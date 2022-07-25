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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
КАМАЗ
2:1
Перерыв
СКА-Хабаровск
0'
1:0
13' Гол
Шамкин Даниил
1:1
21' Гол
Алейников Василий
24' Желтая карточка
Кирсанов Никита
2:1
28' Гол
Таликин Дамир

Ход матча

13'
Шамкин Даниил
1:0
21'
1:1
Алейников Василий
24'
Кирсанов Никита
 
28'
Таликин Дамир
2:1
Прогнозы 150
КАМАЗ 23.3% (35)
X 40% (60)
СКА-Хабаровск 36.7% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
СКА-Хабаровск
4.05
3.27
5.44
Все Коэффициенты
КАМАЗ
СКА-Хабаровск

История личных встреч

КАМАЗ
СКА-Хабаровск

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПД
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полюткин Антон 1 0.5
Шамкин Даниил 1 0.5
Таликин Дамир 1 0.5
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 3 1.5

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирсанов Никита 2 0
Серченков Сергей 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Таликин Дамир 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусалов Магомед 1 0
Рукас Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0
Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0
Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. КАМАЗ 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Алания Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. ФК Кубань Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Динамо Махачкала Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Енисей Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Рубин Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Велес Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Балтика Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шинник Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Волгарь Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Волга Ульяновск Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Акрон Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. СКА-Хабаровск 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Родина Москва Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Уфа Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Енисей Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Балтика Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8. КАМАЗ 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СКА-Хабаровск 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Акрон Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Алания Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шинник Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. КАМАЗ 2:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ФК Кубань Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Велес Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Рубин Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волга Ульяновск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Волгарь Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. СКА-Хабаровск 1:2 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Алейников со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "КАМАЗа", которую грамотно выстроил Мамин, а затем Иван Сараев дал свисток на перерыв. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Шакин на левой половине поля нарушил правила против Турсунова. "СКА-Хабаровск" вновь заработал довольно неплохой стандарт. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Иван Сараев к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Гелоян сместился немного в центр с левого фланга, а затем Ишхан решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч свалился у него с ноги и полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Шамкин в центре поля нарушил правила против Рукаса. Игроки "СКА-Хабаровск" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 43'
    Алейников отправился прессинговать Мамина в штрафную площадь, голкипер "КАМАЗа" сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг на своего партнёра по команде. 
  • 42'
    Гелоян с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Стародуб не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Рукас в центре поля нарушил правила против Голятова. Игроки "КАМАЗа" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 40'
    Аюкин из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Гаглоев выполнил подачу на правую половину поля к линии штрафной площади, Таликин не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
  • 38'
    Гаглоев со стандарта закрутил мяч в ближний угол ворот, мяч попал в бедро Сосранову, который был в небольшой "стенке", а затем улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Фомин на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Аюкина. "КАМАЗ" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 36'
    Стародуб с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Турсунов в борьбе с соперником не смог как следует пробить по воротам, мяч оказался в руках у Мамина. 
  • Угловой
    35'
    Игроки "СКА-Хабаровск" на этот раз совсем неудачно разыграли угловой, далее ничего на правом фланге гости придумать не смогли. 
  • 34'
    Стародуб с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, от лицевой линии Турсунов выполнил прострел в центр к линии вратарской на Гелояна, защитники "КАМАЗа" успели закрыть соперника и выбили мяч на угловой. 
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    • 33'
      Перехватил инициативу "КАМАЗ" после второго гола, так можно попытаться забить ещё один мяч до перерыва. 
    • 32'
      Гаглоев выполнил передачу на ход Аюкину по левому флангу на этот раз, Руслан выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Шамкину, чтобы головой пробить по воротам. 
    • 31'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "КАМАЗа" на ход Турсунову, Мамин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Описание гола
      30'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Таликин!!! Аюкин на левом фланге выполнил короткую передачу на ход Гаглоеву, Александр вошёл в штрафную площадь, с помощью рикошета мяч был доставлен до Шамкина, а Даниил от линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Таликин хорошо набежал на мяч и в касание пробил по воротам, после рикошета мяч зашёл под правую штангу
