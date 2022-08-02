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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Монако
0:0
Первый тайм: 24'
ПСВ
0'
3' Желтая карточка
Матазо Элио

Ход матча

3'
Матазо Элио
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 149
Монако 69.1% (103)
X 19.5% (29)
ПСВ 11.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
ПСВ
3.45
3.75
3.38
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
15
Матазо
Элио
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филипп
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
20
Тиль
Гус
6
Сангаре
Ибрахим
23
Верман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
9
Де
Йонг
Люк
11
Гакпо
Коди
Монако
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Монако
ПСВ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:2
ТМК
0:0
ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матазо Элио 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2
Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2
Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 23'
    Вандерсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз защитники ПСВ сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Фолланд вновь слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника, на этот раз правила были нарушены против Тезе. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Тиль в центре поля нарушил правила против Головина. Игроки "Монако" быстро разыграли стандарт. 
  • 20'
    Минамино прошёл вперёд по правой половине поля, а затем Такуми пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 19'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс в центр штрафной площади "Монако", Нюбель спокойно вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 18'
    В очередной раз Вандерсон с правого фланга выполнил неудачную передачу вперёд, возможно, что уже после перерыва Филипп Клеман его поменяет. 
  • 17'
    У Вандерсона на правом фланге зачастую подключения к атаке заканчиваются и вовсе потерей мяча, так ещё "Монако" может и контратаку на свои ворота придумать. 
  • 16'
    Якобс сейчас совершил рывок вперёд по левому флангу, Мвене накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • 15'
    Достаточно медленно через фланги работают игроки "Монако", как раз из-за этого у хозяев поля мало что получается впереди. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Фолланд перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сангаре. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот ПСВ. Головин выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 12'
    Сегодня "Луи II" заполнен довольно неплохо, хоть зачастую в Монако и не очень много болельщиков приходят на футбол. 
  • 11'
    Головин разогнал атаку по левой половине поля, затем Александр сместился в центр и всё же передержал мяч, в итоге очередной подход к штрафной площади ПСВ ничем толковым не завершился.
  • 10'
    "Монако" пока в основном старается атаковать через фланги, игроки ПСВ к этому готовы и поэтому у нас пока практически не возникает хоть каких-то моментов. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Минамино в центре поля нарушил правила против Гакпо. Игроки ПСВ не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
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    • 8'
      ПСВ пока играет первые минуты матча от обороны, но в целом наверняка никто и не ждал, что команда из Нидерландов на выезде сразу же будет пытаться навязывать свою игру. 
    • 7'
      Головин разыграл стандарт с Фолландом, далее Александр выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Фофана головой сбросил мяч во вратарскую, совсем немного не хватило игрокам "Монако", чтобы завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге оказался в руках у Бенитеса. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Сайбари теперь уже сам на своей половине поля нарушил правила против Головина. "Монако" тщательно готовится к стандарту. 
    • Желтая карточка
      5'
      Полузащитник "Монако" Элио Матазо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Сайбари. 
    • 4'
      Головин выполнил передачу на ход Якобсу по левому флангу, Исмаил выполнил неплохой прострел в центр штрафной площади, Бен-Йеддер увёл за собой соперника, но в итоге никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 3'
      Дисаси из глубины поля выполнил заброс на ход Минамино по правому флангу, защитники ПСВ сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 2'
      Головин старается активно начать матч, сразу же Александр пошёл на своей левой бровке в прессинг соперника, но всё же сразу создать что-то опасное не получилось. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между командами, которые вполне заслуживают оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов, но кому-то из них всё же придётся по итогам стыков отправиться в турнир рангом ниже. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Помогать ему на бровках будут Филиппо Мели и Мауро Вивенчи. Резервным арбитром на этот матч назначен Давиде Герсини. За VAR будут отвечать Марко Гуида и Чиро Карбоне. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Монако" и ПСВ из Эйндховена. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      3'
      Элиот Матазо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Монако 0:0 ПСВ

    Исход игры
    Монако
    68.6% (109)
    Ничья
    18.9% (30)
    ПСВ
    12.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.84% (88)
    Меньше
    30.16% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    84.13% (106)
    Нет
    15.87% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    42.1% (67)
    1:1 Ничья
    11.3% (18)
    1:0 Монако
    6.3% (10)
    2:0 Монако
    5% (8)
    1:2 ПСВ
    5% (8)
    2:2 Ничья
    3.8% (6)
    3:1 Монако
    1.9% (3)
    2:3 ПСВ
    1.3% (2)
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