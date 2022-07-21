История личных встреч
Порту
Монако
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1
Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2
Прогнозы на матч Порту - Монако
Исход игры
Порту
50% (2)
Ничья
50% (2)
Монако
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (4)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (4)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:2 Ничья
50% (2)
2:1 Порту
50% (2)
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