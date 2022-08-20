Стадион: Бентелер Арена Зрители: 10000
7:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаПихлер Бенедикт
1:0
7' ПенальтиМуслия Флоран
1:1
10' ГолКорб Юлиан
2:1
13' ГолЮстван Юлиан
3:1
25' ГолОбермайр Рафаэль
4:1
29' ГолПлатте Феликс
37' Желтая карточкаЗандер Филипп
5:1
38' ГолПлатте Феликс
40' Желтая карточкаЭррас Патрик
5:2
45' ГолСкрибски Стивен
6:2
52' ГолПирингер Марвин
66' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
7:2
80' ГолСрбени Деннис
84' Желтая карточкаКарльс Йонас
7:2
84' Не забитый пенальтиМюлинг Александер
90'+3
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Ход матча
7'
1:0
10'
1:1
13'
2:1
25'
3:1
29'
4:1
37'
38'
40'
45'
5:2
52'
66'
80'
7:2
84'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
25
Шульц
Марвин
23
Корб
Юлиан
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
25 Шульц МарвинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Падерборн
Хольштайн Киль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|6
|1.2
|Юстван Юлиан
|2
|0.4
|Пирингер Марвин
|2
|0.4
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.4
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.2
|Sirlord Conteh
|1
|0.2
|Србени Деннис
|1
|0.2
|Шалленберг Рон
|1
|0.2
|Лайпертц Роберт
|1
|0.2
|Карльс Йонас
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3
|0.6
|Резе Фабиан
|2
|0.4
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.4
|Корб Юлиан
|1
|0.2
|Беккер Тимо
|1
|0.2
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.2
|Коменда Марко
|1
|0.2
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Хут Янник
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Шалленберг Рон
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Шульц Марвин
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Мюлинг Александер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Пропущено
7
12
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
43%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0
Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|4
|0
|1
|18 - 6
|12
|2.
|Дармштадт
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|4.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Фортуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Карлсруэ
|5
|2
|1
|2
|12 - 11
|7
|11.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Ян
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|15.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|10.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|5.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|7.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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