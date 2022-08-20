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Италия: Серия B

2022-2023

Стадион:
Асколи
1:1
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
20' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
1:0
21' Пенальти
Гондо Седрик
21' Желтая карточка
Гондо Седрик
23' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
24' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:1
26' Гол
Майстро Фабио
32' Желтая карточка
Сальви Алессандро
35' Желтая карточка
Майстро Фабио
56' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
59' Желтая карточка
Matteo Arena
84' Желтая карточка
Фаласко Никола
90'+5
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
7
Лунгой
Кристофер
15
Гондо
Седрик
26
Бидуи
Софьян
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
23
Мурджа
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
10
Дзанеллато
Никколо
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
Асколи
4-3-3
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
СПАЛ 2013

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
0:1
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттегин Эрик 1 0.5
Коллоколо Микеле 1 0.5
Гондо Седрик 1 (1) 0.5
Калигара Фабрицио 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 1 0.5
Майстро Фабио 1 0.5
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 1 0
Леали Никола 1 0
Сальви Алессандро 1 0
Фаласко Никола 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Гондо Седрик 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Майстро Фабио 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1
Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палермо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Дженоа 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Парма 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Беневенто 2 0 1 1 0 - 1 1
14. СПАЛ 2013 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Перуджа 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Палермо 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Читтаделла 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Дженоа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Перуджа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Комо 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бари 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тернана 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Зюйдтироль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Модена 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
20. СПАЛ 2013 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Дженоа 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Козенца 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фрозиноне 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Парма 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Палермо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бари 1 0 1 0 2 - 2 1
10. СПАЛ 2013 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Модена 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брешия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тернана 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Пиза 1 0 0 1 3 - 4 0
19. Перуджа 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Зюйдтироль 1 0 0 1 0 - 2 0
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