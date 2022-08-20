Стадион: Эль-Садар
Ход матча
37'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
15
Пенья
Рубен
16
Гомес
Мойсес
29
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
32
Чуст
Виктор
17
Мабиль
Авер
15
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
29 Орос АймарНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мабиль АверПолузащитник
-
15 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
35 КикинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Кадис
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|1
|0.5
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.5
|Пенья Рубен
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Алехо Иван
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1
Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кадис
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кадис
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Кадис
Исход игры
Осасуна
82% (91)
Ничья
16.2% (18)
Кадис
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
22.43% (24)
Меньше
77.57% (83)
Обе команды забьют
Да
33.64% (36)
Нет
66.36% (71)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
45.9% (51)
2:1 Осасуна
18.9% (21)
2:0 Осасуна
13.5% (15)
1:1 Ничья
11.7% (13)
0:0 Ничья
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!