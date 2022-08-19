Стадион: Корнелья-Эль Прат
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
27 Санчес РубенНападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Муньос ПаблоПолузащитник
-
11 Нтекья РандиПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Райо Вальекано
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Эду
|1
|1
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|1
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Мартинез
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Хиль Оскар II
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1
Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2
Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Эспаньол
59.3% (70)
Ничья
33.1% (39)
Райо Вальекано
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.15% (25)
Меньше
76.85% (83)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
33.9% (40)
1:1 Ничья
25.4% (30)
2:1 Эспаньол
16.9% (20)
0:1 Райо Вальекано
5.1% (6)
2:0 Эспаньол
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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