Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Виктор Чуст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Виктор Чуст тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Первый тайм

49' Команда Осасуна имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Осасуна

48' Лукас Перес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Удар от ворот произведет Кадис

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

44' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Лукас Перес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Аларкон Томас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Аларкон Томас пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

39' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Будимир Анте выиграл воздушное противоборство у Виктор Чуст.

38' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Осасуна забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Херемиас Ледесма прыгнул вправо!

35' Виктор Чуст успешно блокирует удар.

35' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Осасуна

33' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Осасуна

33' Лукас Перес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Удар от ворот произведет Кадис

27' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

26' Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Кадис

25' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Лукас Перес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Лосано Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Мабиль Авер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Кадис

19' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Осасуна

15' Диарра Мамади оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Кадис

6' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Кадис

3' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Кадис начинает с центра поля