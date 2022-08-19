Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Andrea Compagno оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Асамоа Самуэль получил желтую карточку от судьи

86' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Пашов Георгий получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Пашов Георгий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Янку Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Simon Mazarache уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

72' Янку Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Ивановски Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Andre Duarte получил желтую карточку от судьи

66' Пападопулос Кирьякос получил желтую карточку от судьи

65' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Игрок команды Петролул Плоешти сделал подножку сопернику. Пострадал Yassine Bahassa.

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Тактическая замена. Кицу Аурелиан уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Andrea Compagno нанес удар в каркас ворот!

63' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

58' Аким Влад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Марке Франсуа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ивановски Мирко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Marius Cioiu не смог попасть в створ ударом издали

48' Сидибе Секу нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля