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Порту
 
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Монако

История личных встреч

Порту
Монако

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЛЧ
5:2
ЛЧ
0:3
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1
Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0 Ренн - Монако 2:3 Монако - Труа 2:1 Мец - Монако 1:2 Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2022, осталось 2 дня 6 часов 25 минут.



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    Прогнозы на матч Порту - Монако

    Исход игры
    Порту
    50% (2)
    Ничья
    50% (2)
    Монако
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (4)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:2 Ничья
    50% (2)
    2:1 Порту
    50% (2)
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    Монако
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