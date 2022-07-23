С левого фланга Герюгов прострелил в центр, где пробил в касание Джикия, но Ботака в падении заблокировал мяч.

Голубев прострелил с правого фланга в центр штрафной, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

Г-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Эрвинг Ботака! С угла поля навесил Камилов в центр штрафной, где оторвался от спины защитника Ботака и вколотил снаряд головой точно под перекладину.

С правого фланга прострелил в центр штрафной Голубев, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Одну минуту компенсировал арбитр к основному времени нашего поединка.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Уфы"!

С фланга покатил в центр Касинтура под удар Голубеву, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Эгаш Касинтура! Мягко забросил в штрафную Ортис. в столкновении с защитником смог протолкнуть снаряд в дальний угол, а дезориентированный голкипер не смог спасти свою команду.

Жемалетдинов с фланга сместился в центр и пробил в ближний угол, но на пути мяча оказался в последний момент Хабибуллин.

Дальний заброс исполнял Камилов на ход Ортису, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Сместился с фланга Магомадов в центр и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хвтаило.

По флангу Хайруллов забрасывал на ход Герюгову, но тот не смог зацепиться за мяч в пределах поля.

Мягко забросил Касинтура в штрафную на ход Жемалетдинову, но на выходе Морозов забрал мяч в свои руки.

Прострелил с фланга в центр штрафной Голубев, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

31' Касинтура с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь не смог добраться до мяча Ортис в борьбе с защитником.

30' Диагональ исполнял Паскин на ход Рахманову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

29' Запускал пасом Ботака по правой бровке Голубева, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Хайруллова.

28' Игра возобновилась, мяч под контролем уфимской команды, которая начинает свою атаку со своей половины поля.

27' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.

26' В центре поля получил по ногам Карп в борьбе против Паскина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Уфы".

25' Нет гола! Не лучшим образом пробил с "точки" Джикия. Вытянулся в струну Кукушкин и смог потащить мяч с нижнего угла. Браво голкипер!

24' С правого фланга ворвался в штрафную соперника Магомадов, но упал в борьбе против Карпа. Пенальти без раздумий назначил судья.

23' С угла поля навесил Емельянов на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил Жемалетдинов, но не попал в створ ворот.