    • Опасный момент
      29'
      Алейников из аута с правого фланга очень быстро вбросил мяч на правый угол штрафной площади, Гелоян в свою очередь выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Турсунов в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 28'
      Теперь уже Голятов в борьбе за мяч в центре поля довольно опасно сыграл против Рукаса, но на этот раз Иван Сараев решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Желтая карточка
      27'
      Полузащитник "КАМАЗа" Александр Гаглоев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Судья
      26'
      Гаглоев с левого фланга ворвался в штрафную площадь, в борьбе с Сосрановым Александр оказался на газоне, Иван Сараев показал, что нужно играть дальше. 
    • 25'
      Гаглоев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "СКА-Хабаровск" очень уверенно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Фомин на левом фланге на своей половине поля неудачно сыграл в подкате. "КАМАЗ" заработал неплохой стандарт. 
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Алейников!!! Угловой заработали игроки "СКА-Хабаровск", который уже принёс успех. Петров выполнил подачу к левому углу вратарской, Турсунов головой удачно сбросил мяч на правый угол вратарской, а оттуда Алейников сильно пробил по воротам, после небольшого рикошета мяч оказался в сетке.  
    • 22'
      Петров со стандарта слишком сильно закрутил мяч на левый угол вратарской, в очередной раз мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Полюткин в подкате на правом фланге у своей штрафной площади сбил Алейникова. В очередной раз хабаровский клуб заработал неплохой стандарт. 
    • 20'
      Фомин с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 19'
      Гащенков разыграл стандарт с Петровым, после этого Илья пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "КАМАЗа". 
    • Фол, нарушение
      18'
      Абрамов на левом фланге нарушил правила против Гелояна. Игроки "СКА-Хабаровск" не спешат разыгрывать стандарт. 
    • 17'
      "КАМАЗ" теперь стал ещё более акцентированно играть от обороны, при таком счёте это вполне оправдано. 
    • 16'
      Стародуб выполнил слишком сильную передачу с правого фланга на правый угол штрафной площади на ход Алейникову, мяч улетел за лицевую линию поля. 
    • 15'
      Очень неплохое начало матча для "КАМАЗа", но теперь мы вправе ждать от гостей ещё более активной игры впереди. 
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Шамкин!!! Гаглоев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Шамкин хорошо набежал на мяч и головой как следует пробил в левый угол ворот, Сугробов ничего не смог поделать. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Стародуб на левом фланге нарушил правила против Гаглоева. Игроки "КАМАЗа" теперь уже тщательно готовятся к стандарту. 
    • 12'
      Турсунов получил мяч на правом углу штрафной площади, Игорь немного продвинулся вперёд, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Мамин всё контролировал. 
    • Штанга
      11'
      Гелоян совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Ишхан выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, Алейников в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину, а затем удачно отскочил в Мамина, после этого своему голкиперу помогли отбиться защитники "КАМАЗа". 
    • 10'
      С левого фланга последовал неудачный заброс на левый угол вратарской "КАМАЗа", Мамин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 9'
      Стародуб с правого фланга выполнил неплохую подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Турсунову, чтобы в падении головой пробить по воротам.
    • Фол, нарушение
      8'
      Гелоян попытался разогнать атаку по левой половине поля, но в центре поля Ишхана своевременно зацепил Абрамов. 
    • 7'
      И теперь уже со стороны "СКА-Хабаровск" последовал слишком сильный заброс из центра поля на левый угол штрафной площади на ход Гелояну, мяч улетел за лицевую линию поля. 
    • 6'
      Таликин из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Гаглоеву по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 5'
      Гащенков со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Турсунов в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, защитник "КАМАЗа" выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Теперь уже на левом фланге были нарушены правила со стороны игроков "КАМАЗа". "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Таликин в центре поля нарушил правила против Петрова. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Удалось "КАМАЗу" провести первую неплохую атаку, которая завершилась ударом в ближний угол ворот с правого угла штрафной площади, Сугробов был на месте. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра, напомним, что в прошлом туре в Туле "СКА-Хабаровск" уступил "Арсеналу" со счётом 2:3, а поэтому сегодня команде Романа Шаранова нужно стараться набирать первые очки в новом сезоне. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Иваном Сараевым. Помогать ему на бровках будут Александр Кудрявцев и Андрей Пелых. Резервным арбитром на этот матч назначен Данила Цурков из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче второго тура первой лиги. Сегодня между собой в Набережных Челнах сыграют местный "КАМАЗ" и "СКА-Хабаровск". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 150
    КАМАЗ 23.3% (35)
    X 40% (60)
    СКА-Хабаровск 36.7% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    4.05
    3.27
    5.44
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КАМАЗ 2:1 СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ 2:1 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    КАМАЗ
    23.3% (35)
    Ничья
    40% (60)
    СКА-Хабаровск
    36.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (48)
    1:2 СКА-Хабаровск
    16% (24)
    2:1 КАМАЗ
    8.7% (13)
    1:0 КАМАЗ
    6% (9)
    0:1 СКА-Хабаровск
    6% (9)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    2:0 КАМАЗ
    1.3% (2)
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    КАМАЗ
    СКА-Хабаровск
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