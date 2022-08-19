4:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаCleiton
1:0
34' ГолWorachit Kanitsribampen
2:0
39' ГолФанди Ихсан
45' Желтая карточкаSantipharp Channgom
3:0
68' ГолТеерасил Дангда
75' Желтая карточкаФанди Ирфан
4:0
87' ГолChatmongkol Thongkiri
90'+3
Ход матча
9'
34'
39'
58'
68'
3:0
75'
87'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
17
Фанди
Ирфан
99
Фанди
Ихсан
19
Хуан
Ян
10
Cleiton
17
Микаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фанди ИрфанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фанди ИхсанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
7 Diogo I
-
-
-
-
Главный тренер: Makoto Teguramori
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
-
17 МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Alex AkandeПолузащитник
- Полузащитник
-
12 TomasПолузащитник
-
-
-
-
-
99 Pui-Hin Poon
-
Главный тренер: Chi Kwong Chu
Бомбардиры внутри турнира
Бангкок Гласс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Worachit Kanitsribampen
|1
|1
|Теерасил Дангда
|1
|1
|Фанди Ихсан
|1
|1
|Chatmongkol Thongkiri
|1
|1
|Юен Сарач
|0
|0
|Diogo I
|0
|0
Китчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бангкок Гласс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фанди Ирфан
|1
|0
|Santipharp Channgom
|1
|0
Китчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бангкок Гласс
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Бангкок Гласс - Чонбури 4:1 Бангкок Гласс - Чоннам Дрэгонс 0:0 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3
Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2
Китчи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Китчи - Виссел Кобе 2:2 Чианграй Юнайтед - Китчи 2:3 Виссел Кобе - Китчи 2:1 Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0
Гонконг Рейнджерс - Китчи 0:1 Rangers4 - Китчи 1:6 Китчи - Southern District 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 2:2 Китчи - HK U23 6:0 Китчи - Истерн СК 1:0 Китчи - Серезо Осака 0:0 Порт - Китчи 1:1 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Серезо Осака - Китчи 2:1 Китчи - Порт 2:0 Китчи - Истерн СК 2:0 Пегасус - Китчи 2:1 Китчи - Ли Ман Уорриорс 0:1 Китчи - Саутерн Дистрикт 4:1