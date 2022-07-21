Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0
Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3
Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0
Прогнозы на матч Рома - Ницца
Исход игры
Рома
100% (1)
Ничья
0% (0)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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