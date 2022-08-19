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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Боруссия М
1:0
Конец матча
Герта
0'
34' Желтая карточка
Уремович Филип
1:0
34' Пенальти
Плеа Алассан
69' Вторая желтая карточка
Уремович Филип
1:0
70' Не забитый пенальти
Хофманн Йонас
90' Желтая карточка
Sandro Schwarz
90' Желтая карточка
Херрманн Патрик
90'+6

Ход матча

34'
 
Уремович Филип
34'
Плеа Алассан
1:0
57'
 
Бутьюс Жан-Поль
Шуньич Иван
69'
 
Уремович Филип
70'
Хофманн Йонас
1:0
72'
 
Йоветич Стеван
Канга Вилфрид
72'
 
Дордой Мартон
Эджуке Чидера
83'
 
Боатенг Кевин-Принс
Тусар Люка
83'
 
Зельке Дейви
Сердар Суат
90'
 
Sandro Schwarz
90'
Вольф Ханнес
Хофманн Йонас
 
90'
Херрманн Патрик
Плеа Алассан
 
90'
Херрманн Патрик
 
90'
Фридрих Марвин
Нойхаус Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 117
Боруссия М 94% (110)
X 6% (7)
Герта 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
8
Сердар
Суат
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
Боруссия М
4-2-3-1
Герта
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Герта

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:3
ТК
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:0
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
Б
1:4
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:0
ТМС
3:0
Б
1:0
Б
0:0
К
0:2
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 2 0.67
Плеа Алассан 1 (1) 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Эльведи Нико 1 0.33
Бенсебаини Рами 1 0.33
Итакура Ко 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.33
Сердар Суат 1 0.33
Йоветич Стеван 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 2 1
Шуньич Иван 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Сердар Суат 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1
Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Герта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1
Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Майнц Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Вольфсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Прогнозы 117
    Боруссия М 94% (110)
    X 6% (7)
    Герта 0% (0)
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    Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта

    Исход игры
    Боруссия М
    94% (110)
    Ничья
    6% (7)
    Герта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.29% (72)
    Меньше
    32.71% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    46.2% (54)
    2:0 Боруссия М
    17.1% (20)
    3:1 Боруссия М
    11.1% (13)
    1:0 Боруссия М
    7.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    3:2 Боруссия М
    2.6% (3)
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