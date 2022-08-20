Стадион: Ренато Кури
0'
18' Желтая карточкаЭстевес Науэль
19' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
57' Желтая карточкаМелькьорри Федерико
90'+3
Ход матча
18'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
-
19 Вано МикелеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
84 Dario Sits
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Перуджа
Парма
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|1
|0.5
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.5
|Васкес Франко
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Орко Кристиан
|2
|0
|Лизи Франческо
|0
|1
|Мелькьорри Федерико
|1
|0
|Курадо Маркос
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Куан Кристиан
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4
Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0
Парма
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0
Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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