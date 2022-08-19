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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Эспаньол
0:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
7' Желтая карточка
Хиль Оскар II
14' Желтая карточка
Лежён Флорьян
16' Вторая желтая карточка
Лежён Флорьян
24' Желтая карточка
Димитриевски Столе
30' Красная карточка
Серхи Гомес
36' Желтая карточка
Трехо Оскар
0:1
40' Гол
Паласон Иси
45' Желтая карточка
Оливан Бриан
0:2
59' Гол
Сисс Пате
76' Желтая карточка
Валентин Оскар
90'+4

Ход матча

7'
Хиль Оскар II
 
14'
 
Лежён Флорьян
16'
 
Лежён Флорьян
24'
 
Димитриевски Столе
30'
Серхи Гомес
 
35'
Калеро Фернандо
Рибаудо Нико
 
36'
 
Трехо Оскар
40'
0:1
Паласон Иси
(Лопес Унаи)
45'
Оливан Бриан
 
57'
 
Валентин Оскар
Трехо Оскар
57'
 
Санчес Сальвадор
Паласон Иси
59'
0:2
Сисс Пате
(Гарсия Альваро III)
64'
Пуадо Хавьер
Санчес Рубен
 
74'
 
Фалькао Радамель
Камелло Серхио
76'
 
Валентин Оскар
77'
Баре Кейди
Эспозито Эду
 
77'
Колеошо Лука
Оливан Бриан
 
85'
 
Нтекья Ранди
Гарсия Альваро
85'
 
Суарес Марио
Лопес Унаи

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Эспаньол 59.3% (70)
X 33.1% (39)
Райо Вальекано 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
27
Санчес
Рубен
II
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
17
Лопес
Унаи
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
34
Камелло
Серхио
Эспаньол
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Эспаньол
Райо Вальекано

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
0:2
С
2:3
С
1:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
1:4
П
2:0
П
3:2
П
5:1
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Эду 1 0.5
Хоселу Санмартин 1 (1) 0.5
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 1 0.5
Сисс Пате 1 0.5
Лопес Унаи 0 0
Гарсия Альваро III 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 2 0
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Оливан Бриан 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 2 1
Трехо Оскар 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Фалькао Радамель 1 0
Катена Алехандро 1 0
Сисс Пате 1 0
Валентин Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1
Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Леванте - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Хетафе 2:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Леганес - Райо Вальекано 1:2
Бирмингем - Райо Вальекано 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Райо Вальекано 0:2 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Леванте 2:4 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Севилья 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Вальядолид 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Севилья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вальядолид 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Севилья 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Эспаньол 59.3% (70)
    X 33.1% (39)
    Райо Вальекано 7.6% (9)
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    Прогнозы на матч Эспаньол 0:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Эспаньол
    59.3% (70)
    Ничья
    33.1% (39)
    Райо Вальекано
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.15% (25)
    Меньше
    76.85% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    50.93% (55)
    Нет
    49.07% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Эспаньол
    33.9% (40)
    1:1 Ничья
    25.4% (30)
    2:1 Эспаньол
    16.9% (20)
    0:1 Райо Вальекано
    5.1% (6)
    2:0 Эспаньол
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Райо Вальекано
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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