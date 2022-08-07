"Динамо" больше времени проводит с мячом. Это пока не приносит хозяевам никаких дивидендов. Доставлять мяч к воротам никому не удаётся.

Алибеков на чужой половине поля подтолкнул в спину Низамутдинова.

Халимбеков на фланге толкнул в спину Низамутдинова.

Кто-то из игроков "Шинника" забрался слева в офсайд.

Дибиргаджиев от углового флага низом отправил мяч к ближней штанге. Партнёрам сыграть в такой ситуации не удалось.

12' Стешин слева навесил в руки Хамхоеву.

10' В центре поля много борьбы, а вот вперёд продвижение в обе стороны даётся командам с трудом.

9' Магомедов от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Филиппов.

8' Дибиргаджиев в штрафной площади сделал скидку на Глушкова, но Хитяев выбил мяч за пределы поля.

6' "Шинник" переходит в атаку с помощью коротких передач. Здесь гости в цент ре поля натыкаются на прессинг соперников и теряют мяч.

5' "Динамо" старается быстро доставлять мяч в линию атаки, но пока точность передач хозяев оставляет желать лучшего.

4' Зинков слева в штрафной площади получил мяч от Гонгапшева и прострелил в центр. Хамхоев расстелился на газоне и забрал мяч в руки.