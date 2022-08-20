  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Осасуна
1:0
Перерыв
Кадис
0'
1:0
37' Пенальти
Авила Эсекьель
45' Желтая карточка
Торро Лукас

Ход матча

37'
Авила Эсекьель
1:0
45'
Торро Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 111
Осасуна 82% (91)
X 16.2% (18)
Кадис 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Кадис
4.70
3.50
5.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
9
Авила
Эсекьель
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
29
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
29
Диарра
Мамади
3
Хименес
Фали
12
Аларкон
Томас
17
Мабиль
Авер
15
Лукас
Перес
9
Лосано
Энтони
Осасуна
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Кадис

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 1 0.5
Орос Аймар 1 (1) 0.5
Пенья Рубен 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Мойсес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Авила Эсекьель 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальдуа Хосеба 1 0
Хименес Фали 1 0
Алехо Иван 1 0
Лукас Перес 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1
Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кадис 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осасуна 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Кадис контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Осасуна: 60%, Кадис: 40%.
    • 44'
      Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 44'
      Гомес Мойсес успешно блокирует удар.
    • 44'
      Диарра Мамади нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Лукас Перес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Пенья Рубен из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Аларкон Томас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 41'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 41'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Осасуна: 65%, Кадис: 35%.
    • 40'
      Аларкон Томас пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Монкайола Хон из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Диарра Мамади
    • Фол, нарушение
      39'
      Орос Аймар задерживает мяч рукой
    • 39'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 39'
      Сальдуа Хосеба из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Будимир Анте выиграл воздушное противоборство у Виктор Чуст.
    • 38'
      Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Осасуна забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Херемиас Ледесма прыгнул вправо!
    • Фол, нарушение
      35'
      ПЕНАЛЬТИ - Ледесма Херемиас из команды Кадис привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Будимир Анте.
    • 35'
      Виктор Чуст успешно блокирует удар.
    • 35'
      Монкайола Хон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Осасуна: 70%, Кадис: 30%.
    • 35'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 34'
      Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • Угловой
      34'
      Лукас Перес из команды Кадис разыграл угловой с левого угла.
    • 33'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 33'
      Лукас Перес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 32'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Гарсия Давид III выиграл воздушное противоборство у Лосано Энтони.
    • 32'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Круз Хуан из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Осасуна: 70%, Кадис: 30%.
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 28'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 28'
      Кадис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Эспино Альфонсо наказан за толчок Орос Аймар
    • 27'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 27'
      Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Торро Лукас выиграл воздушное противоборство у Лосано Энтони.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 26'
      Контроль мяча: Осасуна: 69%, Кадис: 31%.
    • 26'
      Шанс! Унаи Гарсия из команды Осасуна пробил головой, но мимо
    • Угловой
      26'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна подал угловой справа.
    • 25'
      Лосано Энтони из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Мабиль Авер из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 24'
      Эрнандес Луис успешно блокирует удар.
    • 24'
      Монкайола Хон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 24'
      Сальдуа Хосеба выиграл воздушное противоборство у Круз Хуан.
    • Офсайд
      23'
      Эспино Альфонсо из команды Кадис в офсайде
    • 23'
      Лукас Перес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Монкайола Хон из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
    • 22'
      Лосано Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 21'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 21'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      20'
      Мабиль Авер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Мабиль Авер выиграл воздушное противоборство у Пенья Рубен.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 20'
      Контроль мяча: Осасуна: 67%, Кадис: 33%.
    • 19'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Кадис контролирует мяч.
    • 19'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Торро Лукас выиграл воздушное противоборство у Лосано Энтони.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Торро Лукас
    • 17'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 16'
      Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Хименес Фали выиграл воздушное противоборство у Орос Аймар.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 15'
      Диарра Мамади оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Осасуна: 74%, Кадис: 26%.
    • 14'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 14'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 12'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Осасуна начинает контратаку
    • 11'
      Унаи Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 11'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 10'
      Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Осасуна: 75%, Кадис: 25%.
    • 9'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Эрнандес Луис выиграл воздушное противоборство у Будимир Анте.
    • 9'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Лосано Энтони наказан за толчок Торро Лукас
    • 7'
      Лосано Энтони выиграл воздушное противоборство у Торро Лукас.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • Угловой
      7'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна разыграл угловой с правого угла.
    • 6'
      Эспино Альфонсо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Круз Хуан выиграл воздушное противоборство у Сальдуа Хосеба.
    • 6'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Осасуна: 75%, Кадис: 25%.
    • 5'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 4'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 3'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 3'
      Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Кадис контролирует мяч.
    • 2'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 1'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 1'
      Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Осасуна 82% (91)
    X 16.2% (18)
    Кадис 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Кадис
    4.70
    3.50
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Осасуна 1:0 Кадис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Кадис

    Исход игры
    Осасуна
    82% (91)
    Ничья
    16.2% (18)
    Кадис
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.43% (24)
    Меньше
    77.57% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    33.64% (36)
    Нет
    66.36% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    45.9% (51)
    2:1 Осасуна
    18.9% (21)
    2:0 Осасуна
    13.5% (15)
    1:1 Ничья
    11.7% (13)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Осасуна
    Кадис
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     