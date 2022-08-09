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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
ПСВ
1:1
Второй тайм: 67'
Монако
0'
7' Желтая карточка
Тиль Гус
1:0
21' Гол
Верман Йоэй
23' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
36' Желтая карточка
Головин Александр
1:1
58' Гол
Марипан Гильермо

Ход матча

7'
Тиль Гус
 
21'
Верман Йоэй
(Сайбари Исмаэль)
1:0
23'
Сангаре Ибрахим
 
36'
 
Головин Александр
46'
 
Эмболо Брель
Фолланд Кевин
53'
 
Кайо Энрике
Якобс Исмаил
53'
 
Дьятта Крепен
Головин Александр
58'
1:1
Марипан Гильермо
(Эмболо Брель)
65'
Рамальо Андре
Сайбари Исмаэль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 149
ПСВ 57% (85)
X 22.1% (33)
Монако 20.8% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Монако
3.25
3.94
7.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филипп
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
20
Тиль
Гус
23
Верман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
9
Де
Йонг
Люк
11
Гакпо
Коди
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
18
Минамино
Такуми
19
Фофана
Юссуф
15
Матазо
Элио
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
ПСВ
4-3-3
Монако
4-4-2

История личных встреч

ПСВ
Монако

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:2
ТМК
0:0
ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Йоэй 2 1
Де Йонг Люк 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марипан Гильермо 1 0.5
Дисаси Аксель 1 0.5
Эмболо Брель 0 0
Фофана Юссуф 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Тиль Гус 1 0
Верман Йоэй 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1
ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0
Монако
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1
Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 70'
    Веерман с левой половины поля выполнил опасную подачу к дальней штанге, совсем немного не хватило де Йонгу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Замена
    69'
    В составе ПСВ произошла замена. Вместо Исмаэля Сайбари на поле вышел Андре Рамальо. 
  • 68'
    Поднялся Обиспо после паузы, всё нормально с защитником ПСВ, показал Армандо, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    67'
    Обсипо получил повреждение в борьбе за мяч в своей штрафной площади, вышли на поле врачи ПСВ, пауза в игре. 
  • Угловой
    66'
    Вандерсон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз завязалась небольшая борьба за мяч, но всё же ПСВ вновь удалось отбиться при стандарте. 
  • Угловой
    65'
    Кайо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки ПСВ без всякого труда выбили мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    64'
    Дьятта сместился в центр с левого фланга и затем Крепен пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру, что позволило Бенитесу в прыжке перевести его на угловой. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Обиспо в центре поля нарушил правила против Эмболо. Игроки "Монако" быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    62'
    И теперь уже угловой у ворот "Монако". Гакпо выполнил подачу в центр штрафной площади, "монегаски" очень уверенно отбились при этом стандарте. 
  • Описание гола
    61'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Марипан!!! Вандерсон с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бенитес сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за игроками "Монако". Эмболо быстро выполнил передачу в центр штрафной площади, Марипан выиграл борьбу за мяч и затем удачно пробил в правый угол ворот. 
  • Угловой
    60'
    Кайо с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, после затяжной борьбы за мяч игроки "Монако" заработали ещё один корнер. 
  • 59'
    Дьятта хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади ПСВ, пришлось Веерману выбивать мяч на очередной угловой. 
  • Угловой
    58'
    Угловой у ворот ПСВ. Кайо выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог добраться до мяча. 
  • Штанга
    57'
    Вандерсон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Марипан хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла ПСВ от пропущенного мяча. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Макс на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Дисаси. Игроки "Монако" тщательно готовятся к стандарту. 
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    • Замена
      55'
      Вторую подряд замену провёл Филипп Клеман. Вместо Александра Головина на поле вышел Крепен Дьятта. 
    • Замена
      54'
      В составе "Монако" произошла замена. Вместо Исмаила Якобса на поле вышел Кайо Энрике. 
    • 53'
      Головин попытался обострить ситуацию на левом фланге, но всё же в окружении нескольких соперников Александр ожидаемо потерял мяч. 
    • Угловой
      52'
      Минамино разыграл угловой с партнёром по команде, после этого с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 51'
      Бен-Йеддер пробил по воротам от правого угла штрафной площади, мяч задел защитника ПСВ и ушёл на угловой. 
    • 50'
