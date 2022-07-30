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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Монако
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 56
Монако 73.2% (41)
X 17.9% (10)
ПСВ 8.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
ПСВ
3.60
3.90
3.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монако
ПСВ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:2
ТМК
0:0
ТМК
3:1

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2
Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2
Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Монако 73.2% (41)
    X 17.9% (10)
    ПСВ 8.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    ПСВ
    3.60
    3.90
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - ПСВ

    Исход игры
    Монако
    73.2% (41)
    Ничья
    17.9% (10)
    ПСВ
    8.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.39% (41)
    Нет
    19.61% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    46.4% (26)
    1:1 Ничья
    14.3% (8)
    1:0 Монако
    8.9% (5)
    2:0 Монако
    8.9% (5)
    1:2 ПСВ
    5.4% (3)
    3:1 Монако
    3.6% (2)
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    Монако
    ПСВ
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