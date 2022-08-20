Стадион: Луиджи Феррарис
0'
15' Желтая карточкаВивиани Маттиа
32' Желтая карточкаКапеллини Риккардо
39' Желтая карточкаПаяч Марко
62' Желтая карточкаПортанова Маноло
90' Желтая карточкаЙебоа Келвин
90'+6
Ход матча
15'
39'
62'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
13
Бани
Маттиа
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Водишек РокВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
21 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Дженоа
Беневенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|1
|0.5
|Портанова Маноло
|1
|0.5
|Бадель Милан
|0
|0
|Гудмундссон Альберт
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паяч Марко
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1
Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0
Беневенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1
Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C