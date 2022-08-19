Первый тайм

47' Удар от ворот произведет Герта

47' Команда Боруссия М имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Канга Вилфрид бьет ударом через себя, но Янн Зоммер блокирует удар!

42' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Рефери не любит споров - именно за это Уремович Филип сейчас получил желтую

34' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' 'Г О О О О О Л - Плеа Алассан из команды Боруссия М забивает с пенальти! Он пробил правой. Оливер Кристенсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Герта

28' Сердар Суат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Миттельштедт Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

23' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Шуньич Иван пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

21' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хорошую попытку сделал Эджуке Чидера . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Эджуке Чидера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Оооо... вот это был удар! Тюрам Маркус должен был забить с этой позиции.

17' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали

15' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Оооо... вот это был удар! Канга Вилфрид должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Канга Вилфрид . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Миттельштедт Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

13' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бенсебаини Рами пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

12' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Канга Вилфрид нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

10' Кристенсен Оливер из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

7' ШТАНГА! Так было близко к голу - Плеа Алассан нанес удар в каркас ворот!

7' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эджуке Чидера оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Эджуке Чидера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Оооо... вот это был удар! Лукебакио Доди должен был забить с этой позиции.

4' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хофманн Йонас пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

3' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру