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История личных встреч
Ювентус
Чивас Гвадалахара
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1
Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1
Чивас Гвадалахара
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чивас Гвадалахара - Леон 0:0 Сантос Лагуна - Чивас Гвадалахара 1:1 Чивас Гвадалахара - Атлетико Сан-Луис 0:1 Чивас Гвадалахара - Хуарес 0:0
Атлас - Чивас Гвадалахара 1:1 Чивас Гвадалахара - Атлас 1:2 Чивас Гвадалахара - Пумас-УНАМ 4:1 Некакса - Чивас Гвадалахара 0:1 Чивас Гвадалахара - Пумас-УНАМ 3:1 Чивас Гвадалахара - Тихуана 2:1 Крус Асуль - Чивас Гвадалахара 0:1 Чивас Гвадалахара - Монтеррей 1:3 Толука - Чивас Гвадалахара 1:1 Атлас - Чивас Гвадалахара 1:1 Чивас Гвадалахара - Америка Мехико 0:0 Чивас Гвадалахара - Сантос Лагуна 1:0 Атлетико Сан-Луис - Чивас Гвадалахара 2:2 Чивас Гвадалахара - Пуэбла 2:3 Леон - Чивас Гвадалахара 2:1 Чивас Гвадалахара - Тигрес 1:3
Прогнозы на матч Ювентус - Чивас Гвадалахара
Исход игры
Ювентус
100% (1)
Ничья
0% (0)
Чивас Гвадалахара
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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