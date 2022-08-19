Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

42' Vlad Pop получил желтую карточку от судьи

40' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Арджеш

39' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Балаур Ионуц из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Альсё Бриан получил желтую карточку от судьи

36' Безумный фол. Альсё Бриан грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Blanaru

35' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

32' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Миовени

31' Бертран Дориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Яколиш Антонио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

19' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

17' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Миовени

14' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Миовени

9' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

6' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Iustin Popescu делает важнейший сейв!

4' Хорошую попытку сделал Гарита Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Арджеш

1' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Арджеш начинает с центра поля