Гелоян с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Стародуб не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам.

Алейников отправился прессинговать Мамина в штрафную площадь, голкипер "КАМАЗа" сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг на своего партнёра по команде.

Шамкин в центре поля нарушил правила против Рукаса. Игроки "СКА-Хабаровск" не смогли быстро разыграть стандарт.

Гелоян сместился немного в центр с левого фланга, а затем Ишхан решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч свалился у него с ноги и полетел слишком высоко.

Шакин на левой половине поля нарушил правила против Турсунова. "СКА-Хабаровск" вновь заработал довольно неплохой стандарт.

Алейников со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "КАМАЗа", которую грамотно выстроил Мамин, а затем Иван Сараев дал свисток на перерыв.

Стародуб с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, от лицевой линии Турсунов выполнил прострел в центр к линии вратарской на Гелояна, защитники "КАМАЗа" успели закрыть соперника и выбили мяч на угловой.

Игроки "СКА-Хабаровск" на этот раз совсем неудачно разыграли угловой, далее ничего на правом фланге гости придумать не смогли.

Стародуб с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Турсунов в борьбе с соперником не смог как следует пробить по воротам, мяч оказался в руках у Мамина.

Фомин на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Аюкина. "КАМАЗ" заработал довольно опасный стандарт.

Гаглоев со стандарта закрутил мяч в ближний угол ворот, мяч попал в бедро Сосранову, который был в небольшой "стенке", а затем улетел в аут.

Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Гаглоев выполнил подачу на правую половину поля к линии штрафной площади, Таликин не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

Аюкин из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Рукас в центре поля нарушил правила против Голятова. Игроки "КАМАЗа" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Фомин на левом фланге на своей половине поля неудачно сыграл в подкате. "КАМАЗ" заработал неплохой стандарт.

Гаглоев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" очень уверенно выбили мяч подальше от своих ворот.

Гаглоев с левого фланга ворвался в штрафную площадь, в борьбе с Сосрановым Александр оказался на газоне, Иван Сараев показал, что нужно играть дальше.

Теперь уже Голятов в борьбе за мяч в центре поля довольно опасно сыграл против Рукаса, но на этот раз Иван Сараев решил обойтись без жёлтой карточки.

Алейников из аута с правого фланга очень быстро вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Гелоян в свою очередь выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Турсунов в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Таликин!!! Аюкин на левом фланге выполнил короткую передачу на ход Гаглоеву, Александр вошёл в штрафную площадь, с помощью рикошета мяч был доставлен до Шамкина, а Даниил от линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Таликин хорошо набежал на мяч и в касание пробил по воротам, после рикошета мяч зашёл под правую штангу

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "КАМАЗа" на ход Турсунову, Мамин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Гаглоев выполнил передачу на ход Аюкину по левому флангу на этот раз, Руслан выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Шамкину, чтобы головой пробить по воротам.

Перехватил инициативу "КАМАЗ" после второго гола, так можно попытаться забить ещё один мяч до перерыва.

23' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Алейников!!! Угловой заработали игроки "СКА-Хабаровск", который уже принёс успех. Петров выполнил подачу к левому углу вратарской, Турсунов головой удачно сбросил мяч на правый угол вратарской, а оттуда Алейников сильно пробил по воротам, после небольшого рикошета мяч оказался в сетке.

22' Петров со стандарта слишком сильно закрутил мяч на левый угол вратарской, в очередной раз мяч ушёл за лицевую линию поля.

21' Полюткин в подкате на правом фланге у своей штрафной площади сбил Алейникова. В очередной раз хабаровский клуб заработал неплохой стандарт.

20' Фомин с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

19' Гащенков разыграл стандарт с Петровым, после этого Илья пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "КАМАЗа".

18' Абрамов на левом фланге нарушил правила против Гелояна. Игроки "СКА-Хабаровск" не спешат разыгрывать стандарт.

17' "КАМАЗ" теперь стал ещё более акцентированно играть от обороны, при таком счёте это вполне оправдано.

16' Стародуб выполнил слишком сильную передачу с правого фланга на правый угол штрафной площади на ход Алейникову, мяч улетел за лицевую линию поля.

15' Очень неплохое начало матча для "КАМАЗа", но теперь мы вправе ждать от гостей ещё более активной игры впереди.

14' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Шамкин!!! Гаглоев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Шамкин хорошо набежал на мяч и головой как следует пробил в левый угол ворот, Сугробов ничего не смог поделать.

13' Стародуб на левом фланге нарушил правила против Гаглоева. Игроки "КАМАЗа" теперь уже тщательно готовятся к стандарту.

12' Турсунов получил мяч на правом углу штрафной площади, Игорь немного продвинулся вперёд, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Мамин всё контролировал.

11' Гелоян совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Ишхан выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Алейников в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину, а затем удачно отскочил в Мамина, после этого своему голкиперу помогли отбиться защитники "КАМАЗа".

10' С левого фланга последовал неудачный заброс на левый угол вратарской "КАМАЗа", Мамин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

9' Стародуб с правого фланга выполнил неплохую подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Турсунову, чтобы в падении головой пробить по воротам.

8' Гелоян попытался разогнать атаку по левой половине поля, но в центре поля Ишхана своевременно зацепил Абрамов.

7' И теперь уже со стороны "СКА-Хабаровск" последовал слишком сильный заброс из центра поля на левый угол штрафной площади на ход Гелояну, мяч улетел за лицевую линию поля.

6' Таликин из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Гаглоеву по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

5' Гащенков со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Турсунов в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, защитник "КАМАЗа" выбил мяч в аут.

4' Теперь уже на левом фланге были нарушены правила со стороны игроков "КАМАЗа". "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту.

3' Таликин в центре поля нарушил правила против Петрова. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Удалось "КАМАЗу" провести первую неплохую атаку, которая завершилась ударом в ближний угол ворот с правого угла штрафной площади, Сугробов был на месте.