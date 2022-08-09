Дьятта сместился в центр с левого фланга и затем Крепен пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру, что позволило Бенитесу в прыжке перевести его на угловой.

Кайо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки ПСВ без всякого труда выбили мяч на левый фланг.

Вандерсон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз завязалась небольшая борьба за мяч, но всё же ПСВ вновь удалось отбиться при стандарте.

Обсипо получил повреждение в борьбе за мяч в своей штрафной площади, вышли на поле врачи ПСВ, пауза в игре.

Поднялся Обиспо после паузы, всё нормально с защитником ПСВ, показал Армандо, что он готов играть дальше.

Веерман с левой половины поля выполнил опасную подачу к дальней штанге, совсем немного не хватило де Йонгу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Макс на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Дисаси. Игроки "Монако" тщательно готовятся к стандарту.

Вандерсон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Марипан хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла ПСВ от пропущенного мяча.

Угловой у ворот ПСВ. Кайо выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог добраться до мяча.

Дьятта хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади ПСВ, пришлось Веерману выбивать мяч на очередной угловой.

Кайо с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, после затяжной борьбы за мяч игроки "Монако" заработали ещё один корнер.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Марипан!!! Вандерсон с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бенитес сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за игроками "Монако". Эмболо быстро выполнил передачу в центр штрафной площади, Марипан выиграл борьбу за мяч и затем удачно пробил в правый угол ворот.

И теперь уже угловой у ворот "Монако". Гакпо выполнил подачу в центр штрафной площади, "монегаски" очень уверенно отбились при этом стандарте.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как перестроит Филипп Клеман игру своей команды, чтобы начать создавать опасные моменты у ворот Бенитеса на регулярной основе, а не рассчитывать лишь на длинные забросы вперёд и подачи с флангов.

В составе "Монако" после перерыва произошла замена. Вместо Кевина Фолланда на поле вышел Брель Эмболо.

Тиль перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Минамино.

Теперь уже де Йонг в центре поля нарушил правила против Фофана. Игроки "Монако" не смогли быстро разыграть стандарт.

Сангаре попытался с правой половины поля выполнить проникающую передачу в штрафную площадь, но под давлением соперника Ибрахим потерял мяч.

Бен-Йеддер пробил по воротам от правого угла штрафной площади, мяч задел защитника ПСВ и ушёл на угловой.

Минамино разыграл угловой с партнёром по команде, после этого с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Головин попытался обострить ситуацию на левом фланге, но всё же в окружении нескольких соперников Александр ожидаемо потерял мяч.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма ПСВ на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Монако". Пока единственный гол в этой встрече забил Йоэль Веерман. Общий счёт у нас 2:1 в пользу клуба из Нидерландов, что конечно же заставит "Монако" после перерыва начать играть ещё активнее в атаке, а иначе про групповой этап Лиги чемпионов "монегаски" могут забыть.

45' Головин с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Дисаси под давлением соперника пробил головой в ближний угол ворот, мяч на этот раз улетел в сторону от цели.

45' Одну минуту добавил Хесус Хиль Мансано к основному времени первого тайма.

45' Из центра поля последовал заброс от Фофана к правому углу штрафной площади, Бен-Йеддер убежал от Обиспо, но затем Виссам не смог переиграть Бенитеса при ударе в ближний угол ворот, капитан "Монако" слишком сильно сблизился с голкипером, Бенитес в итоге перевёл мяч на угловой.

44' Вандерсон в центре поля нарушил правила против де Йонга. Игроки ПСВ конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

43' Гакпо с углового покатил мяч в центр штрафной площади, Веерман грамотно набежал на мяч и в касание пробил по воротам, после рикошета мяч полетел точно в Нюбеля, который не стал суетиться и в итоге выловил его без особого труда.

42' Макс со стандарта с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Дисаси не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

41' Игроки ПСВ вновь стали успокаивать темп матча, пока команда Руда ван Нистелроя очень грамотно играет от обороны и ждёт свистка на перерыв.

40' Фолланд вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Тезе Кевин не смог завершить момент ударом по воротам.

39' Поднялся Веерман после паузы, всё нормально с атакующим полузащитником ПСВ, готов Йоэй продолжать игру.

38' Веерман по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи ПСВ, пауза в игре.

37' Полузащитник "Монако" Александр Головин получил жёлтую карточку за грубую игру в штрафной площади ПСВ против Веермана.

36' Вандерсон сместился в центр с правого фланга, но в итоге фланговый защитник "Монако" передержал мяч и у штрафной площади ПСВ Сангаре удачно сыграл в перехвате.

