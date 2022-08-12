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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Арсенал Тула
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 47
Арсенал Тула 91.5% (43)
X 4.3% (2)
Динамо Махачкала 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Динамо Махачкала
3.80
5.70
6.70
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 2 0.5
Панченко Кирилл 2 0.5
Ткачёв Сергей 2 0.5
Алиев Камран 1 0.25
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибиргаджиев Джамал 1 0.25
Агабалаев Чингиз 1 0.25
Магомедов Ражаб 1 0.25
Ибрагимов Камиль 1 0.25

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 2 1
Панченко Кирилл 1 1
Мануйлов Роман 2 0
Григалава Гиа 1 0
Ставпец Александр 1 0
Луценко Евгений 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 2 0
Вагидов Арсен 1 0
Кагермазов Сослан 1 0
Агабалаев Чингиз 1 0
Юсупов Залимхан 1 0
Халимбеков Рустам 1 0
Лысенко Сослан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2
Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0
Динамо Махачкала
(9 матчей)
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 поражения
Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Алания - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Енисей Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Алания Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4. ФК Кубань Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Балтика Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Волгарь Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Рубин Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Шинник Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. СКА-Хабаровск Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Акрон Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Волга Ульяновск Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Волгарь Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Динамо Махачкала Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КАМАЗ Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9. ФК Кубань Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Алания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Нефтехимик Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Родина Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Шинник Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Волга Ульяновск Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Алания Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. КАМАЗ Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Нефтехимик Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Родина Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шинник Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Енисей Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Балтика Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Динамо Махачкала Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рубин Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Уфа Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Волгарь Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Акрон Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. СКА-Хабаровск Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18. Велес Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Арсенал Тула 91.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Динамо Махачкала 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.80
    5.70
    6.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Динамо Махачкала онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Арсенал Тула
    91.7% (44)
    Ничья
    4.2% (2)
    Динамо Махачкала
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    45.8% (22)
    2:0 Арсенал Тула
    18.8% (9)
    1:0 Арсенал Тула
    18.8% (9)
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    Арсенал Тула
    Динамо Махачкала
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