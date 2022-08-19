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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Миовени
0:0
Второй тайм: 48'
Арджеш
0'
36' Желтая карточка
Альсё Бриан
42' Желтая карточка
Vlad Pop

Ход матча

36'
 
Альсё Бриан
42'
Vlad Pop
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Арджеш
3.25
2.95
2.80
Все Коэффициенты
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
6
Ionut
Burnea
89
Stefan
Blanaru
17
Антал
Ливиу
18
Думитру
Кристиан
1
Стратон
Кэтэлин
70
Яколиш
Антонио
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Alexandru
Isfan
21
Альсё
Бриан
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
Миовени
Арджеш

История личных встреч

Миовени
Арджеш

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ЛIГЛ
2:3
ЛI
1:1
ЛI
2:0
ЛI
2:0
ЛI
0:1
ЛI
0:1
ЛI
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 0.5
Балаур Ионуц 1 0.25
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 2 0.5
Гарита Пол 1 0.25
Мариус Марсел Константин 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 3 0
Ionut Burnea 2 0
Балаур Ионуц 1 0
Szilard Veres 1 0
Скарлатаче Адриан 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Калкан Андреас 1 0
Альсё Бриан 1 0
Нжик Тони 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2
Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3
Арджеш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0
Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 5 - 4 10
2. Петролул Плоешти 3 2 1 0 3 - 1 7
3. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
6. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Волунтари 3 1 1 1 4 - 2 4
9. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
10. Арджеш 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Вииторул Констанца 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Сепси 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Миовени 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 0 1 2 - 3 6
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Волунтари 2 1 1 0 3 - 0 4
4. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
6. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Миовени 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Арджеш 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    47'
    Гарита Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    47'
    Балаур Ионуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Бертран Дориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    47'
    Гарита Пол наказан за толчок Балаур Ионуц
  • 47'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • 46'
    Миовени контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Контроль мяча: Миовени: 45%, Арджеш: 55%.
  • 50'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Хорошую попытку сделал Alexandru Isfan. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 50'
    Яколиш Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Угловой
      49'
      Alexandru Isfan из команды Арджеш разыграл угловой с правого угла.
    • 49'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      46'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 46'
      Контроль мяча: Миовени: 45%, Арджеш: 55%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Думитру Кристиан бьет со штрафного в створ, но Catalin Straton держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Мариус Марсел Константин из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Ionut Burnea
    • 43'
      Мариус Марсел Константин ошибается в защите.
    • 42'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      42'
      Vlad Pop получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      42'
      Vlad Pop из команды Миовени заходит слишком далеко, он валит Tony Njike.
    • 41'
      Вианна Фабио из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Меца Давид из команды Арджеш заходит слишком далеко, он валит Stefan Blanaru.
    • 40'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Миовени: 45%, Арджеш: 55%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Арджеш
    • 39'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Mihai Lixandru нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Балаур Ионуц из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Tony Njike из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Vlad Pop
    • 38'
      Vlad Pop ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Мариус Марсел Константин из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      36'
      Альсё Бриан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      36'
      Безумный фол. Альсё Бриан грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Blanaru
    • 35'
      Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Миовени: 44%, Арджеш: 56%.
    • 34'
      Арджеш контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Бертран Дориан из команды Арджеш заходит слишком далеко, он валит Ionut Burnea.
    • 32'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      32'
      Альсё Бриан наказан за толчок Mihai Lixandru
    • 32'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 31'
      Бертран Дориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Ionut Burnea из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Alexandru Isfan
    • 30'
      Контроль мяча: Миовени: 43%, Арджеш: 57%.
    • 29'
      Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Миовени: 47%, Арджеш: 53%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Мариус Марсел Константин
    • 24'
      Миовени пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бертран Дориан наказан за толчок Балаур Ионуц
    • 23'
      Яколиш Антонио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья свистит. Ionut Burnea атаковал сзади соперника. Это Alexandru Isfan заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Tony Njike из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Dorinel Oancea
    • 21'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Миовени: 47%, Арджеш: 53%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Мариус Марсел Константин из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Ionut Burnea
    • 19'
      Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 19'
      Ionut Burnea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      18'
      Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде
    • 17'
      Миовени контролирует мяч.
    • 17'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      16'
      Думитру Кристиан из команды Миовени разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Мариус Марсел Константин из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 15'
      Контроль мяча: Миовени: 44%, Арджеш: 56%.
    • 14'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 14'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • 12'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Dorinel Oancea из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Альсё Бриан
    • 10'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Миовени: 52%, Арджеш: 48%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 9'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 8'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Яколиш Антонио из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      6'
      Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде
    • 6'
      Мариус Марсел Константин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 5'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Миовени: 49%, Арджеш: 51%.
    • 4'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Iustin Popescu делает важнейший сейв!
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Гарита Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • Офсайд
      3'
      Антал Ливиу из команды Миовени в офсайде
    • 3'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Арджеш
    • 1'
      Миовени начинает контратаку
    • 1'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 1'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Арджеш начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Миовени
    Ничья
    Арджеш
    3.25
    2.95
    2.80
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