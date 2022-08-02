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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро в рамках третьего квалификационного ранда Лиги чемпионов сыграет команда из Бельгии "Унион Сент-Жиллуаз" против клуба из Шотландии "Глазко Рейнджерс". Следить за ходом матча буду я, Матюшенцев Дмитрий. Ждём много голов и хорошей игры!