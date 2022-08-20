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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 10000
Падерборн
7:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
6' Желтая карточка
Пихлер Бенедикт
1:0
7' Пенальти
Муслия Флоран
1:1
10' Гол
Корб Юлиан
2:1
13' Гол
Юстван Юлиан
3:1
25' Гол
Обермайр Рафаэль
4:1
29' Гол
Платте Феликс
37' Желтая карточка
Зандер Филипп
5:1
38' Гол
Платте Феликс
40' Желтая карточка
Эррас Патрик
5:2
45' Гол
Скрибски Стивен
6:2
52' Гол
Пирингер Марвин
66' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
7:2
80' Гол
Србени Деннис
84' Желтая карточка
Карльс Йонас
7:2
84' Не забитый пенальти
Мюлинг Александер
90'+3
Голы (видео). Вторая Бундеслига....

Ход матча

6'
 
Пихлер Бенедикт
7'
Муслия Флоран
1:0
10'
1:1
Корб Юлиан
(Скрибски Стивен)
13'
Юстван Юлиан
(Обермайр Рафаэль)
2:1
25'
Обермайр Рафаэль
3:1
29'
Платте Феликс
(Пирингер Марвин)
4:1
37'
 
Зандер Филипп
38'
Платте Феликс
(Обермайр Рафаэль)
5:1
40'
 
Эррас Патрик
42'
 
Арп Янн-Фите
Порат Финн
45'
5:2
Скрибски Стивен
(Зандер Филипп)
46'
 
Ван ден Берг Йоханнес
Зандер Филипп
52'
Пирингер Марвин
(Шалленберг Рон)
6:2
61'
 
Бартельс Фин
Резе Фабиан
61'
 
Игнёвски Александр
Шульц Марвин
64'
Sirlord Conteh
Пирингер Марвин
 
64'
Србени Деннис
Платте Феликс
 
66'
 
Арп Янн-Фите
75'
 
Вридт Квази
Скрибски Стивен
76'
Шустер Марко
Муслия Флоран
 
76'
Карльс Йонас
Обермайр Рафаэль
 
80'
Србени Деннис
(Карльс Йонас)
7:2
83'
Тачи Ричмонд
Лайпертц Роберт
 
84'
Карльс Йонас
 
84'
7:2
Мюлинг Александер

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
21
Хут
Янник
33
Marcel
Hoffmeier
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
13
Лайпертц
Роберт
8
Шалленберг
Рон
9
Пирингер
Марвин
30
Муслия
Флоран
36
Платте
Феликс
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
25
Шульц
Марвин
16
Зандер
Филипп
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
9
Пихлер
Бенедикт
7
Скрибски
Стивен
Падерборн
3-4-2-1
Хольштайн Киль
3-1-4-2

История личных встреч

Падерборн
Хольштайн Киль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Б2
3:4
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
4:4
Б3
2:1
Б3
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 6 1.2
Юстван Юлиан 2 0.4
Пирингер Марвин 2 0.4
Муслия Флоран 2 (2) 0.4
Обермайр Рафаэль 1 0.2
Sirlord Conteh 1 0.2
Србени Деннис 1 0.2
Шалленберг Рон 1 0.2
Лайпертц Роберт 1 0.2
Карльс Йонас 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 3 0.6
Резе Фабиан 2 0.4
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.4
Корб Юлиан 1 0.2
Беккер Тимо 1 0.2
Мюлинг Александер 1 (1) 0.2
Коменда Марко 1 0.2
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Хут Янник 1 0
Карльс Йонас 1 0
Шалленберг Рон 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Корб Юлиан 1 0
Шульц Марвин 1 0
Эррас Патрик 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Беккер Тимо 1 0
Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

7
12
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
43%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0
Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 4 0 1 18 - 6 12
2. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
3. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
4. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
5. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
8. Фортуна 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Карлсруэ 5 2 1 2 12 - 11 7
11. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Ян 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
14. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
15. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
16. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
10. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
5. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
7. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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