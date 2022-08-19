Стадион: ZELPO Arena
2:0
Второй тайм: 62'
0'
2' Желтая карточкаLukas Migala
1:0
12' ГолSamuel Datko
2:0
41' ГолDavid Cobnan
50' Желтая карточкаКуколь Владимир
Ход матча
2'
12'
1:0
41'
2:0
50'
21
Годал
Борис
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
12
Lubos
Kupcik
21
Lukas
Migala
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 David CobnanНападающий
- Запасные игроки
-
17 Бариш ДамьянЗащитник
- Полузащитник
-
29 Кузма МарекНападающий
-
30 Andy Masaryk
-
41 Ivan Rehak
-
28 Adam Danko
-
22 Alex Molcan
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
-
12 Lubos KupcikЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Lukas MigalaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julius Nota
-
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samuel Datko
|2
|0.33
|David Cobnan
|2
|0.33
|Кузма Марек
|1 (1)
|0.17
|Ковачик Петер
|1 (1)
|0.17
|Годал Борис
|1
|0.17
|Daniel Pavuk
|1
|0.17
|Грендель Эрик
|0
|0
|Куколь Владимир
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депетрис Давид
|3 (1)
|0.5
|Robert Polievka
|1
|0.17
|Lubomir Willweber
|1
|0.17
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|2
|2
|Годал Борис
|4
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|David Cobnan
|2
|0
|Куколь Владимир
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Matej Gresak
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Лудга Рихард
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|Lubos Kupcik
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Фашко Михал
|1
|0
|Lukas Migala
|1
|0
|Lubomir Willweber
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Adam Hanes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
100%
1
10%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|17 - 5
|12
|2.
|ДАК
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Железярне Подбрезова
|2:0
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Жилина
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|7.
|Скалица
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Тренчин
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|9.
|Земплин
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|11.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:2
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|ДАК
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Жилина
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Железярне Подбрезова
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Спартак Трнава
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|6.
|Скалица
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Злате Моравце
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ружомберок
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Железярне Подбрезова
|2:0
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Слован Братислава
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|6.
|ДАК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Скалица
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Тренчин
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|11.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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