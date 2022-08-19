Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Команда Райо Вальекано имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Дардер Серхи из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Эспаньол

48' Оливан Бриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

44' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Винисиус Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Трехо Оскар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Удар от ворот произведет Эспаньол

33' Гарсия Альваро III пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

32' Матч возобновлен

30' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Камелло Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Камелло Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хоселу Санмартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Игра в одни ворота сейчас. Эспаньол доминирует и владеет мячом

24' Судье надоело, что Димитриевски Столе тянет время и он наказал его горчичником

23' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Хоселу Санмартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Балью Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Лежён Флорьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Оооо... вот это был удар! Серхи Гомес должен был забить с этой позиции.

12' Кабрера Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Хиль Оскар II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.