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Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня будем наблюдать второй тур первой лиги между командами: "Динамо" Махачкала - "Велес" Москва. Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, всем приятного просмотра, надеемся на отличный футбол!