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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Динамо Махачкала
0:0
Первый тайм: 19'
Шинник
0'
Прогнозы 131
Динамо Махачкала 53.4% (70)
X 29.8% (39)
Шинник 16.8% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Шинник
3.25
3.55
3.80
Все Коэффициенты
Новости
Динамо Махачкала
Шинник

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибиргаджиев Джамал 1 0.25
Ибрагимов Камиль 1 0.25
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 2 0.5
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.25
Гонгапшев Альбек 1 0.25

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагидов Арсен 1 0
Кагермазов Сослан 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Агабалаев Чингиз 1 0
Халимбеков Рустам 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 1 1
Осипов Евгений 2 0
Батютин Андрей 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Савинов Андрей 1 0
Соколов Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(8 матчей)
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 поражения
Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0
Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
Шинник
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2
СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
6. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Шинник 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Балтика Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Шинник 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Шинник 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Динамо Махачкала 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 19'
    Навес Кагермазова справа к воротам соперники перехватили.
  • Угловой
    18'
    Дибиргаджиев от углового флага низом отправил мяч к ближней штанге. Партнёрам сыграть в такой ситуации не удалось.
  • Офсайд
    17'
    Кто-то из игроков "Шинника" забрался слева в офсайд.
  • Фол, нарушение
    16'
    Халимбеков на фланге толкнул в спину Низамутдинова.
  • Фол, нарушение
    15'
    Алибеков на чужой половине поля подтолкнул в спину Низамутдинова.
  • 14'
    "Динамо" больше времени проводит с мячом. Это пока не приносит хозяевам никаких дивидендов. Доставлять мяч к воротам никому не удаётся.
  • Фол, нарушение
    13'
    Самойлов на чужой половине поля нарушил правила.
  • 12'
    Стешин слева навесил в руки Хамхоеву.
  • 10'
    В центре поля много борьбы, а вот вперёд продвижение в обе стороны даётся командам с трудом.
  • 9'
    Магомедов от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Филиппов.
  • 8'
    Дибиргаджиев в штрафной площади сделал скидку на Глушкова, но Хитяев выбил мяч за пределы поля.
  • 6'
    "Шинник" переходит в атаку с помощью коротких передач. Здесь гости в цент ре поля натыкаются на прессинг соперников и теряют мяч.
  • 5'
    "Динамо" старается быстро доставлять мяч в линию атаки, но пока точность передач хозяев оставляет желать лучшего.
  • 4'
    Зинков слева в штрафной площади получил мяч от Гонгапшева и прострелил в центр. Хамхоев расстелился на газоне и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    3'
    Магомедов разыграл угловой удар с партнёров и неудачно исполнил подачу слева. Мяч улетел за ворота.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      "Динамо" играет в синей форме с белым воротом, "Шинник" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Анжи-Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура Российской первой лиги, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и ярославский «Шинник». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 131
    Динамо Махачкала 53.4% (70)
    X 29.8% (39)
    Шинник 16.8% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Шинник
    3.25
    3.55
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Махачкала 0:0 Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Шинник

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    53% (70)
    Ничья
    29.5% (39)
    Шинник
    17.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.58% (29)
    Меньше
    75.42% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (64)
    Нет
    45.76% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    30.3% (40)
    1:1 Ничья
    26.5% (35)
    2:1 Динамо Махачкала
    12.9% (17)
    1:2 Шинник
    8.3% (11)
    2:0 Динамо Махачкала
    3.8% (5)
    0:2 Шинник
    2.3% (3)
    0:1 Шинник
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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    Динамо Махачкала
    Шинник
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