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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Уфа
2:1
Перерыв
Волга Ульяновск
0'
11' Желтая карточка
Хабибуллин Айдар
0:1
15' Гол
Герюгов Азнаур
1:1
31' Гол
Касинтура Эгаш
2:1
43' Гол
Ботака-Иобома Эрвинг

Ход матча

11'
 
Хабибуллин Айдар
15'
0:1
Герюгов Азнаур
31'
Касинтура Эгаш
1:1
43'
Ботака-Иобома Эрвинг
2:1
Прогнозы 117
Уфа 91.5% (107)
X 6% (7)
Волга Ульяновск 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Волга Ульяновск
7.10
4.10
7.30
Все Коэффициенты
Уфа
Волга Ульяновск

История личных встреч

Уфа
Волга Ульяновск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.5
Касинтура Эгаш 1 0.5
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герюгов Азнаур 1 0.5

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухов Александр 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутов Руслан 1 0
Хабибуллин Айдар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2
Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1
Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Уфа 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Уфа 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Уфа 2:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Волга Ульяновск 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Уфы"!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к основному времени нашего поединка.
  • 44'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Голубев, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Эрвинг Ботака! С угла поля навесил Камилов в центр штрафной, где оторвался от спины защитника Ботака и вколотил снаряд головой точно под перекладину.
  • 42'
    Голубев прострелил с правого фланга в центр штрафной, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 40'
    С левого фланга Герюгов прострелил в центр, где пробил в касание Джикия, но Ботака в падении заблокировал мяч.
  • 39'
    Прострелил с фланга в центр штрафной Голубев, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 38'
    Мягко забросил Касинтура в штрафную на ход Жемалетдинову, но на выходе Морозов забрал мяч в свои руки.
  • 37'
    По флангу Хайруллов забрасывал на ход Герюгову, но тот не смог зацепиться за мяч в пределах поля.
  • 36'
    Сместился с фланга Магомадов в центр и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хвтаило.
  • 35'
    Дальний заброс исполнял Камилов на ход Ортису, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 34'
    Жемалетдинов с фланга сместился в центр и пробил в ближний угол, но на пути мяча оказался в последний момент Хабибуллин.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Эгаш Касинтура! Мягко забросил в штрафную Ортис. в столкновении с защитником смог протолкнуть снаряд в дальний угол, а дезориентированный голкипер не смог спасти свою команду.
  • 32'
    С фланга покатил в центр Касинтура под удар Голубеву, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Касинтура с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь не смог добраться до мяча Ортис в борьбе с защитником.
    • 30'
      Диагональ исполнял Паскин на ход Рахманову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 29'
      Запускал пасом Ботака по правой бровке Голубева, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Хайруллова.
    • 28'
      Игра возобновилась, мяч под контролем уфимской команды, которая начинает свою атаку со своей половины поля.
    • 27'
      Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.
    • 26'
      В центре поля получил по ногам Карп в борьбе против Паскина. Штрафной удар исполнять будут игроки "Уфы".
    • Не забитый пенальти
      25'
      Нет гола! Не лучшим образом пробил с "точки" Джикия. Вытянулся в струну Кукушкин и смог потащить мяч с нижнего угла. Браво голкипер!
    • Пенальти!
      24'
      С правого фланга ворвался в штрафную соперника Магомадов, но упал в борьбе против Карпа. Пенальти без раздумий назначил судья.
    • 23'
      С угла поля навесил Емельянов на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил Жемалетдинов, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      22'
      Сместился с правого фланга Емельянов в центр и пробил с линии штрафной, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
    • 21'
      После навеса с угла поля от Герюгова пробивал по воротам с линии вратарской Хайруллов, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      20'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Герюгов, но здесь головой вынес сферу на угловой Ботака.
    • 19'
      Убежал по флангу Карп и прострелил на дальнюю штангу, где пробил в касание Голубев, но мяч в подкате заблокировал Магомадов.
    • 18'
      Прорвался в контратаку по флангу Рахманов и навесил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 17'
      В верховой борьбе против Карпа получил по затылку Ефремов. Штрафной удар исполнять будут игроки "Волги".
    • Описание гола
      16'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Азнаур Герюгов! Неожиданно вышли вперед гости. Протащил мяч по правому флангу Ефремов и отдал поперек на Герюгова, который остановил мяч и вторым касанием отправил его точно в дальний нижний угол без шансов для голкипера.
    • 15'
      Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Камилов, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • Желтая карточка
      14'
      Мог убегать на ворота соперника Жемалетдинов после паса от Голубева, но его на газон уложил руками Хабибуллин. Судья показал желтую карточку защитнику.
    • 13'
      Касинтура с левого фланга навесил на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Абазов и вынес его подальше.
    • 12'
      Диагональ исполнял Герюгов на ход Рахманову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 11'
      В верховой борьбе против Карпа получил по голове Морозов. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 10'
      С правого фланга навесил Голубев в центр штрафной, но здесь удар Ортиса заблокировал в подкате Абазов.
    • 9'
      Долго катают мяч у чужой штрафной уфимцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 8'
      Голубев забрасывал в штрафную соперника, куда вбегал Карп, но пробить головой не позволил ему Хабибуллин.
    • 7'
      С левого фланга навесил Камилов на дальнюю штангу, где пробил головой Ортис, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 6'
      Прорвался по правому флангу на скорости Жемалетдинов и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Камилов от Хайрулова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Уфы".
    • 4'
      Выиграл верх перед чужой штрафной Ортис и головой сбросил на партнера, но на выходе перехватил сферу Морозов.
    • 3'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Карп на ход Ортису, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных фиолетовых цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч очередного тура ФНЛ,  в котором встретятся "Уфа" и "Волга". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 117
    Уфа 91.5% (107)
    X 6% (7)
    Волга Ульяновск 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Волга Ульяновск
    7.10
    4.10
    7.30
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    Прогнозы на матч Уфа 2:1 Волга Ульяновск

    Исход игры
    Уфа
    91.5% (107)
    Ничья
    6% (7)
    Волга Ульяновск
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.18% (28)
    Меньше
    72.82% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    30.1% (31)
    Нет
    69.9% (72)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    38.5% (45)
    2:0 Уфа
    21.4% (25)
    2:1 Уфа
    20.5% (24)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Уфа
    2.6% (3)
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    Волга Ульяновск
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