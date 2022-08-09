Мы продолжаем! Звучит свисток о начале второго тайма.

Тяжело сейчас будет игрокам "Униона", "Рейнджерс" не собирается останавливаться на достигнутом.

Атакуют шотландцы, комбинируют на фланге и постоянно навешивают.

Кстати всего 2 удара в створ у хозяев, оба после стандартов.

Прозвучал свисток на перерыв, уходим на 15-минутную паузу! Надо менять рисунок игры "Униону", отсидеться в обороне в первом тайме не получилось. А Ван Бронкхорст может усилить игру заменами - ждем выхода Морелоса, Скотта, Сакалы и Камара.

А вот и первые попытки сыграть в прессинг. И желтую получает Росс Сайкс за разговоры.

Жесткая игра от Ван Дер Хейдена. Штрафной вблизи от линии штрафной бельгийцев.

Гости блокируют два удара подряд от соперника.

Под занавес первого тайма "Унион" стал чаще прессинговать и делает попытки убежать в контратаки.

Шикарно сыграл Тавернье, не позволив сопернику выйти на свободное пространство.

Ван Дер Хейден играет рукой в своей штрафной после навеса от Баришича. Зачем??? Идиотский одиннадцатиметровый.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Тавернье! Капитан легко забивает гол, разведя вратаря и мяч по разным углам. Очень важный мяч для хозяев в раздевалку, ждем огненный второй тайм.

Не держится совсем мяч у игроков "Униона".

Снова стандарт у ворот "Униона".

Контролируют темп игры футболисты "Рейнджерс", все чаще гости вынуждены фолить и совсем перестали выходить на чужую половину поля.

Райан Кент часто увлекается дриблингом, но не всегда обыгрывает один в один.

Дальний удар Тома Лоуренса не таил в себе никакой опасности. Вратарь контролировал полет мяча.

Все ближе у нас конец первого тайма, а шотландцы не выполнили план-минимум на игру. Кент снова теряет мяч.

А режиссер трансляции показывает нам Морелоса. Пошел разминаться нападающий, ждем его во втором тайме.

С невозмутимым видом сидит Ван Бронкхорст, а ведь в перерыве ему предстоит тяжелый разговор с подопечными. Не работает план шотландцев на игру.

28' Опасный момент после штрафного от Лоуренса. Бил Голдсон прямо по центру. Хорошая игра Мориса.

27' Навес Голдсон не нашел партнеров. Мяч переходит к футболистам "Униона". Успокоилась игра. Стартовый навал шотландцев не завершился забитым голом.

26' В прошлом поединке Ванзейр прервал серию из 7 матчей без забитых голов. Нападающий готов повторить успешный прошлый сезон, а участие в Лиге чемпионов – дополнительная мотивация.

25' Ванзейр зарабатывает аут. Тяжело форварду впереди без поддержки

24' Первая пауза в игре. Тавернье жестко сыграл против Теумы, пока без желтой карточки.

22' Поют у нас трибуны без остановки. Гонят болельщики любимцев вперед, нужно им забить гол в первом тайме.

21' Активные Тильман и Тавернье снова зарабатывают стандарт. Тяжело пока гостям, Антони Морис расставляет защитников.

20' А вот и могли гости открыть счет. Ван дер Хейден немного не попал в створ после подачи от Линена.

19' "Юнион" зарабатывает угловой. Первый стандарт гостей

18' Без устали навешивает Тавернье, настоящий лидер клуба. Пока защитники справляются.

17' Тяжело бельгийцам, постоянно подключаются по флангам Баришич и Тавернье, создавая преимущество.

16' В первом матче в Бельгии шотландцы не нанесли ни одного удара после стандартов, поэтому сегодня они предпочитают короткие розыгрыши.

15' Не грубый у нас матч, всего 2 фола. А пока еще один угловой от "Рейнджерс".

14' Хорошую игру пока показывают шотландцы, активно действует вся тройка нападающих, пытаясь смещаться на фланги.

13' Огромная нагрузка ложится сегодня на защитника гостей Ван дер Хейдена, ему придется закрывать фланг Тавернье, капитана шотландцев и лидера клуба.

12' Хороший навес от Баришича, но судьи фиксируют положение вне игры у Чолака.

12' Редкая атака гостей завершилась ничем.

11' Опасный момент после удара хорватского нападающего Чолака. "Рейнджерс" давит, а Тавернье снова показывает высокий класс как подающий штрафных.

10' В матче национального первенства "Унион" на выезде уступил "Мехелену" со счетом 0:3. Посмотрим, сделал ли выводы главный тренер бельгийцев Карел Герертс.

9' Еще один стандарт. Сложно гостям при таком давлении. Разыгрывают угловой хозяева. Удар от ворот.

8' Очередной угловой после удара Лундстрема.

8' Переполненный "Айброкс" яростно поддерживает своих любимцев. Гул стоит над стадионом. Красота!

6' Офсайд у игрока "Униона", нет опыта на таком уровне у клуба.

6' Первый угловой у хозяев после подачи Кента. Неточный удар.

4' Быстрая атака "Юниона", но нападение захлебнулось у чужой штрафной.

3' Атакует "Рейнджерс", едва не заработав угловой.

2' По итогам первой встречи "Унион" победил со счетом 2:0, теперь хозяевам на своем поле необходимо отыгрывать гандикап в 2 гола. Готов ли финалист Лиги Европы прошлого сезона на очередной подвиг? Не сломается ли игра бельгийцев из-за громкой поддержки болельщиков шотландцев?