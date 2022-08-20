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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Перуджа
0:0
Конец матча
Парма
0'
18' Желтая карточка
Эстевес Науэль
19' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
57' Желтая карточка
Мелькьорри Федерико
90'+3

Ход матча

18'
 
Эстевес Науэль
19'
Дель Орко Кристиан
 
57'
Мелькьорри Федерико
 
58'
Стриццоло Лука
Мелькьорри Федерико
 
58'
Ди Серио Джузеппе
Оливьери Марко
 
66'
 
Юрич Станко
Инглезе Роберто
80'
 
Тутино Дженнаро
Михэйлэ Валентин
80'
Санторо Симоне
Луперини Грегорио
 
87'
 
Бонни Анж-Йоан
Бернабе Адриан
87'
 
Камара Дрисса
Ман Деннис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 5 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
21
Курадо
Маркос
24
Касасола
Тиаго
15
Дель
Орко
Кристиан
13
Луперини
Грегорио
7
Вулич
Милош
28
Куан
Кристиан
11
Оливьери
Марко
9
Мелькьорри
Федерико
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
5
Романьоли
Симоне
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
16
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
28
Михэйлэ
Валентин
45
Инглезе
Роберто
Перуджа
3-5-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Перуджа
Парма

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 1 0.5
Михэйлэ Валентин 1 0.5
Васкес Франко 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 2 0
Лизи Франческо 0 1
Мелькьорри Федерико 1 0
Курадо Маркос 1 0
Вулич Милош 1 0
Куан Кристиан 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 2 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Валенти Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4
Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0
Парма
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0
Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Дель Орко Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Эстевес Науэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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