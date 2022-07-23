2:1
Перерыв
0'
11' Желтая карточкаХабибуллин Айдар
0:1
15' ГолГерюгов Азнаур
1:1
31' ГолКасинтура Эгаш
2:1
43' ГолБотака-Иобома Эрвинг
Ход матча
11'
15'
0:1
31'
1:1
43'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ахатов ДанилНападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
-
Главный тренер: Томаров Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джикия ТемурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кротов АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аитов Ринат
История личных встреч
Уфа
Волга Ульяновск
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.5
|Касинтура Эгаш
|1
|0.5
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герюгов Азнаур
|1
|0.5
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухов Александр
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмутов Руслан
|1
|0
|Хабибуллин Айдар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2
Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1
Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Уфа
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Волга Ульяновск
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Уфа
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Волга Ульяновск
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Уфа
|2:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Волга Ульяновск
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Уфа 2:1 Волга Ульяновск
Исход игры
Уфа
91.5% (107)
Ничья
6% (7)
Волга Ульяновск
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.18% (28)
Меньше
72.82% (75)
Обе команды забьют
Да
30.1% (31)
Нет
69.9% (72)
Популярный счёт
1:0 Уфа
38.5% (45)
2:0 Уфа
21.4% (25)
2:1 Уфа
20.5% (24)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:1 Уфа
2.6% (3)
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