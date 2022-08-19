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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 1'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Эспаньол 59.8% (70)
X 32.5% (38)
Райо Вальекано 7.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Райо Вальекано
2.66
3.20
3.20
Все Коэффициенты
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
27
Санчес
Рубен
II
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
34
Камелло
Серхио
Эспаньол
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Эспаньол
Райо Вальекано

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
0:2
С
2:3
С
1:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
1:4
П
2:0
П
3:2
П
5:1
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Эду 1 1
Хоселу Санмартин 1 (1) 1
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Мартинез 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Хиль Оскар II 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Лежён Флорьян 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Катена Алехандро 1 0
Сисс Пате 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1
Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2
Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Райо Вальекано 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Эспаньол 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Райо Вальекано 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Райо Вальекано 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эспаньол 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 2'
    Димитриевски Столе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 1'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Райо Вальекано начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Эспаньол 59.8% (70)
X 32.5% (38)
Райо Вальекано 7.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Райо Вальекано
2.66
3.20
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Райо Вальекано онлайн

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Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Эспаньол
59.3% (70)
Ничья
33.1% (39)
Райо Вальекано
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.15% (25)
Меньше
76.85% (83)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
33.9% (40)
1:1 Ничья
25.4% (30)
2:1 Эспаньол
16.9% (20)
0:1 Райо Вальекано
5.1% (6)
2:0 Эспаньол
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Эспаньол
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