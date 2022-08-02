У Вандерсона на правом фланге зачастую подключения к атаке заканчиваются и вовсе потерей мяча, так ещё "Монако" может и контратаку на свои ворота придумать.

В очередной раз Вандерсон с правого фланга выполнил неудачную передачу вперёд, возможно, что уже после перерыва Филипп Клеман его поменяет.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Монако", Нюбель спокойно вышел из ворот и перехватил мяч.

Минамино прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Такуми пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Фолланд вновь слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника, на этот раз правила были нарушены против Тезе.

Вандерсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз защитники ПСВ сыграли внимательно и перехватили мяч.

Минамино в центре поля нарушил правила против Гакпо. Игроки ПСВ не стали торопиться при розыгрыше мяча.

"Монако" пока в основном старается атаковать через фланги, игроки ПСВ к этому готовы и поэтому у нас пока практически не возникает хоть каких-то моментов.

Головин разогнал атаку по левой половине поля, затем Александр сместился в центр и всё же передержал мяч, в итоге очередной подход к штрафной площади ПСВ ничем толковым не завершился.

Сегодня "Луи II" заполнен довольно неплохо, хоть зачастую в Монако и не очень много болельщиков приходят на футбол.

Угловой у ворот ПСВ. Головин выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Фолланд перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сангаре.

Достаточно медленно через фланги работают игроки "Монако", как раз из-за этого у хозяев поля мало что получается впереди.

Якобс сейчас совершил рывок вперёд по левому флангу, Мвене накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

8' ПСВ пока играет первые минуты матча от обороны, но в целом наверняка никто и не ждал, что команда из Нидерландов на выезде сразу же будет пытаться навязывать свою игру.

7' Головин разыграл стандарт с Фолландом, далее Александр выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Фофана головой сбросил мяч во вратарскую, совсем немного не хватило игрокам "Монако", чтобы завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге оказался в руках у Бенитеса.

6' Сайбари теперь уже сам на своей половине поля нарушил правила против Головина. "Монако" тщательно готовится к стандарту.

5' Полузащитник "Монако" Элио Матазо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Сайбари.

4' Головин выполнил передачу на ход Якобсу по левому флангу, Исмаил выполнил неплохой прострел в центр штрафной площади, Бен-Йеддер увёл за собой соперника, но в итоге никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

3' Дисаси из глубины поля выполнил заброс на ход Минамино по правому флангу, защитники ПСВ сыграли внимательно и перехватили мяч.

2' Головин старается активно начать матч, сразу же Александр пошёл на своей левой бровке в прессинг соперника, но всё же сразу создать что-то опасное не получилось.