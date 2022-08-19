Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Позже
13
Буну
Яссин
14
Ньянзу
Танги
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
17
Роке
Меса
21
Санчес
Иван
23
Тухами
Ануар
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванНападающий
- Нападающий
-
23 Тухами АнуарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
12 Олаза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гассама СекуНападающий
- Нападающий
-
32 Торрес ДавидНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Вальядолид
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|1
|1
|Гомес Алехандро
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0
Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0
Вальядолид
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0
Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Реал Овьедо - Вальядолид 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эспаньол
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид
Исход игры
Севилья
96.1% (122)
Ничья
3.9% (5)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
38.74% (43)
Нет
61.26% (68)
Популярный счёт
2:0 Севилья
37% (47)
2:1 Севилья
24.4% (31)
1:0 Севилья
16.5% (21)
3:1 Севилья
7.1% (9)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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