      Сангаре попытался с правой половины поля выполнить проникающую передачу в штрафную площадь, но под давлением соперника Ибрахим потерял мяч. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Теперь уже де Йонг в центре поля нарушил правила против Фофана. Игроки "Монако" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Тиль перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Минамино. 
    • Замена
      47'
      В составе "Монако" после перерыва произошла замена. Вместо Кевина Фолланда на поле вышел Брель Эмболо. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как перестроит Филипп Клеман игру своей команды, чтобы начать создавать опасные моменты у ворот Бенитеса на регулярной основе, а не рассчитывать лишь на длинные забросы вперёд и подачи с флангов.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма ПСВ на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Монако". Пока единственный гол в этой встрече забил Йоэль Веерман. Общий счёт у нас 2:1 в пользу клуба из Нидерландов, что конечно же заставит "Монако" после перерыва начать играть ещё активнее в атаке, а иначе про групповой этап Лиги чемпионов "монегаски" могут забыть. 
    • Угловой
      45'
      Головин с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Дисаси под давлением соперника пробил головой в ближний угол ворот, мяч на этот раз улетел в сторону от цели. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Хесус Хиль Мансано к основному времени первого тайма. 
    • Опасный момент
      45'
      Из центра поля последовал заброс от Фофана к правому углу штрафной площади, Бен-Йеддер убежал от Обиспо, но затем Виссам не смог переиграть Бенитеса при ударе в ближний угол ворот, капитан "Монако" слишком сильно сблизился с голкипером, Бенитес в итоге перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Вандерсон в центре поля нарушил правила против де Йонга. Игроки ПСВ конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      43'
      Гакпо с углового покатил мяч в центр штрафной площади, Веерман грамотно набежал на мяч и в касание пробил по воротам, после рикошета мяч полетел точно в Нюбеля, который не стал суетиться и в итоге выловил его без особого труда. 
    • 42'
      Макс со стандарта с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Дисаси не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 41'
      Игроки ПСВ вновь стали успокаивать темп матча, пока команда Руда ван Нистелроя очень грамотно играет от обороны и ждёт свистка на перерыв. 
    • 40'
      Фолланд вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Тезе Кевин не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 39'
      Поднялся Веерман после паузы, всё нормально с атакующим полузащитником ПСВ, готов Йоэй продолжать игру. 
    • Травма, повреждение
      38'
      Веерман по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи ПСВ, пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      37'
      Полузащитник "Монако" Александр Головин получил жёлтую карточку за грубую игру в штрафной площади ПСВ против Веермана. 
    • 36'
      Вандерсон сместился в центр с правого фланга, но в итоге фланговый защитник "Монако" передержал мяч и у штрафной площади ПСВ Сангаре удачно сыграл в перехвате. 
    • 35'
      Якобс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фолланд головой пробил в левый угол ворот, Бенитес выбрал очень хорошую позицию, мяч в итоге сам прилетел к Вальтеру в руки. 
    • 34'
      Марипан пробил по воротам с дальней дистанции, мяч после рикошета очень слабо полетел к левой штанге, Бенитес остановил его без всякого труда. 
    • 33'
      Фофана выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Якобса, Исмаил под давлением Мвене не смог зацепиться за мяч. 
    • 32'
      Головин с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Минамино, Такуми зацепился за мяч, но под давлением соперников ему так и не удалось обострить ситуацию. 
    • 31'
      Дисаси с правой половины поля решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Дисаси в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против де Йонга. Игроки ПСВ не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 29'
      Сайбари в центре поля убежал от Вандерсона, далее Исмаэль прорвался к радиусу штрафной площади и под давлением Дисаси пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 28'
      Якобс разыграл стандарт с Головиным, а затем Исмаил выполнил заброс в центр штрафной площади, никто из игроков "Монако" не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Сайбари на левой половине поля нарушил правила против Матазо. Игроки "Монако" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      26'
      Головин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки ПСВ сыграли очень внимательно и без всякого труда отвели угрозу от своих владений при этом стандарте. 
    • 25'
      Бен-Йеддер по правой половине поля убежал в штрафную площадь, Тезе накрыл капитана "Монако" и выбил мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      24'
      Полузащитник ПСВ Ибрахим Сангаре получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Минамино. 
    • 23'
      Гакпо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 22'
      Очень неожиданно игроки ПСВ открыли счёт в матче, посмотрим, что теперь покажет нам "Монако". 
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Веерман!!! Сайбари при развитии атаки по правому флангу грамотно отыгрался с Мвене, а затем Исмаэль выполнил отличный прострел практически в центр штрафной площади, Веерман грамотно набежал на мяч и в касание пробил точно под левую штангу. 
