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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Железярне Подбрезова
3:1
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
2' Желтая карточка
Lukas Migala
1:0
12' Гол
Samuel Datko
2:0
41' Гол
David Cobnan
50' Желтая карточка
Куколь Владимир
2:1
76' Гол
Lubomir Willweber
82' Желтая карточка
Jakub Uhrincat
3:1
88' Гол
Кузма Марек
90' Желтая карточка
Брежнаник Михал
90' Желтая карточка
Депетрис Давид
90'+12
1
Лудга
Рихард
23
Бакаля
Микулаш
21
Годал
Борис
39
Marek
Kristian
Bartos
33
Куколь
Владимир
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
7
Daniel
Pavuk
26
Issa
Adekunle
99
David
Cobnan
22
Грушка
Матуш
44
Загуменски
Тимотей
28
Пишоя
Марьян
12
Lubos
Kupcik
7
Jakub
Uhrincat
10
Branislav
Luptak
41
Lubomir
Willweber
17
Robert
Polievka
21
Lukas
Migala
27
Славик
Адриан
23
Фашко
Михал
Железярне Подбрезова
3-4-3
Дукла Банска-Бистрица
4-2-3-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузма Марек 2 (1) 0.33
Samuel Datko 2 0.33
David Cobnan 2 0.33
Ковачик Петер 1 (1) 0.17
Годал Борис 1 0.17
Daniel Pavuk 1 0.17
Грендель Эрик 0 0
Куколь Владимир 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Issa Adekunle 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депетрис Давид 3 (1) 0.5
Lubomir Willweber 2 0.33
Robert Polievka 1 0.17
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Рымаренко Мартин 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 2 2
Годал Борис 4 0
Rene Paraj 2 0
David Cobnan 2 0
Брежнаник Михал 1 0
Куколь Владимир 1 0
Оравец Матей 1 0
Matej Gresak 1 0
Issa Adekunle 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Лудга Рихард 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Депетрис Давид 2 0
Загуменски Тимотей 2 0
Lubos Kupcik 2 0
Мазань Петер 1 0
Branislav Luptak 1 0
Фашко Михал 1 0
Lukas Migala 1 0
Lubomir Willweber 1 0
Славик Адриан 1 0
Adam Hanes 1 0
Jakub Uhrincat 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Пропущено

2
13
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
100%
2
15%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
2
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3 Комарно - Железярне Подбрезова 0:4 СТК-1914 Саморин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Пухов 4:0 Железярне Подбрезова - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Наместово 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Железярне Подбрезова - ФК Гуменне 3:0 Рогожник - Железярне Подбрезова 1:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 0 1 17 - 5 12
2. ДАК 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Железярне Подбрезова 6 2 4 0 9 - 6 10
4. Жилина 5 2 3 0 8 - 4 9
5. Ружомберок 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Спартак Трнава 5 2 2 1 10 - 5 8
7. Скалица 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Тренчин 5 1 2 2 3 - 7 5
9. Земплин 5 1 1 3 6 - 12 4
10. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 3 2 4 - 9 3
11. Дукла Банска-Бистрица 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Злате Моравце 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Жилина 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Железярне Подбрезова 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Спартак Трнава 4 1 2 1 6 - 5 5
6. Скалица 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Земплин 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ружомберок 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 2 1 2 - 6 2
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Железярне Подбрезова 3 0 3 0 4 - 4 3
3. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 4 - 13 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Слован Братислава 2 1 0 1 6 - 3 3
6. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Скалица 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Тренчин 3 0 1 2 0 - 6 1
11. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Злате Моравце 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - David Cobnan бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Samuel Datko бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Lukas Migala получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 3:1 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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