- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Полузащитник
-
5 _Vina M.
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Ивкович МатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
-
59 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
31 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0
Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3
Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0
Прогнозы на матч Рома - Ницца
Исход игры
Рома
88.1% (96)
Ничья
11% (12)
Ницца
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.02% (68)
Меньше
33.98% (35)
Обе команды забьют
Да
71.84% (74)
Нет
28.16% (29)
Популярный счёт
2:1 Рома
50.5% (55)
2:0 Рома
13.8% (15)
1:0 Рома
11.9% (13)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:2 Рома
3.7% (4)
2:2 Ничья
3.7% (4)
3:1 Рома
3.7% (4)
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