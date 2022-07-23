Первый тайм

8' Росарио выполнил передачу из глубины на правый край поля, но мяч полетел слишком сильно, что никто из партнёров не успел добежать.

7' Гостевая команда организовала атаку по левому флангу и после передачи в центр штрафной Марцин без особых проблем ловит мяч в руки.

5' Дзаньоло выполнил подачу с левого фланга поля, но мяч поймал в руки Марцин и перехватил мяч у атакующей команды.

4' Надеюсь сегодня нас команды порадуют забитыми мячами. Игра проходит максимально открыта с первых же минут.

2' Шомуродов вколачивает мяч в сетку на первой же минуте, но линейный судья так не считает, фиксирует положение "вне игры".