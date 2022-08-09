  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Рейнджерс
1:0
Второй тайм: 51'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
38' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
39' Желтая карточка
Сайкс Росс
1:0
45' Пенальти
Тавернье Джеймс
45' Желтая карточка
Морис Антони
45' Желтая карточка
Чолак Антонио-Мирко

Ход матча

38'
Сэндс Джеймс
 
39'
 
Сайкс Росс
45'
Тавернье Джеймс
1:0
45'
 
Морис Антони
45'
Чолак Антонио-Мирко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 132
Рейнджерс 86.4% (114)
X 7.6% (10)
Унион Сент-Жиллуаз 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
1.70
3.95
5.10
Все Коэффициенты
33
Маклафилин
Джон
2
Тавернье
Джеймс
19
Сэндс
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
4
Ландстрем
Джон
11
Лоуренс
Том
71
Тильман
Малик
9
Чолак
Антонио-Мирко
14
Кент
Райан
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
17
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
11
Саймон
Адингра
13
Ванзейр
Данте
Рейнджерс
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Рейнджерс
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.5
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 1 0.5
Ванзейр Данте 1 (1) 0.5
Ниукоп Барт 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 2 0
Голдсон Коннор 1 0
Лоуренс Том 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морис Антони 1 0
Сайкс Росс 1 0
Линен Сенне 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2
Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4 Брага - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Селтик 1:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    51'
    Лоуренс нарушает правила. Гости быстро разыгрывают мяч.
  • 50'
    Кстати всего 2 удара в створ у хозяев, оба после стандартов.
  • 49'
    Атакуют шотландцы, комбинируют на фланге и постоянно навешивают.
  • 48'
    Оба тренера приберегли замены. Ждем нервной концовки.
  • 47'
    Тяжело сейчас будет игрокам "Униона", "Рейнджерс" не собирается останавливаться на достигнутом.
  • Второй тайм начался
    46'
    Мы продолжаем! Звучит свисток о начале второго тайма.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв, уходим на 15-минутную паузу! Надо менять рисунок игры "Униону", отсидеться в обороне в первом тайме не получилось. А Ван Бронкхорст может усилить игру заменами - ждем выхода Морелоса, Скотта, Сакалы и Камара. 
  • Угловой
    45'
    Ванзейр зарабатывает угловой. Встрепенулись гости. А Морис зарабатывает необязательную желтую карточку.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Тавернье! Капитан легко забивает гол, разведя вратаря и мяч по разным углам. Очень важный мяч для хозяев в раздевалку, ждем огненный второй тайм. 
  • Пенальти!
    44'
    Ван Дер Хейден играет рукой в своей штрафной после навеса от Баришича. Зачем??? Идиотский одиннадцатиметровый.
  • 44'
    Шикарно сыграл Тавернье, не позволив сопернику выйти на свободное пространство. 
  • 43'
    Под занавес первого тайма "Унион" стал чаще прессинговать и делает попытки убежать в контратаки.
  • 42'
    Гости блокируют два удара подряд от соперника.
  • Фол, нарушение
    41'
    Жесткая игра от Ван Дер Хейдена. Штрафной вблизи от линии штрафной бельгийцев.
  • Желтая карточка
    39'
    А вот и первые попытки сыграть в прессинг. И желтую получает Росс Сайкс за разговоры. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      38'
      Первая желтая. Джеймс Сэндс играет крайне грубо, попав шипами в голеностоп сопернику.
    • 38'
      С невозмутимым видом сидит Ван Бронкхорст, а ведь в перерыве ему предстоит тяжелый разговор с подопечными. Не работает план шотландцев на игру.
    • 37'
      А режиссер трансляции показывает нам Морелоса. Пошел разминаться нападающий, ждем его во втором тайме. 
    • 36'
      Все ближе у нас конец первого тайма, а шотландцы не выполнили план-минимум на игру. Кент снова теряет мяч.
    • 35'
      Дальний удар Тома Лоуренса не таил в себе никакой опасности. Вратарь контролировал полет мяча.
    • 33'
      Райан Кент часто увлекается дриблингом, но не всегда обыгрывает один в один. 
    • 32'
      Лоуренс играет жестко но свисток судьи молчит.
    • 31'
      Контролируют темп игры футболисты "Рейнджерс", все чаще гости вынуждены фолить и совсем перестали выходить на чужую половину поля. 
    • Угловой
      30'
      Снова стандарт у ворот "Униона".
    • 29'
      Не держится совсем мяч у игроков "Униона". 
    • Опасный момент
      28'
      Опасный момент после штрафного от Лоуренса. Бил Голдсон прямо по центру. Хорошая игра Мориса.
