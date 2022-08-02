Стадион: Луи II
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
14
Якобс
Исмаил
15
Матазо
Элио
19
Фофана
Юссуф
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
20
Тиль
Гус
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Льенар ЯннВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruud van Nistelrooy
История личных встреч
Монако
ПСВ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матазо Элио
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2
Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2
Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Монако 0:0 ПСВ
Исход игры
Монако
68.6% (109)
Ничья
18.9% (30)
ПСВ
12.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
69.84% (88)
Меньше
30.16% (38)
Обе команды забьют
Да
84.13% (106)
Нет
15.87% (20)
Популярный счёт
2:1 Монако
42.1% (67)
1:1 Ничья
11.3% (18)
1:0 Монако
6.3% (10)
2:0 Монако
5% (8)
1:2 ПСВ
5% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:1 Монако
1.9% (3)
2:3 ПСВ
1.3% (2)
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