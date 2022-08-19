Стадион: Орашенеч
0'
36' Желтая карточкаАльсё Бриан
42' Желтая карточкаVlad Pop
47' Желтая карточкаГарита Пол
0:1
55' ГолГарита Пол
63' Желтая карточкаЯколиш Антонио
90' Желтая карточкаБалаур Ионуц
90' Желтая карточкаМеца Давид
90'+11
Ход матча
36'
42'
47'
55'
0:1
63'
82'
90'
90'
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
17
Антал
Ливиу
92
Майк
Сестор
16
Вианна
Фабио
21
Альсё
Бриан
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Emanuel Dat
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Миовени
Арджеш
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|2
|0.5
|Балаур Ионуц
|1
|0.25
|Антал Ливиу
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Isfan
|2
|0.5
|Гарита Пол
|2
|0.5
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|3
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Скарлатаче Адриан
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Меца Давид
|1
|0
|Гарита Пол
|1
|0
|Калкан Андреас
|1
|0
|Альсё Бриан
|1
|0
|Нжик Тони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2
Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3
Арджеш
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0
Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 4
|11
|2.
|Петролул Плоешти
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Арджеш
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Ботошани
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Германнштадт
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|УТА Арад
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Миовени
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|15.
|Университатя
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 3
|7
|2.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|ФКСБ
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Петролул Плоешти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 3
|7
|2.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Петролул Плоешти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров