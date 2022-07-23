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Стадион:
Порту
0:0
Первый тайм
Монако
Прогнозы 118
Порту 49.2% (58)
X 39.8% (47)
Монако 11% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Монако
3.75
3.68
3.85
Все Коэффициенты
Порту
Монако

История личных встреч

Порту
Монако

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЛЧ
5:2
ЛЧ
0:3
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1
Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив на перерыв своим свистком!
  • 45'
    В контратаку по флангу убежал Тареми и прострелил поперек на Эванилсона, но мяч в подкате перехватил Дисаси.
  • Желтая карточка
    45'
    В центре поля в очередной раз нарушил правила Минамино. Судья уже не стал терпеть и показал японцу желтую карточку.
  • 44'
    Отличным пасом Бен-Йеддер нашел в штрафной соперника Вандерсона, но выстрел последнего заблокировали защитники. 
  • 43'
    Дальний заброс с центра поля Бен-Йеддер исполнял на правый фланг куда забегал Мартиньш, но не смог догнать он мяч в пределах поля.
  • 42'
    Подхватил мяч в чужой штрафной Мариу и упал в борьбе с защитником на газон. Судья не стал назначать пенальти.
  • Опасный момент
    41'
    После паса от Урибе выскакивал один на один с голкипером Тареми, но не удалось ему переиграть Нюбеля в ближнем бою.
  • 40'
    Отличным пасом Тареми запустил в штрафную соперника Урибе, но тот с острого угла пробил крайне неточно.
  • 39'
    Убежал Мартиньш по правому флангу и навесил в центр штрафной, но Кошта на выходе забрал мяч в свои руки.
  • 38'
    По флангу прорывался Занузи и прострелил в центр на Тареми, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Марипану.
  • 37'
    Выскакивал на ворота соперника Кайо после паса от Минамино, но нарушил он правила в борьбе против Пепе.
  • 36'
    В центре поля грамотно подставился Тареми и вынудил Лукаса нарушить правила. Штрафной удар исполнит "Порту".
  • 35'
    Подключился к атаке по флангу Мариу и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 34'
    Прорвался по правому флангу Мартиньш, сместился в штрафную, но вот пробить по воротам не позволил ему Пепе.
  • 33'
    Кошта мягко забросил в штрафную на ход Мариу, но тот не смог пробить головой в борьбе против Марипана.
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    • 32'
      По флангу забросил Эванилсон на ход Занузи, но того опередил Мартиньш и головой вынес сферу в аут.
    • 31'
      Убегал в контратаку Эустакиу, но оказался на газоне в борьбе с Лукасом. На этот раз судья лишь штрафной назначил.
    • Желтая карточка
      30'
      В грубом подкате на фланге Маркано уложил на газон Мартиньша. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 29'
      Отдавал в штрафную проникающий пас Эванилсон на Тареми, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Дисаси.
    • 28'
      В верховой борьбе против Минамино оказался на газоне Маркано. Штрафной удар исполнять будут португальцы.
    • 27'
      После навеса с угла поля от Вандерсона на дальней штанге замыкал Бен-Йеддер, но мяч полетел немного неточно.
    • Опасный момент
      26'
      С левого фланга прострелил в штрафную Фолланд. Здесь в касание пробил в ближний угол Бен-Йеддер, но мяч угодил точно в голову голкиперу.
    • 25'
      Забросил Матазо в штрафную соперника на Вандерсона, но на выходе первым на мяче оказался Кошта.
    • 24'
      В центре поля Лукас получил по ногам в борьбе против Эустакиу. Штрафной удар исполнять будут монегаски.
    • 23'
      По флангу Дисаси забросил на ход Фолланду, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 22'
      Диагональ исполнял Урибе в штрафную на ход Тареми, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 21'
      Пепе вырезал в штрафную, куда забегал Эванилсон, но догнать мяч до лицевой линии ему не удалось.
    • 20'
      Продавил соперника по центру Тареми и с линии штрафной пробил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
    • 19'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Эванилсон на ход Тареми, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Марипан.
    • 18'
      Долго катают мяч на чужой половине поля португальцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 17'
      Прорвался по левому флангу на скорости Эванилсон и подал в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 16'
      Отдавал пас с центра поля Пепе в штрафную на ход Мариу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником.
    • Опасный момент
      15'
      После навеса с угла поля с острого угла пробил по воротам Пепе. Отбил перед собой Нюбель, а добивание Тареми оказалось неточным.
    • 14'
      По флангу забросил Лукас на ход Минамино, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 13'
      В центре поля Матазо получил по ногам в борьбе с Эванилсоном. Штрафной удар исполнять будут монегаски.
    • 12'
      Мягко забросил Эванилсон в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 11'
      Сместился с фланга в центр штрафной Кошта и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 9'
      С дальней дистанции решил пробить по воротам Бен-Йеддер, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 8'
      Убегал в контратаку по флангу Фолланд и прострелил в штрафную, но мяч перехватил Занузи в подкате.
    • 7'
      Со штрафного навесил Эванилсон на дальнюю штангу, но здесь Тареми не смог пробить в борьбе против Марипана.
    • 6'
      На фланге грамотно подставился Тареми и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 5'
      Дальний заброс исполнял в штрафную Матазо на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 4'
      Прорвался по флангу Урибе и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 3'
      Активнее начали игру португальцы, провели несколько атак, но пока без ударов по воротам.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    Прогнозы 118
    Порту 49.2% (58)
    X 39.8% (47)
    Монако 11% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Монако
    3.75
    3.68
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту 0:0 Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Порту 0:0 Монако

    Исход игры
    Порту
    49.2% (58)
    Ничья
    39.8% (47)
    Монако
    11% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (62)
    Меньше
    39.81% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    90.29% (93)
    Нет
    9.71% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    33.1% (39)
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    2:2 Ничья
    10.2% (12)
    1:0 Порту
    5.9% (7)
    1:2 Монако
    5.1% (6)
    2:0 Порту
    2.5% (3)
    3:1 Порту
    1.7% (2)
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    Монако
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