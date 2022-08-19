Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Рефери не любит споров - именно за это Сандро Шварц сейчас получил желтую

89' Крамер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Йоветич Стеван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Бенсебаини Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Лукебакио Доди не смог попасть в створ ударом издали

80' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Шанс! Мартон Дардаи из команды Герта пробил головой, но мимо

76' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

75' Бенсебаини Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Эджуке Чидера уходит с поля и его заменяет Мартон Дардаи

70' СПАСЕНО - Хофманн Йонас пробил пенальти, но Оливер Кристенсен отбивает!

69' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Уремович Филип сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

68' После проверки VAR судья изменил решение - Боруссия М пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

62' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

60' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

58' Кенни Джонджо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Лукебакио Доди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Сердар Суат из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля