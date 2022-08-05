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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Динамо Махачкала
 
Позже
Шинник
Прогнозы 41
Динамо Махачкала 46.3% (19)
X 34.1% (14)
Шинник 19.5% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Шинник
3.40
3.55
4.34
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибиргаджиев Джамал 1 0.33
Ибрагимов Камиль 1 0.33
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 2 0.67
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.33
Гонгапшев Альбек 1 0.33

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагидов Арсен 1 0
Кагермазов Сослан 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Агабалаев Чингиз 1 0
Халимбеков Рустам 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 1 1
Осипов Евгений 2 0
Батютин Андрей 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Савинов Андрей 1 0
Соколов Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(8 матчей)
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 поражения
Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0
Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
Шинник
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2
СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Красава 3:2 Динамо СПб - Шинник 0:1 Шинник - Тверь 2:2 Звезда Санкт-Петербург - Шинник 0:3 Шинник - Олимп Долгопрудный-2 2:1 Химик Дзержинск - Шинник 2:2 Шинник - Чертаново 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Арсенал Тула Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Краснодар-2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Волгарь Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Енисей Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Алания Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. ФК Кубань Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Балтика Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
11. Динамо Махачкала Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Уфа Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Шинник Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Родина Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Велес Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Акрон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Динамо Махачкала 46.3% (19)
    X 34.1% (14)
    Шинник 19.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Шинник
    3.40
    3.55
    4.34
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Шинник

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    46.3% (19)
    Ничья
    34.1% (14)
    Шинник
    19.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (12)
    Меньше
    67.57% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    2:1 Динамо Махачкала
    19.5% (8)
    1:0 Динамо Махачкала
    17.1% (7)
    1:2 Шинник
    7.3% (3)
    2:0 Динамо Махачкала
    4.9% (2)
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    Динамо Махачкала
    Шинник
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