35' Якобс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фолланд головой пробил в левый угол ворот, Бенитес выбрал очень хорошую позицию, мяч в итоге сам прилетел к Вальтеру в руки.

34' Марипан пробил по воротам с дальней дистанции, мяч после рикошета очень слабо полетел к левой штанге, Бенитес остановил его без всякого труда.

33' Фофана выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Якобса, Исмаил под давлением Мвене не смог зацепиться за мяч.

32' Головин с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Минамино, Такуми зацепился за мяч, но под давлением соперников ему так и не удалось обострить ситуацию.

31' Дисаси с правой половины поля решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели.

30' Дисаси в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против де Йонга. Игроки ПСВ не стали торопиться при розыгрыше мяча.

29' Сайбари в центре поля убежал от Вандерсона, далее Исмаэль прорвался к радиусу штрафной площади и под давлением Дисаси пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели.

28' Якобс разыграл стандарт с Головиным, а затем Исмаил выполнил заброс в центр штрафной площади, никто из игроков "Монако" не смог зацепиться за мяч.

27' Сайбари на левой половине поля нарушил правила против Матазо. Игроки "Монако" тщательно готовятся к стандарту.

26' Головин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки ПСВ сыграли очень внимательно и без всякого труда отвели угрозу от своих владений при этом стандарте.

25' Бен-Йеддер по правой половине поля убежал в штрафную площадь, Тезе накрыл капитана "Монако" и выбил мяч на угловой.

24' Полузащитник ПСВ Ибрахим Сангаре получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Минамино.

23' Гакпо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

22' Очень неожиданно игроки ПСВ открыли счёт в матче, посмотрим, что теперь покажет нам "Монако".

21' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Веерман!!! Сайбари при развитии атаки по правому флангу грамотно отыгрался с Мвене, а затем Исмаэль выполнил отличный прострел практически в центр штрафной площади, Веерман грамотно набежал на мяч и в касание пробил точно под левую штангу.

20' Совсем у нас успокоилась игра, футболисты ПСВ стали больше времени проводить с мячом, но толку от этого пока немного.

19' Вандерсон с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бен-Йеддер зацепился за мяч, но затем у Виссама не получилась передача ближе к центру штрафной на Минамино.

18' В центр поля у нас пока что перешла игра, "Монако" продолжает стараться играть в высоком прессинге, что временами даёт свои плоды.

17' Головин разогнал атаку по левому флангу, далее Александр выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Якобс под давлением соперника не смог выполнить прострел к линии вратарской, мяч свалился с ноги флангового защитника "Монако" и ушёл за лицевую линию поля.

16' Минамино выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Бен-Йеддеру, Виссам под давлением Обиспо упустил мяч за лицевую линию поля.

15' Теперь уже у "Монако" не получилось как следует провести атаку по левой половине поля, заброс в штрафную площадь на Бен-Йеддера был неплохим, но Виссам также оказался в офсайде.

14' Макс из центра поля выполнил передачу на ход Гакпо к левому углу штрафной площади, форвард ПСВ забрался в небольшой офсайд.

13' Головин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мвене.

12' Гакпо прошёл вперёд по левой половине поля, затем Коди совсем немного сместился в центр и после этого последовал удар в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

11' Дисаси из центра поля выполнил неудачный заброс на левый фланг на ход Якобсу, мяч в итоге улетел в аут.

10' Вандерсон и Фофана перехватили мяч на правой половине поля, далее Юссуф сместился в центр к радиусу штрафной площади и покатил мяч на Головина, Александр в касание пробил по воротам на исполнение, мяч полетел точно в руки Бенитесу.

9' Полузащитник ПСВ Гус Тиль получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Тиль схватил за футболку Головина.

8' Макс выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Гакпо, защитники "Монако" сыграли внимательно и перехватили мяч.

7' За счёт высокого прессинга "Монако" удалось перехватить мяч у радиуса штрафной площади ПСВ, Головин достаточно быстро пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

6' Бенитес попал под прессинг на правом углу вратарской, но Вальтер сыграл без ошибок и спокойно отдал мяч на правую половину поля своему партнёру по команде.

5' Головин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади ПСВ, правила были нарушены против Сангаре.

4' Минамино неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Монако", но всё же обострить ситуацию у Такуми не получилось, его накрыл Макс, который выбил мяч в аут.

3' Макс с левого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у Филиппа и ушёл за лицевую линию поля.

2' "Монако" начал матч чуть более активно, но пока ПСВ достаточно грамотно играет от обороны, в итоге через фланги у гостей атаковать не получается.