Стадион: Тудор Владимиреску
0:0
Первый тайм: 1'
0'
35
Andre
Duarte
8
Жаир
24
Marius
Cioiu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Marius CioiuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
98 Mario Bratu
-
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|4 (2)
|0.8
|Иван Андрей
|2 (1)
|0.4
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.2
|Марке Франсуа
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.67
|Тамаш Габриэль
|1
|0.33
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Marian Huja
|0
|0
|Valentin Ticu
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Andre Duarte
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Valentin Ticu
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Bart Meijers
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0
Университатя Крайова - Университатя Крайова 1:2 Заря - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Университатя Крайова - Влазния Шкодер 3:0 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 4
|11
|2.
|Петролул Плоешти
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 3
|7
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Петролул Плоешти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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