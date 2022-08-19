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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Магдебург
0:3
Второй тайм: 73'
Ганновер 96
0'
0:1
14' Гол
Бейер Максимилиан
36' Желтая карточка
Нойман Фил
41' Желтая карточка
Кунце Фабиан
43' Желтая карточка
Leon Bell
0:2
44' Гол
Крайнц Лука
52' Желтая карточка
Кён Деррик
53' Желтая карточка
Шулер Лука
0:3
57' Гол
Муроя Сэй
67' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед

Ход матча

14'
0:1
Бейер Максимилиан
36'
 
Нойман Фил
41'
 
Кунце Фабиан
43'
Leon Bell
 
44'
0:2
Крайнц Лука
(Enzo Leopold)
52'
 
Кён Деррик
53'
Шулер Лука
 
57'
0:3
Муроя Сэй
64'
Leo Scienza
Шулер Лука
 
64'
Зехельманн Тим
Ито Тацуя
 
64'
Квартенг Мориц-Брони
Биттрофф Александер
 
65'
 
Тойхерт Седрик
Nicolo Tresoldi
67'
Эль-Ханкури Мохамед
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ганновер 96
31.36
3.86
3.75
Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
24
Биттрофф
Александер
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
16
Andreas
Mueller
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
18
Кён
Деррик
32
Крайнц
Лука
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
16
Нильсен
Ховард
23
Nicolo
Tresoldi
14
Бейер
Максимилиан
Магдебург
4-3-3
Ганновер 96
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jason Ceka 1 0.2
Квартенг Мориц-Брони 1 0.2
Атик Бариш 1 0.2
Connor Krempicki 1 0.2
Andreas Mueller 1 0.2
Конде Амара 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 2 0.4
Крайнц Лука 1 0.2
Тойхерт Седрик 1 0.2
Муроя Сэй 1 0.2
Кён Деррик 1 0.2
Бейер Максимилиан 1 0.2
Керк Себастьян 1 (1) 0.2
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 1 1
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Райманн Доминик 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Leon Bell 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0
Andreas Mueller 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 4 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 1 0
Шауб Луис 1 0
Крайнц Лука 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Нойман Фил 1 0
Кён Деррик 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3
Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 2:0 5 4 0 1 9 - 3 12
2. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
3. Гамбург 0:2 5 3 0 2 5 - 3 9
4. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
5. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Фортуна 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Ганновер 96 3:0 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Ян 4 2 1 1 5 - 1 7
11. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
12. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
13. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
15. Магдебург 0:3 5 1 0 4 5 - 12 3
16. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Дармштадт 2:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Ганновер 96 3:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 0:2 3 1 0 2 1 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Магдебург 0:3 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:2 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Дармштадт 2:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ганновер 96 3:0 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Магдебург 0:3 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
15. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Желтая карточка
    52'
    Кён Деррик получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Крайнц Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Leon Bell получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Кунце Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бейер Максимилиан бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Магдебург
    Ничья
    Ганновер 96
    31.36
    3.86
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Магдебург 0:3 Ганновер 96 онлайн

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    Ганновер 96
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