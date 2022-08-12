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Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|2
|0.5
|Панченко Кирилл
|2
|0.5
|Ткачёв Сергей
|2
|0.5
|Алиев Камран
|1
|0.25
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибиргаджиев Джамал
|1
|0.25
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.25
|Магомедов Ражаб
|1
|0.25
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.25
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|2
|1
|Панченко Кирилл
|1
|1
|Мануйлов Роман
|2
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|2
|0
|Вагидов Арсен
|1
|0
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Агабалаев Чингиз
|1
|0
|Юсупов Залимхан
|1
|0
|Халимбеков Рустам
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2
Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Динамо Махачкала
(9 матчей)
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 поражения
Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Алания
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Волгарь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Волгарь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Алания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Шинник
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Алания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Родина Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Енисей
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Балтика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рубин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Волгарь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Динамо Махачкала
Исход игры
Арсенал Тула
91.7% (44)
Ничья
4.2% (2)
Динамо Махачкала
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
45.8% (22)
2:0 Арсенал Тула
18.8% (9)
1:0 Арсенал Тула
18.8% (9)
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