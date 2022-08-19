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Лига чемпионов АФК

2022
Бангкок Гласс
3:0
Второй тайм: 85'
Китчи
0'
9' Желтая карточка
Cleiton
1:0
34' Гол
Worachit Kanitsribampen
2:0
39' Гол
Фанди Ихсан
45' Желтая карточка
Santipharp Channgom
3:0
68' Гол
Теерасил Дангда
75' Желтая карточка
Фанди Ирфан

Ход матча

9'
 
Cleiton
16'
 
Menegazzo Fernando3
Мингазов Руслан
34'
Worachit Kanitsribampen
(Юен Сарач)
1:0
39'
Фанди Ихсан
(Worachit Kanitsribampen)
2:0
45'
Santipharp Channgom
 
46'
 
Alex Akande
Жуниор Роберто
58'
Diogo I
Фанди Ихсан
 
66'
Chatmongkol Thongkiri
Юен Сарач
 
66'
Вонгкорн Джароенсак
Pathompol Charoenrattanapirom
 
68'
Теерасил Дангда
(Diogo I)
3:0
75'
Фанди Ирфан
 
76'
 
Pui-Hin Poon
Кансела Даниэль
78'
Jakkaphan Praisuwan
Santipharp Channgom
 
78'
Surachart Sareepim
Теерасил Дангда
 
83'
 
Chin Lung Cheng
Хуан Ян

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Бангкок Гласс
Ничья
Китчи
1.60
4.10
4.83
Все Коэффициенты
26
Kittipong
Phuthawchueak
23
Santipharp
Channgom
17
Фанди
Ирфан
30
Туньес
Андрес
3
Saharat
Pongsuwan
18
Pathompol
Charoenrattanapirom
6
Юен
Сарач
36
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
22
Worachit
Kanitsribampen
10
Теерасил
Дангда
99
Фанди
Ихсан
1
Ван
Жэньпэн
15
Жуниор
Роберто
18
Oliver
Gerbig
5
Гонсалвес
Элио
3
Кансела
Даниэль
19
Хуан
Ян
2
Ло
Цз
Чунь
10
Cleiton
17
Микаэл
7
Мингазов
Руслан
9
Дамьянович
Деян
Бангкок Гласс
4-4-2
Китчи
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Гласс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Worachit Kanitsribampen 1 1
Теерасил Дангда 1 1
Фанди Ихсан 1 1
Юен Сарач 0 0
Diogo I 0 0
Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бангкок Гласс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фанди Ирфан 1 0
Santipharp Channgom 1 0
Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton 1 0

Результаты последних матчей

Бангкок Гласс
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Бангкок Гласс - Чонбури 4:1 Бангкок Гласс - Чоннам Дрэгонс 0:0 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3
Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2
Китчи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Китчи - Виссел Кобе 2:2 Чианграй Юнайтед - Китчи 2:3 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0
Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1 Rangers4 - Китчи 1:6 Китчи - Southern District 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1
1/8 финала
1 Тэгу
2 Чонбук Хендай Моторс
3 Виссел Кобе
2 Йокогама Маринос
0 Бангкок Гласс
0 Китчи
0 Джохор Дарул Такзим
0 Урава Редс
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1/4 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Santipharp Channgom получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Фанди Ихсан бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Worachit Kanitsribampen бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 16'
      Мингазов Руслан уходит с поля. Fernando выходит вместо него
    • Желтая карточка
      9'
      Cleiton получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Бангкок Гласс
    Ничья
    Китчи
    1.60
    4.10
    4.83
    Все Коэффициенты
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