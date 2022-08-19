Стадион: МДСС-Арена
0:3
Второй тайм: 73'
0'
0:1
14' ГолБейер Максимилиан
36' Желтая карточкаНойман Фил
41' Желтая карточкаКунце Фабиан
43' Желтая карточкаLeon Bell
0:2
44' ГолКрайнц Лука
52' Желтая карточкаКён Деррик
53' Желтая карточкаШулер Лука
0:3
57' ГолМуроя Сэй
67' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
Ход матча
14'
36'
41'
43'
44'
0:2
52'
53'
57'
0:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
18
Кён
Деррик
32
Крайнц
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Leo Scienza
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jason Ceka
|1
|0.2
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0.2
|Атик Бариш
|1
|0.2
|Connor Krempicki
|1
|0.2
|Andreas Mueller
|1
|0.2
|Конде Амара
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|2
|0.4
|Крайнц Лука
|1
|0.2
|Тойхерт Седрик
|1
|0.2
|Муроя Сэй
|1
|0.2
|Кён Деррик
|1
|0.2
|Бейер Максимилиан
|1
|0.2
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.2
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|1
|1
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Райманн Доминик
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Leon Bell
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Andreas Mueller
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Нойман Фил
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3
Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|2:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|2.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|3.
|Гамбург
|0:2
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|4.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Фортуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Ганновер 96
|3:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|11.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Магдебург
|0:3
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Дармштадт
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Ганновер 96
|3:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|0:2
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Магдебург
|0:3
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:2
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Дармштадт
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ганновер 96
|3:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Магдебург
|0:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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