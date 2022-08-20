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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Дженоа
0:0
Конец матча
Беневенто
0'
15' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
32' Желтая карточка
Капеллини Риккардо
39' Желтая карточка
Паяч Марко
62' Желтая карточка
Портанова Маноло
90' Желтая карточка
Йебоа Келвин
90'+6

Ход матча

15'
 
Вивиани Маттиа
32'
 
Капеллини Риккардо
39'
Паяч Марко
 
62'
Портанова Маноло
 
64'
Ягелло Филип
Портанова Маноло
 
64'
Йебоа Келвин
Экубан Калеб
 
76'
 
Тельо Андрес
Акампора Дженнаро
80'
 
Фулон Дам
Машанджело Эдоардо
86'
Ялчын Гювен
Кода Массимо
 
89'
Ильзанкер Штефан
Бани Маттиа
 
90'
Йебоа Келвин
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Новости
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
93
Паяч
Марко
90
Портанова
Маноло
47
Бадель
Милан
32
Morten
Frendrup
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
18
Экубан
Калеб
21
Палеари
Альберто
96
Капеллини
Риккардо
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
5
Машанджело
Эдоардо
7
Nermin
Karic
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
20
Ла
Гумина
Антонино
88
Форте
Франческо
Дженоа
4-4-2
Беневенто
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Беневенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 1 0.5
Портанова Маноло 1 0.5
Бадель Милан 0 0
Гудмундссон Альберт 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 1 0
Бани Маттиа 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Портанова Маноло 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Маттиа 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Капеллини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1
Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Беневенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1
Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Паяч Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Капеллини Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Вивиани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Дженоа 0:0 Беневенто онлайн

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