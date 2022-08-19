  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 43943
Гамбург
1:2
Конец матча
Дармштадт
0'
0:1
4' Гол
Пфайффер Патрик
0:2
7' Гол
Титц Филлип
30' Желтая карточка
Гьясула Клаус
55' Желтая карточка
Мефферт Йонас
59' Вторая желтая карточка
Гьясула Клаус
60' Желтая карточка
Опоку Аарон
61' Желтая карточка
Титц Филлип
62' Желтая карточка
Глацель Роберт
64' Красная карточка
Опоку Аарон
65' Желтая карточка
Холланд Фабиан
69' Желтая карточка
Бадер Маттиас
1:2
87' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
89' Красная карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
90'+7
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
31
Рор
Максимилиан
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
23
Гьясула
Клаус
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
8
Шнелльхардт
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
Гамбург
4-3-3
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Гамбург
Дармштадт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
0:5
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 3 0.6
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.4
Бенеш Ласло 1 0.2
Киттель Сонни 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рейс Людовит 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Вушкович Марио 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 3 0.6
Мелем Марвин 2 0.4
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.2
Ману Брайдон 1 0.2
Пфайффер Патрик 1 0.2
Вильхельмссон Оскар 1 0.2
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Аарон 1 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 1
Глацель Роберт 1 0
Мефферт Йонас 1 0
Хайер Моритц 1 0
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Пфайффер Патрик 1 1
Титц Филлип 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Мюллер Янник 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ману Брайдон 1 0
Варминг Магнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
4
44%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арминия - Гамбург 0:2 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1
Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
2. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
3. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
4. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
5. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
8. Ян 4 2 1 1 5 - 1 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Фортуна 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
12. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
13. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
15. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
16. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
8. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
16. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Гьясула Клаус получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Гамбург 1:2 Дармштадт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     