Стадион: Боруссия Парк
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаУремович Филип
1:0
34' ПенальтиПлеа Алассан
69' Вторая желтая карточкаУремович Филип
1:0
70' Не забитый пенальтиХофманн Йонас
90' Желтая карточкаSandro Schwarz
90' Желтая карточкаХеррманн Патрик
90'+6
Ход матча
34'
34'
1:0
69'
70'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Герта
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|2
|0.67
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.33
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|Эльведи Нико
|1
|0.33
|Бенсебаини Рами
|1
|0.33
|Итакура Ко
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|1
|0.33
|Сердар Суат
|1
|0.33
|Йоветич Стеван
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|2
|1
|Шуньич Иван
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1
Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1
Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта
Исход игры
Боруссия М
94% (110)
Ничья
6% (7)
Герта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.29% (72)
Меньше
32.71% (35)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
46.2% (54)
2:0 Боруссия М
17.1% (20)
3:1 Боруссия М
11.1% (13)
1:0 Боруссия М
7.7% (9)
1:1 Ничья
5.1% (6)
3:2 Боруссия М
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!