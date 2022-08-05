Позже
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибиргаджиев Джамал
|1
|0.33
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.33
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|2
|0.67
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.33
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.33
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вагидов Арсен
|1
|0
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Алибеков Муталип
|1
|0
|Агабалаев Чингиз
|1
|0
|Халимбеков Рустам
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|1
|1
|Осипов Евгений
|2
|0
|Батютин Андрей
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Савинов Андрей
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(8 матчей)
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 поражения
Шинник
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2
СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Волгарь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Енисей
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Балтика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Балтика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Алания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Рубин
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Волгарь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Шинник
Исход игры
Динамо Махачкала
46.3% (19)
Ничья
34.1% (14)
Шинник
19.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (12)
Меньше
67.57% (25)
Обе команды забьют
Да
67.57% (25)
Нет
32.43% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (13)
2:1 Динамо Махачкала
19.5% (8)
1:0 Динамо Махачкала
17.1% (7)
1:2 Шинник
7.3% (3)
2:0 Динамо Махачкала
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!