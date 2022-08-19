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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Боруссия М
1:0
Второй тайм: 61'
Герта
0'
34' Желтая карточка
Уремович Филип
1:0
34' Пенальти
Плеа Алассан

Ход матча

34'
 
Уремович Филип
34'
Плеа Алассан
1:0
57'
 
Бутьюс Жан-Поль
Шуньич Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 117
Боруссия М 94% (110)
X 6% (7)
Герта 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Герта
5.95
5.53
6.61
Все Коэффициенты
Новости
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
Боруссия М
4-2-3-1
Герта
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Герта

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:3
ТК
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:0
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
Б
1:4
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:0
ТМС
3:0
Б
1:0
Б
0:0
К
0:2
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 2 0.67
Плеа Алассан 1 (1) 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Эльведи Нико 1 0.33
Бенсебаини Рами 1 0.33
Итакура Ко 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.33
Сердар Суат 1 0.33
Йоветич Стеван 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херрманн Патрик 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуньич Иван 2 0
Уремович Филип 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Сердар Суат 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1
Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1
Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Майнц Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Вольфсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Герта 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Боруссия М 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Прогнозы 117
    Боруссия М 94% (110)
    X 6% (7)
    Герта 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Герта
    5.95
    5.53
    6.61
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    Где смотреть матч Боруссия М 1:0 Герта онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта

    Исход игры
    Боруссия М
    94% (110)
    Ничья
    6% (7)
    Герта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.29% (72)
    Меньше
    32.71% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    46.2% (54)
    2:0 Боруссия М
    17.1% (20)
    3:1 Боруссия М
    11.1% (13)
    1:0 Боруссия М
    7.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    3:2 Боруссия М
    2.6% (3)
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    Боруссия М
    Герта
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