенсио Рауль 1 (1) 1
Бранка Симоне 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазуччи Гаэтано 1 1
Канестрелли Симоне 1 1
Сибилли Джузеппе 1 1
Де Витис Алессандро 0 0
Моруцан Олимпиу 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррьеро Джузеппе 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0
Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2
Пиза
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1
Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
7. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Перуджа 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бари 0 0 0 0 0 - 0 0
7. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Перуджа 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СПАЛ 2013 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Палермо 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Перуджа 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Бальдини Энрико бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Мазуччи Гаэтано бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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