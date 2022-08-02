  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
 
Позже
Рейнджерс
Прогнозы 136
Унион Сент-Жиллуаз 16.2% (22)
X 29.4% (40)
Рейнджерс 54.4% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Рейнджерс
2.55
3.35
2.80
Все Коэффициенты
Новости
49
Морис
Антони
26
Ross
Sykes
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
94
Loic
Lapoussin
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
11
Саймон
Адингра
13
Ванзейр
Данте
33
Маклафилин
Джон
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
19
Сэндс
Джеймс
31
Баришич
Борна
4
Ландстрем
Джон
17
Матондо
Рабби
18
Камара
Глен
8
Джек
Райан
71
Тильман
Малик
9
Чолак
Антонио-Мирко
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Рейнджерс
4-1-4-1

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2
Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4 Брага - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Рейнджерс 2:1

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро в рамках третьего квалификационного ранда Лиги чемпионов сыграет команда из Бельгии "Унион Сент-Жиллуаз" против клуба из Шотландии "Глазко Рейнджерс". Следить за ходом матча буду я, Матюшенцев Дмитрий. Ждём много голов и хорошей игры!
Прогнозы 136
Унион Сент-Жиллуаз 16.2% (22)
X 29.4% (40)
Рейнджерс 54.4% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Рейнджерс
2.55
3.35
2.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс

Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
16.3% (22)
Ничья
29.6% (40)
Рейнджерс
54.1% (73)
Тотал 2.5
Больше
48.76% (59)
Меньше
51.24% (62)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (37)
1:2 Рейнджерс
22.2% (30)
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
9.6% (13)
0:2 Рейнджерс
8.9% (12)
0:1 Рейнджерс
5.9% (8)
0:3 Рейнджерс
5.2% (7)
1:3 Рейнджерс
4.4% (6)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
3.7% (5)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Унион Сент-Жиллуаз
Рейнджерс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 