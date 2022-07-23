После паса от Урибе выскакивал один на один с голкипером Тареми, но не удалось ему переиграть Нюбеля в ближнем бою.

Подхватил мяч в чужой штрафной Мариу и упал в борьбе с защитником на газон. Судья не стал назначать пенальти.

Дальний заброс с центра поля Бен-Йеддер исполнял на правый фланг куда забегал Мартиньш, но не смог догнать он мяч в пределах поля.

Отличным пасом Бен-Йеддер нашел в штрафной соперника Вандерсона, но выстрел последнего заблокировали защитники.

В центре поля в очередной раз нарушил правила Минамино. Судья уже не стал терпеть и показал японцу желтую карточку.

В контратаку по флангу убежал Тареми и прострелил поперек на Эванилсона, но мяч в подкате перехватил Дисаси.

Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив на перерыв своим свистком!

Кошта мягко забросил в штрафную на ход Мариу, но тот не смог пробить головой в борьбе против Марипана.

Прорвался по правому флангу Мартиньш, сместился в штрафную, но вот пробить по воротам не позволил ему Пепе.

Подключился к атаке по флангу Мариу и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

В центре поля грамотно подставился Тареми и вынудил Лукаса нарушить правила. Штрафной удар исполнит "Порту".

Выскакивал на ворота соперника Кайо после паса от Минамино, но нарушил он правила в борьбе против Пепе.

По флангу прорывался Занузи и прострелил в центр на Тареми, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Марипану.

Убежал Мартиньш по правому флангу и навесил в центр штрафной, но Кошта на выходе забрал мяч в свои руки.

Отличным пасом Тареми запустил в штрафную соперника Урибе, но тот с острого угла пробил крайне неточно.

По флангу Дисаси забросил на ход Фолланду, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

В центре поля Лукас получил по ногам в борьбе против Эустакиу. Штрафной удар исполнять будут монегаски.

Забросил Матазо в штрафную соперника на Вандерсона, но на выходе первым на мяче оказался Кошта.

С левого фланга прострелил в штрафную Фолланд. Здесь в касание пробил в ближний угол Бен-Йеддер, но мяч угодил точно в голову голкиперу.

После навеса с угла поля от Вандерсона на дальней штанге замыкал Бен-Йеддер, но мяч полетел немного неточно.

В верховой борьбе против Минамино оказался на газоне Маркано. Штрафной удар исполнять будут португальцы.

Отдавал в штрафную проникающий пас Эванилсон на Тареми, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Дисаси.

В грубом подкате на фланге Маркано уложил на газон Мартиньша. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Убегал в контратаку Эустакиу, но оказался на газоне в борьбе с Лукасом. На этот раз судья лишь штрафной назначил.

По флангу забросил Эванилсон на ход Занузи, но того опередил Мартиньш и головой вынес сферу в аут.

22' Диагональ исполнял Урибе в штрафную на ход Тареми, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

21' Пепе вырезал в штрафную, куда забегал Эванилсон, но догнать мяч до лицевой линии ему не удалось.

20' Продавил соперника по центру Тареми и с линии штрафной пробил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

19' Проникающий пас в штрафную исполнял Эванилсон на ход Тареми, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Марипан.

18' Долго катают мяч на чужой половине поля португальцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

17' Прорвался по левому флангу на скорости Эванилсон и подал в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

16' Отдавал пас с центра поля Пепе в штрафную на ход Мариу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником.

15' После навеса с угла поля с острого угла пробил по воротам Пепе. Отбил перед собой Нюбель, а добивание Тареми оказалось неточным.

14' По флангу забросил Лукас на ход Минамино, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

13' В центре поля Матазо получил по ногам в борьбе с Эванилсоном. Штрафной удар исполнять будут монегаски.

12' Мягко забросил Эванилсон в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

11' Сместился с фланга в центр штрафной Кошта и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

9' С дальней дистанции решил пробить по воротам Бен-Йеддер, но мяч полетел немного выше перекладины.

8' Убегал в контратаку по флангу Фолланд и прострелил в штрафную, но мяч перехватил Занузи в подкате.

7' Со штрафного навесил Эванилсон на дальнюю штангу, но здесь Тареми не смог пробить в борьбе против Марипана.

6' На фланге грамотно подставился Тареми и заработал для своей команды перспективный стандарт.

5' Дальний заброс исполнял в штрафную Матазо на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

4' Прорвался по флангу Урибе и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

3' Активнее начали игру португальцы, провели несколько атак, но пока без ударов по воротам.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.