Стадион: King Power at Den Dreef
Позже
49
Морис
Антони
26
Ross
Sykes
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
19
Сэндс
Джеймс
18
Камара
Глен
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Ross SykesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Ilyes Ziani
-
86 Arnaud Dony
-
-
Главный тренер: Karel Geraerts
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Дэвис БенЗащитник
-
43 Кинг ЛеонЗащитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Рейнджерс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2
Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4 Брага - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Рейнджерс 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
16.3% (22)
Ничья
29.6% (40)
Рейнджерс
54.1% (73)
Тотал 2.5
Больше
48.76% (59)
Меньше
51.24% (62)
Обе команды забьют
Да
72.73% (88)
Нет
27.27% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (37)
1:2 Рейнджерс
22.2% (30)
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
9.6% (13)
0:2 Рейнджерс
8.9% (12)
0:1 Рейнджерс
5.9% (8)
0:3 Рейнджерс
5.2% (7)
1:3 Рейнджерс
4.4% (6)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
3.7% (5)
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