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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Севилья
 
Позже
Вальядолид

История личных встреч

Севилья
Вальядолид

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
0:2
П
1:0
П
4:1
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 1 1
Гомес Алехандро 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Алехандро 1 0
Фернандо Режес 1 0
Ромеро Иван 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0
Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0
Вальядолид
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0
Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад-2 1:2 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Альмерия 2:2 Малага - Вальядолид 2:2 Вальядолид - Луго 4:1 Алькоркон - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Реал Овьедо - Вальядолид 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Севилья 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Вальядолид 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Вальядолид
    1.63
    4.22
    6.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Севилья - Вальядолид онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Вальядолид

    Исход игры
    Севилья
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    48.94% (23)
    Нет
    51.06% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    37.5% (18)
    2:0 Севилья
    27.1% (13)
    1:0 Севилья
    22.9% (11)
    3:1 Севилья
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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