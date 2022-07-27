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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Рейнджерс
 
Позже
Унион Сент-Жиллуаз
Прогнозы 128
Рейнджерс 85.9% (110)
X 7.8% (10)
Унион Сент-Жиллуаз 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
1.68
3.95
5.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рейнджерс
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 1 1
Ванзейр Данте 1 (1) 1
Ниукоп Барт 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голдсон Коннор 1 0
Лоуренс Том 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линен Сенне 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Рейнджерс - Килмарнок 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Ливингстон - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2
Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Блэкпул - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Селтик - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:4 Брага - Рейнджерс 1:0 Рейнджерс - Селтик 1:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2022, осталось 2 часа 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 128
    Рейнджерс 85.9% (110)
    X 7.8% (10)
    Унион Сент-Жиллуаз 6.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Унион Сент-Жиллуаз
    1.68
    3.95
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Рейнджерс
    85.9% (110)
    Ничья
    7.8% (10)
    Унион Сент-Жиллуаз
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (65)
    Нет
    44.44% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    28.1% (36)
    2:0 Рейнджерс
    25% (32)
    3:1 Рейнджерс
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    1:0 Рейнджерс
    7% (9)
    3:0 Рейнджерс
    6.3% (8)
    1:2 Унион Сент-Жиллуаз
    2.3% (3)
    0:1 Унион Сент-Жиллуаз
    1.6% (2)
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