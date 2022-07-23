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Рома
 
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Ницца
Прогнозы 109
Рома 88.1% (96)
X 11% (12)
Ницца 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Ницца
3.75
3.85
4.15
Все Коэффициенты
Рома
Ницца

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0
Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3
Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0
  • Первый тайм
  • 8'
    Росарио выполнил передачу из глубины на правый край поля, но мяч полетел слишком сильно, что никто из партнёров не успел добежать.
  • 7'
    Гостевая команда организовала атаку по левому флангу и после передачи в центр штрафной Марцин без особых проблем ловит мяч в руки.
  • 5'
    Дзаньоло выполнил подачу с левого фланга поля, но мяч поймал в руки Марцин и перехватил мяч у атакующей команды.
  • 4'
    Надеюсь сегодня нас команды порадуют забитыми мячами. Игра проходит максимально открыта с первых же минут.
  • Офсайд
    2'
    Шомуродов вколачивает мяч в сетку на первой же минуте, но линейный судья так не считает, фиксирует положение "вне игры".
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и игра началась!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Продолжается подготовка к сезону и сегодня мы будем наблюдать товарищескую игру между командами: "Рома"-"Ницца". Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, всем приятного просмотра и надеемся на хороший футбол.
Прогнозы 109
Рома 88.1% (96)
X 11% (12)
Ницца 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Ницца
3.75
3.85
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рома - Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Рома - Ницца

Исход игры
Рома
88.1% (96)
Ничья
11% (12)
Ницца
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.02% (68)
Меньше
33.98% (35)
Обе команды забьют
Да
71.84% (74)
Нет
28.16% (29)
Популярный счёт
2:1 Рома
50.5% (55)
2:0 Рома
13.8% (15)
1:0 Рома
11.9% (13)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:2 Рома
3.7% (4)
2:2 Ничья
3.7% (4)
3:1 Рома
3.7% (4)
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Рома
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