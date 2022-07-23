Позже
История личных встреч
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полюткин Антон
|1
|1
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|2
|2
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серченков Сергей
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Таликин Дамир
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусалов Магомед
|1
|0
|Рукас Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0
Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0
Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч КАМАЗ - СКА-Хабаровск
Исход игры
КАМАЗ
24.6% (14)
Ничья
43.9% (25)
СКА-Хабаровск
31.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (17)
Меньше
69.09% (38)
Обе команды забьют
Да
74.55% (41)
Нет
25.45% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (24)
1:2 СКА-Хабаровск
19.3% (11)
0:1 СКА-Хабаровск
12.3% (7)
2:1 КАМАЗ
10.5% (6)
1:0 КАМАЗ
8.8% (5)
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