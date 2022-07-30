Стадион: Луи II
История личных встреч
Монако
ПСВ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2
Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2
Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Монако - ПСВ
Исход игры
Монако
73.2% (41)
Ничья
17.9% (10)
ПСВ
8.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
80.39% (41)
Нет
19.61% (10)
Популярный счёт
2:1 Монако
46.4% (26)
1:1 Ничья
14.3% (8)
1:0 Монако
8.9% (5)
2:0 Монако
8.9% (5)
1:2 ПСВ
5.4% (3)
3:1 Монако
3.6% (2)
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