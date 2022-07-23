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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
КАМАЗ
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 60
КАМАЗ 25% (15)
X 45% (27)
СКА-Хабаровск 30% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
СКА-Хабаровск
2.92
3.12
2.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

КАМАЗ
СКА-Хабаровск

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПД
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полюткин Антон 1 1
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 2 2

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серченков Сергей 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Таликин Дамир 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусалов Магомед 1 0
Рукас Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0
Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0
Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    КАМАЗ 25% (15)
    X 45% (27)
    СКА-Хабаровск 30% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    2.92
    3.12
    2.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КАМАЗ - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    КАМАЗ
    24.6% (14)
    Ничья
    43.9% (25)
    СКА-Хабаровск
    31.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (17)
    Меньше
    69.09% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (41)
    Нет
    25.45% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.1% (24)
    1:2 СКА-Хабаровск
    19.3% (11)
    0:1 СКА-Хабаровск
    12.3% (7)
    2:1 КАМАЗ
    10.5% (6)
    1:0 КАМАЗ
    8.8% (5)
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    КАМАЗ
    СКА-Хабаровск
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