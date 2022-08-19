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Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 1'
Петролул Плоешти
0'
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Петролул Плоешти
1.92
3.25
4.70
Все Коэффициенты
31
Robert
Dimitrie
Popa
44
Эначе
Габриэль
35
Andre
Duarte
14
Пападопулос
Кирьякос
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
88
Марке
Франсуа
11
Кицу
Аурелиан
33
Andrea
Compagno
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
26
Пашов
Георгий
37
Чеботару
Евгений
8
Жаир
5
Valentin
Ticu
22
Ивановски
Мирко
24
Marius
Cioiu
93
Simon
Mazarache
Университатя Крайова
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 4 (2) 0.8
Иван Андрей 2 (1) 0.4
Ханка Серджу 1 (1) 0.2
Марке Франсуа 0 0
Раул Силва 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.67
Тамаш Габриэль 1 0.33
Ивановски Мирко 0 0
Marian Huja 0 0
Valentin Ticu 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Баярам Штефан 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Папп Пол 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Лазар Давид 1 0
Аким Влад 1 0
Ханка Серджу 1 0
Кольич Элвир 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Andrea Compagno 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
William Baeten 1 0
Andre Duarte 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolae Constantin 1 1
Valentin Ticu 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Bart Meijers 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Marius Cioiu 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0
Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 6 3 2 1 5 - 4 11
2. Петролул Плоешти 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Волунтари 3 1 1 1 4 - 2 4
10. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
11. Вииторул Констанца 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Сепси 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 4 2 1 1 2 - 3 7
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Волунтари 2 1 1 0 3 - 0 4
4. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Петролул Плоешти 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Петролул Плоешти 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Петролул Плоешти
1.92
3.25
4.70
Все Коэффициенты
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Университатя Крайова
Петролул Плоешти
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