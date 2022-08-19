Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 43943
0'
0:1
4' ГолПфайффер Патрик
0:2
7' ГолТитц Филлип
30' Желтая карточкаГьясула Клаус
55' Желтая карточкаМефферт Йонас
59' Вторая желтая карточкаГьясула Клаус
60' Желтая карточкаОпоку Аарон
61' Желтая карточкаТитц Филлип
62' Желтая карточкаГлацель Роберт
64' Красная карточкаОпоку Аарон
65' Желтая карточкаХолланд Фабиан
69' Желтая карточкаБадер Маттиас
1:2
87' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
89' Красная карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
90'+7
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Ход матча
4'
0:1
7'
0:2
30'
55'
59'
60'
61'
62'
64'
65'
69'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 15
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
41 Omar Megeed
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Гамбург
Дармштадт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|3
|0.6
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.4
|Бенеш Ласло
|1
|0.2
|Киттель Сонни
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рейс Людовит
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Вушкович Марио
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|3
|0.6
|Мелем Марвин
|2
|0.4
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.2
|Ману Брайдон
|1
|0.2
|Пфайффер Патрик
|1
|0.2
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.2
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Аарон
|1
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|1
|Глацель Роберт
|1
|0
|Мефферт Йонас
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Титц Филлип
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
4
44%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1
Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|3.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|4.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Фортуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|13.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|8.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|16.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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