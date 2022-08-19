Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Бертран Дориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

79' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

75' Судья свистит. Tony Njike атаковал сзади соперника. Это Думитру Кристиан заработал своей команде штрафной

73' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Яколиш Антонио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Миовени

70' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Stefan Blanaru наказан за толчок Майк Сестор

67' Хорошую попытку сделал Антал Ливиу . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Думитру Кристиан из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Думитру Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Tony Njike из команды Арджеш перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Dorinel Oancea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Яколиш Антонио получает желтую карточку за нырок

62' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

62' Tony Njike нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Удар от ворот произведет Арджеш

60' Матч возобновлен

59' Альсё Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Tony Njike сделал результативную передачу.

55' Г О О О О Л - Гарита Пол забивает с правой ноги!

55' Tony Njike создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Alexandru Isfan из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Арджеш

48' Матч возобновлен

47' Гарита Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Балаур Ионуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гарита Пол получил желтую карточку от судьи

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе