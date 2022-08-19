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Доброго времени суток, любители классного футбола! В рамках 2-го тура Примеры "Севилья" на своем поле примет неуступчивый "Реал Вальядолид" на уже легендарном стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Текстовую трансляцию для вас проведет Тимошенко Роман.