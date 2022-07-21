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Ювентус
 
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Чивас Гвадалахара
Прогнозы 1
Ювентус 100% (1)
X 0% (0)
Чивас Гвадалахара 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Чивас Гвадалахара
1.47
4.70
6.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Чивас Гвадалахара

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВФЧ
1:0

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1
Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1
Чивас Гвадалахара
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чивас Гвадалахара - Леон 0:0 Сантос Лагуна - Чивас Гвадалахара 1:1 Чивас Гвадалахара - Атлетико Сан-Луис 0:1 Чивас Гвадалахара - Хуарес 0:0
Атлас - Чивас Гвадалахара 1:1 Чивас Гвадалахара - Атлас 1:2 Чивас Гвадалахара - Пумас-УНАМ 4:1 Некакса - Чивас Гвадалахара 0:1 Чивас Гвадалахара - Пумас-УНАМ 3:1 Чивас Гвадалахара - Тихуана 2:1 Крус Асуль - Чивас Гвадалахара 0:1 Чивас Гвадалахара - Монтеррей 1:3 Толука - Чивас Гвадалахара 1:1 Атлас - Чивас Гвадалахара 1:1 Чивас Гвадалахара - Америка Мехико 0:0 Чивас Гвадалахара - Сантос Лагуна 1:0 Атлетико Сан-Луис - Чивас Гвадалахара 2:2 Чивас Гвадалахара - Пуэбла 2:3 Леон - Чивас Гвадалахара 2:1 Чивас Гвадалахара - Тигрес 1:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Чивас Гвадалахара от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2022, осталось 1 день 14 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 1
    Ювентус 100% (1)
    X 0% (0)
    Чивас Гвадалахара 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Чивас Гвадалахара
    1.47
    4.70
    6.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ювентус - Чивас Гвадалахара

    Исход игры
    Ювентус
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Чивас Гвадалахара
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
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    Нет
    0% (0)
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    Ювентус
    Чивас Гвадалахара
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