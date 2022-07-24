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- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Сохиев АртурНападающий
-
Главный тренер: Алексич Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ежков ДанилаНападающий
-
25 Дорохов ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Сальников Михаил
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагермазов Сослан
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|Дорохов Егор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(6 матчей)
Велес Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Акрон
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Шинник
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шинник
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ФК Кубань
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Акрон
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Велес Москва
Исход игры
Динамо Махачкала
39% (46)
Ничья
37.3% (44)
Велес Москва
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
25% (27)
Меньше
75% (81)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
1:0 Динамо Махачкала
18.6% (22)
1:2 Велес Москва
11.9% (14)
2:1 Динамо Махачкала
10.2% (12)
0:1 Велес Москва
10.2% (12)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Динамо Махачкала
2.5% (3)
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