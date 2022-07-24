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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Динамо Махачкала
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 118
Динамо Махачкала 39% (46)
X 37.3% (44)
Велес Москва 23.7% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Велес Москва
3.00
3.28
3.06
Все Коэффициенты
Динамо Махачкала
Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагермазов Сослан 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 1 0
Дорохов Егор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(6 матчей)
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 поражение
Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
Велес Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. ФК Кубань 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Акрон 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Шинник 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Акрон 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Нефтехимик 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Шинник 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шинник 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ФК Кубань 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Акрон 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
    Ассистент: Сергей Архипов (Ульяновск, Россия);
    Ассистент: Степан Щербаков (Омск, Россия).
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня будем наблюдать второй тур первой лиги между командами: "Динамо" Махачкала - "Велес" Москва. Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, всем приятного просмотра, надеемся на отличный футбол!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 11 минут.



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Прогнозы 118
Динамо Махачкала 39% (46)
X 37.3% (44)
Велес Москва 23.7% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Велес Москва
3.00
3.28
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Махачкала - Велес Москва онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Велес Москва

Исход игры
Динамо Махачкала
39% (46)
Ничья
37.3% (44)
Велес Москва
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
25% (27)
Меньше
75% (81)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (40)
1:0 Динамо Махачкала
18.6% (22)
1:2 Велес Москва
11.9% (14)
2:1 Динамо Махачкала
10.2% (12)
0:1 Велес Москва
10.2% (12)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Динамо Махачкала
2.5% (3)
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Динамо Махачкала
Велес Москва
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