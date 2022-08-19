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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Железярне Подбрезова
2:0
Второй тайм: 62'
Дукла Банска-Бистрица
0'
2' Желтая карточка
Lukas Migala
1:0
12' Гол
Samuel Datko
2:0
41' Гол
David Cobnan
50' Желтая карточка
Куколь Владимир

Ход матча

2'
 
Lukas Migala
12'
Samuel Datko
(Куколь Владимир)
1:0
41'
David Cobnan
2:0
46'
Брежнаник Михал
Issa Adekunle
 
50'
Куколь Владимир
 
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
1.93
3.68
4.06
Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
23
Бакаля
Микулаш
21
Годал
Борис
39
Marek
Kristian
Bartos
33
Куколь
Владимир
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
7
Daniel
Pavuk
26
Issa
Adekunle
99
David
Cobnan
22
Грушка
Матуш
44
Загуменски
Тимотей
28
Пишоя
Марьян
12
Lubos
Kupcik
7
Jakub
Uhrincat
10
Branislav
Luptak
41
Lubomir
Willweber
17
Robert
Polievka
21
Lukas
Migala
27
Славик
Адриан
23
Фашко
Михал
Железярне Подбрезова
3-4-3
Дукла Банска-Бистрица
4-2-3-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samuel Datko 2 0.33
David Cobnan 2 0.33
Кузма Марек 1 (1) 0.17
Ковачик Петер 1 (1) 0.17
Годал Борис 1 0.17
Daniel Pavuk 1 0.17
Грендель Эрик 0 0
Куколь Владимир 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депетрис Давид 3 (1) 0.5
Robert Polievka 1 0.17
Lubomir Willweber 1 0.17
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 2 2
Годал Борис 4 0
Rene Paraj 2 0
David Cobnan 2 0
Куколь Владимир 1 0
Оравец Матей 1 0
Matej Gresak 1 0
Issa Adekunle 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Лудга Рихард 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 2 0
Lubos Kupcik 2 0
Депетрис Давид 1 0
Мазань Петер 1 0
Branislav Luptak 1 0
Фашко Михал 1 0
Lukas Migala 1 0
Lubomir Willweber 1 0
Славик Адриан 1 0
Adam Hanes 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
100%
1
10%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 0 1 17 - 5 12
2. ДАК 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Железярне Подбрезова 2:0 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Жилина 5 2 3 0 8 - 4 9
5. Ружомберок 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Спартак Трнава 5 2 2 1 10 - 5 8
7. Скалица 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Тренчин 5 1 2 2 3 - 7 5
9. Земплин 5 1 1 3 6 - 12 4
10. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 3 2 4 - 9 3
11. Дукла Банска-Бистрица 0:2 6 1 0 5 5 - 15 3
12. Злате Моравце 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Жилина 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Железярне Подбрезова 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Спартак Трнава 4 1 2 1 6 - 5 5
6. Скалица 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Земплин 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ружомберок 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 2 1 2 - 6 2
12. Дукла Банска-Бистрица 0:2 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Железярне Подбрезова 2:0 3 0 3 0 4 - 4 3
3. Дукла Банска-Бистрица 0:2 5 1 0 4 3 - 12 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Слован Братислава 2 1 0 1 6 - 3 3
6. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Скалица 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Тренчин 3 0 1 2 0 - 6 1
11. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Злате Моравце 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - David Cobnan бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Samuel Datko бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Lukas Migala получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
1.93
3.68
4.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Железярне Подбрезова 2:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
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