    • 27'
      Навес Голдсон не нашел партнеров. Мяч переходит к футболистам "Униона". Успокоилась игра. Стартовый навал шотландцев не завершился забитым голом.
    • 26'
      В прошлом поединке Ванзейр прервал серию из 7 матчей без забитых голов. Нападающий готов повторить успешный прошлый сезон, а участие в Лиге чемпионов – дополнительная мотивация.
    • 25'
      Ванзейр зарабатывает аут. Тяжело форварду впереди без поддержки
    • Фол, нарушение
      24'
      Первая пауза в игре. Тавернье жестко сыграл против Теумы, пока без желтой карточки.
    • 22'
      Поют у нас трибуны без остановки. Гонят болельщики любимцев вперед, нужно им забить гол в первом тайме.
    • Угловой
      21'
      Активные Тильман и Тавернье снова зарабатывают стандарт. Тяжело пока гостям, Антони Морис расставляет защитников.
    • Опасный момент
      20'
      А вот и могли гости открыть счет. Ван дер Хейден немного не попал в створ после подачи от Линена.
    • Угловой
      19'
      "Юнион" зарабатывает угловой. Первый стандарт гостей
    • 18'
      Без устали навешивает Тавернье, настоящий лидер клуба. Пока защитники справляются.
    • 17'
      Тяжело бельгийцам, постоянно подключаются по флангам Баришич и Тавернье, создавая преимущество.
    • 16'
      В первом матче в Бельгии шотландцы не нанесли ни одного удара после стандартов, поэтому сегодня они предпочитают короткие розыгрыши. 
    • Угловой
      15'
      Не грубый у нас матч, всего 2 фола. А пока еще один угловой от "Рейнджерс".
    • 14'
      Хорошую игру пока показывают шотландцы, активно действует вся тройка нападающих, пытаясь смещаться на фланги.
    • 13'
      Огромная нагрузка ложится сегодня на защитника гостей Ван дер Хейдена, ему придется закрывать фланг Тавернье, капитана шотландцев и лидера клуба. 
    • Офсайд
      12'
      Хороший навес от Баришича, но судьи фиксируют положение вне игры у Чолака.
    • 12'
      Редкая атака гостей завершилась ничем.
    • Опасный момент
      11'
      Опасный момент после удара хорватского нападающего Чолака. "Рейнджерс" давит, а Тавернье снова показывает высокий класс как подающий штрафных.
    • 10'
      В матче национального первенства "Унион" на выезде уступил "Мехелену" со счетом 0:3. Посмотрим, сделал ли выводы главный тренер бельгийцев Карел Герертс.
    • Угловой
      9'
      Еще один стандарт. Сложно гостям при таком давлении. Разыгрывают угловой хозяева. Удар от ворот.
    • Угловой
      8'
      Очередной угловой после удара Лундстрема.
    • 8'
      Переполненный "Айброкс" яростно поддерживает своих любимцев. Гул стоит над стадионом. Красота!
    • Офсайд
      6'
      Офсайд у игрока "Униона", нет опыта на таком уровне у клуба.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой у хозяев после подачи Кента. Неточный удар.
    • 4'
      Быстрая атака "Юниона", но нападение захлебнулось у чужой штрафной.
    • 3'
      Атакует "Рейнджерс", едва не заработав угловой.
    • Анонс
      2'
      По итогам первой встречи "Унион" победил со счетом 2:0, теперь хозяевам на своем поле необходимо отыгрывать гандикап в 2 гола. Готов ли финалист Лиги Европы прошлого сезона на очередной подвиг? Не сломается ли игра бельгийцев из-за громкой поддержки болельщиков шотландцев?
    • Первый тайм начался
      Игра началась, поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро в ответном поединке третьего квалификационного раунда в Глазго сойдутся "Рейнджерс" и "Унион Сент-Жиллуаз". Для вас текстовую трансляцию проведет Тимошенко Роман, ждем много голов и хорошей игры.
      • Прогнозы 132
      Рейнджерс 86.4% (114)
      X 7.6% (10)
      Унион Сент-Жиллуаз 6.1% (8)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Рейнджерс
      Ничья
      Унион Сент-Жиллуаз
      1.70
      3.95
      5.10
      Все Коэффициенты
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Рейнджерс 1:0 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Рейнджерс 1:0 Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Рейнджерс
    86.4% (114)
    Ничья
    7.6% (10)
    Унион Сент-Жиллуаз
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (65)
    Меньше
    45.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    28% (37)
    2:0 Рейнджерс
    25% (33)
    3:1 Рейнджерс
    9.8% (13)
    1:1 Ничья
    7.6% (10)
    1:0 Рейнджерс
    7.6% (10)
    3:0 Рейнджерс
    6.1% (8)
    1:2 Унион Сент-Жиллуаз
    2.3% (3)
    0:1 Унион Сент-Жиллуаз
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рейнджерс
    Унион Сент-Жиллуаз
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     