    • 20'
      Совсем у нас успокоилась игра, футболисты ПСВ стали больше времени проводить с мячом, но толку от этого пока немного. 
    • 19'
      Вандерсон с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бен-Йеддер зацепился за мяч, но затем у Виссама не получилась передача ближе к центру штрафной на Минамино. 
    • 18'
      В центр поля у нас пока что перешла игра, "Монако" продолжает стараться играть в высоком прессинге, что временами даёт свои плоды. 
    • 17'
      Головин разогнал атаку по левому флангу, далее Александр выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Якобс под давлением соперника не смог выполнить прострел к линии вратарской, мяч свалился с ноги флангового защитника "Монако" и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 16'
      Минамино выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Бен-Йеддеру, Виссам под давлением Обиспо упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Офсайд
      15'
      Теперь уже у "Монако" не получилось как следует провести атаку по левой половине поля, заброс в штрафную площадь на Бен-Йеддера был неплохим, но Виссам также оказался в офсайде.
    • Офсайд
      14'
      Макс из центра поля выполнил передачу на ход Гакпо к левому углу штрафной площади, форвард ПСВ забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Головин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мвене. 
    • 12'
      Гакпо прошёл вперёд по левой половине поля, затем Коди совсем немного сместился в центр и после этого последовал удар в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 11'
      Дисаси из центра поля выполнил неудачный заброс на левый фланг на ход Якобсу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 10'
      Вандерсон и Фофана перехватили мяч на правой половине поля, далее Юссуф сместился в центр к радиусу штрафной площади и покатил мяч на Головина, Александр в касание пробил по воротам на исполнение, мяч полетел точно в руки Бенитесу. 
    • Желтая карточка
      9'
      Полузащитник ПСВ Гус Тиль получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Тиль схватил за футболку Головина. 
    • 8'
      Макс выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Гакпо, защитники "Монако" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 7'
      За счёт высокого прессинга "Монако" удалось перехватить мяч у радиуса штрафной площади ПСВ, Головин достаточно быстро пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 6'
      Бенитес попал под прессинг на правом углу вратарской, но Вальтер сыграл без ошибок и спокойно отдал мяч на правую половину поля своему партнёру по команде. 
    • 5'
      Головин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади ПСВ, правила были нарушены против Сангаре. 
    • 4'
      Минамино неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Монако", но всё же обострить ситуацию у Такуми не получилось, его накрыл Макс, который выбил мяч в аут. 
    • 3'
      Макс с левого фланга выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у Филиппа и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 2'
      "Монако" начал матч чуть более активно, но пока ПСВ достаточно грамотно играет от обороны, в итоге через фланги у гостей атаковать не получается. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что первая игра на "Луи II" завершилась вничью со счётом 1:1, а поэтому сегодня мы вправе ожидать от обеих команд атакующего футбола, если конечно же они не собираются играть дополнительное время. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Помогать ему на бровках будут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес. Резервным арбитром на этот матч назначен Исидро Диас де Мера. За VAR будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хосе Гонсалес. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между ПСВ из Эйндховена и "Монако". Вместе с вами за ходом этой битвы наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
      • Прогнозы 149
      ПСВ 57% (85)
      X 22.1% (33)
      Монако 20.8% (31)
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      Лучшие коэффициенты
      ПСВ
      Ничья
      Монако
      3.25
      3.94
      7.72
      Все Коэффициенты
      Новости
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Головин Александр получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Верман Йоэй бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Тиль Гус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПСВ 1:1 Монако онлайн

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    Прогнозы на матч ПСВ 1:1 Монако

    Исход игры
    ПСВ
    57% (85)
    Ничья
    22.1% (33)
    Монако
    20.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.17% (89)
    Меньше
    25.83% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    89.17% (107)
    Нет
    10.83% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    33.6% (50)
    1:1 Ничья
    12.8% (19)
    1:2 Монако
    11.4% (17)
    2:2 Ничья
    7.4% (11)
    1:0 ПСВ
    5.4% (8)
    3:1 ПСВ
    3.4% (5)
    2:0 ПСВ
    2.7% (4)
    3:2 ПСВ
    2% (3)
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    Монако
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