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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Уфа
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 7
Уфа 100% (7)
X 0% (0)
Волга Ульяновск 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Волга Ульяновск
8.80
4.50
9.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уфа
Волга Ульяновск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухов Александр 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2
Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Енисей 1:1 Урал-2 - Волга Ульяновск 0:3 Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1
Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2022, осталось 1 день 22 часа 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Уфа 100% (7)
    X 0% (0)
    Волга Ульяновск 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Волга Ульяновск
    8.80
    4.50
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уфа - Волга Ульяновск онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Волга Ульяновск

    Исход игры
    Уфа
    100% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Волга Ульяновск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (1)
    Меньше
    66.67% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (1)
    Нет
    66.67% (2)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    28.6% (2)
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    Уфа
    Волга Ульяновск
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