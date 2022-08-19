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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Миовени
0:1
Конец матча
Арджеш
0'
36' Желтая карточка
Альсё Бриан
42' Желтая карточка
Vlad Pop
47' Желтая карточка
Гарита Пол
0:1
55' Гол
Гарита Пол
63' Желтая карточка
Яколиш Антонио
90' Желтая карточка
Балаур Ионуц
90' Желтая карточка
Меца Давид
90'+11
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
6
Ionut
Burnea
89
Stefan
Blanaru
17
Антал
Ливиу
18
Думитру
Кристиан
1
Стратон
Кэтэлин
70
Яколиш
Антонио
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
11
Alexandru
Isfan
21
Альсё
Бриан
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
Миовени
Арджеш

История личных встреч

Миовени
Арджеш

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ЛIГЛ
2:3
ЛI
1:1
ЛI
2:0
ЛI
2:0
ЛI
0:1
ЛI
0:1
ЛI
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 2 0.5
Балаур Ионуц 1 0.25
Антал Ливиу 0 0
Vlad Pop 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Isfan 2 0.5
Гарита Пол 2 0.5
Мариус Марсел Константин 0 0
Нжик Тони 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 3 0
Балаур Ионуц 2 0
Ionut Burnea 2 0
Szilard Veres 1 0
Скарлатаче Адриан 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Яколиш Антонио 1 0
Меца Давид 1 0
Гарита Пол 1 0
Калкан Андреас 1 0
Альсё Бриан 1 0
Нжик Тони 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2
Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3
Арджеш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0
Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 6 3 2 1 5 - 4 11
2. Петролул Плоешти 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3. ЧФР Клуж 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Рапид Бухарест 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Арджеш 4 2 0 2 5 - 5 6
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Ботошани 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Германнштадт 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Волунтари 3 1 1 1 4 - 2 4
10. УТА Арад 3 1 1 1 2 - 4 4
11. Вииторул Констанца 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Сепси 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Миовени 4 0 1 3 3 - 7 1
15. Университатя 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 4 2 1 1 2 - 3 7
2. Германнштадт 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Волунтари 2 1 1 0 3 - 0 4
4. ФКСБ 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Петролул Плоешти 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Миовени 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 3 2 1 0 4 - 3 7
2. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Петролул Плоешти 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рапид Бухарест 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Арджеш 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сепси 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Германнштадт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. УТА Арад 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Волунтари 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Миовени 2 0 0 2 2 - 5 0
15. Университатя 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Арджеш вырывает победу
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Миовени: 54%, Арджеш: 46%.
  • 101'
    Латовлевич Ясмин из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 100'
    Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    100'
    Меца Давид грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
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    • 97'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 96'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 95'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 95'
      Valentin Cosereanu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 94'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 94'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 93'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Удар от ворот произведет Арджеш
    • Первый тайм
    • 50'
      Контроль мяча: Миовени: 45%, Арджеш: 55%.
    • 50'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Alexandru Isfan. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Яколиш Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Угловой
      49'
      Alexandru Isfan из команды Арджеш разыграл угловой с правого угла.
    • 49'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      46'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 46'
      Контроль мяча: Миовени: 45%, Арджеш: 55%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Думитру Кристиан бьет со штрафного в створ, но Catalin Straton держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Мариус Марсел Константин из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Ionut Burnea
    • 43'
      Мариус Марсел Константин ошибается в защите.
    • 42'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      42'
      Vlad Pop получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      42'
      Vlad Pop из команды Миовени заходит слишком далеко, он валит Tony Njike.
    • 41'
      Вианна Фабио из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Меца Давид из команды Арджеш заходит слишком далеко, он валит Stefan Blanaru.
    • 40'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Миовени: 45%, Арджеш: 55%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Арджеш
    • 39'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Mihai Lixandru нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Балаур Ионуц из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Tony Njike из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Vlad Pop
    • 38'
      Vlad Pop ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Мариус Марсел Константин из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      36'
      Альсё Бриан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      36'
      Безумный фол. Альсё Бриан грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Blanaru
    • 35'
      Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Миовени: 44%, Арджеш: 56%.
    • 34'
      Арджеш контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      33'
      Бертран Дориан из команды Арджеш заходит слишком далеко, он валит Ionut Burnea.
    • 32'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      32'
      Альсё Бриан наказан за толчок Mihai Lixandru
    • 32'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 31'
      Бертран Дориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Ionut Burnea из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Alexandru Isfan
    • 30'
      Контроль мяча: Миовени: 43%, Арджеш: 57%.
    • 29'
      Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Миовени: 47%, Арджеш: 53%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Stefan Blanaru из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Мариус Марсел Константин
    • 24'
      Миовени пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бертран Дориан наказан за толчок Балаур Ионуц
    • 23'
      Яколиш Антонио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья свистит. Ionut Burnea атаковал сзади соперника. Это Alexandru Isfan заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Tony Njike из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Dorinel Oancea
    • 21'
      Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Миовени: 47%, Арджеш: 53%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Мариус Марсел Константин из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Ionut Burnea
    • 19'
      Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 19'
      Ionut Burnea из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      18'
      Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде
    • 17'
      Миовени контролирует мяч.
    • 17'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      16'
      Думитру Кристиан из команды Миовени разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Мариус Марсел Константин из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 15'
      Контроль мяча: Миовени: 44%, Арджеш: 56%.
    • 14'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 14'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • 12'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Guilherme Gomes Garutti из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Балаур Ионуц из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Dorinel Oancea из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Альсё Бриан
    • 10'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Миовени: 52%, Арджеш: 48%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Миовени
    • 9'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 8'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Яколиш Антонио из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      6'
      Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде
    • 6'
      Мариус Марсел Константин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 5'
      Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Миовени: 49%, Арджеш: 51%.
    • 4'
      Guilherme Gomes Garutti ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Iustin Popescu делает важнейший сейв!
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Гарита Пол. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Арджеш пытается что-то создать.
    • Офсайд
      3'
      Антал Ливиу из команды Миовени в офсайде
    • 3'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Арджеш
    • 1'
      Миовени начинает контратаку
    • 1'
      Арджеш контролирует мяч.
    • 1'
      Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Арджеш начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Миовени 0:1 Арджеш онлайн

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