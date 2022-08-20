Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0'
20' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
1:0
21' ПенальтиГондо Седрик
21' Желтая карточкаГондо Седрик
23' Желтая карточкаМурджа Алессандро
24' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:1
26' ГолМайстро Фабио
32' Желтая карточкаСальви Алессандро
35' Желтая карточкаМайстро Фабио
56' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
59' Желтая карточкаMatteo Arena
84' Желтая карточкаФаласко Никола
90'+5
Ход матча
21'
1:0
21'
24'
26'
1:1
35'
59'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Асколи
СПАЛ 2013
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттегин Эрик
|1
|0.5
|Коллоколо Микеле
|1
|0.5
|Гондо Седрик
|1 (1)
|0.5
|Калигара Фабрицио
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.5
|Майстро Фабио
|1
|0.5
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Фаласко Никола
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Matteo Arena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1
Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Беневенто
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Палермо
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Перуджа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Комо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Модена
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Палермо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бари
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брешия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Пиза
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Зюйдтироль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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