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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 18587
Осасуна
2:0
Конец матча
Кадис
0'
1:0
37' Пенальти
Авила Эсекьель
45' Желтая карточка
Торро Лукас
45' Желтая карточка
Алехо Иван
47' Желтая карточка
Аларкон Томас
58' Желтая карточка
Авила Эсекьель
76' Вторая желтая карточка
Аларкон Томас
78' Желтая карточка
Чуст Виктор
2:0
79' Пенальти
Кике Гарсия
90' Желтая карточка
Лосано Энтони
90'+6

Ход матча

37'
Авила Эсекьель
1:0
45'
Торро Лукас
 
45'
 
Алехо Иван
47'
 
Аларкон Томас
58'
Авила Эсекьель
 
62'
 
Мари Хосе
Мабиль Авер
62'
 
Арзамендия Сантьяго
Хименес Фали
62'
 
Алехо Иван
Диарра Мамади
65'
Кике Гарсия
Будимир Анте
 
66'
Гарсия Рубен
Авила Эсекьель
 
75'
 
Пенья Рубен
Эспино Альфонсо
75'
 
Негредо Альваро
Видаль Начо
76'
Брашанац Дарко
Монкайола Хон
 
76'
 
Аларкон Томас
78'
 
Чуст Виктор
79'
Кике Гарсия
2:0
80'
 
Сан Эметерио Феде
Лукас Перес
84'
Торрес Роберто
Орос Аймар
 
90'
 
Лосано Энтони

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 111
Осасуна 82% (91)
X 16.2% (18)
Кадис 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
9
Авила
Эсекьель
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
29
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
1
Ледесма
Херемиас
2
Сальдуа
Хосеба
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
29
Диарра
Мамади
3
Хименес
Фали
12
Аларкон
Томас
17
Мабиль
Авер
15
Лукас
Перес
9
Лосано
Энтони
Осасуна
4-4-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Кадис

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 2 (1) 1
Кике Гарсия 1 (1) 0.5
Орос Аймар 1 (1) 0.5
Пенья Рубен 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 2 0
Гомес Мойсес 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аларкон Томас 1 1
Алехо Иван 2 0
Лосано Энтони 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хименес Фали 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2
Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0 Осасуна - Вильярреал 1:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Атлетико М 1:4 Кадис - Лилль 0:1
Кадис - Лас-Пальмас 1:1 Малага - Кадис 0:2 Barbate - Кадис 0:6 Алавес - Кадис 0:1 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Кадис - Эльче 3:0 Севилья - Кадис 1:1 Кадис - Атлетик Б 2:3 Барселона - Кадис 0:1 Кадис - Бетис 1:2 Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Кадис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Мальорка 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Мальорка 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Бетис 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мальорка 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18587 болельщиков
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Осасуна: 56%, Кадис: 44%.
  • 95'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 95'
    Брашанац Дарко из команды Осасуна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 95'
    Торрес Роберто из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Осасуна имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • Желтая карточка
      49'
      Рефери не любит споров - именно за это Иван Алехо сейчас получил желтую
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Осасуна: 58%, Кадис: 42%.
    • 48'
      Лосано Энтони выиграл воздушное противоборство у Унаи Гарсия.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 48'
      Лукас Перес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      47'
      Торро Лукас из команды Осасуна опасно и грубо сыграл. Аларкон Томас пострадал.
    • Желтая карточка
      47'
      Торро Лукас из команды Осасуна получает желтую после опасной игры.
    • 46'
      Сальдуа Хосеба выиграл воздушное противоборство у Орос Аймар.
    • 46'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Шанс! Будимир Анте из команды Осасуна пробил головой, но мимо
    • 45'
      Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Кадис контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Осасуна: 60%, Кадис: 40%.
    • 44'
      Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 44'
      Гомес Мойсес успешно блокирует удар.
    • 44'
      Диарра Мамади нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Лукас Перес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Пенья Рубен из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Аларкон Томас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 41'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 41'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Осасуна: 65%, Кадис: 35%.
    • 40'
      Аларкон Томас пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Монкайола Хон из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Диарра Мамади
    • Фол, нарушение
      39'
      Орос Аймар задерживает мяч рукой
    • 39'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 39'
      Сальдуа Хосеба из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Будимир Анте выиграл воздушное противоборство у Виктор Чуст.
    • 38'
      Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О О Л - Авила Эсекьель из команды Осасуна забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Херемиас Ледесма прыгнул вправо!
    • Фол, нарушение
      35'
      ПЕНАЛЬТИ - Ледесма Херемиас из команды Кадис привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Будимир Анте.
    • 35'
      Виктор Чуст успешно блокирует удар.
    • 35'
      Монкайола Хон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Осасуна: 70%, Кадис: 30%.
    • 35'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 34'
      Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • Угловой
      34'
      Лукас Перес из команды Кадис разыграл угловой с левого угла.
    • 33'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 33'
      Лукас Перес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 32'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Гарсия Давид III выиграл воздушное противоборство у Лосано Энтони.
    • 32'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Круз Хуан из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Осасуна: 70%, Кадис: 30%.
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 28'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 28'
      Кадис контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Эспино Альфонсо наказан за толчок Орос Аймар
    • 27'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 27'
      Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Торро Лукас выиграл воздушное противоборство у Лосано Энтони.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 26'
      Контроль мяча: Осасуна: 69%, Кадис: 31%.
    • 26'
      Шанс! Унаи Гарсия из команды Осасуна пробил головой, но мимо
    • Угловой
      26'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна подал угловой справа.
    • 25'
      Лосано Энтони из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Мабиль Авер из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 24'
      Эрнандес Луис успешно блокирует удар.
    • 24'
      Монкайола Хон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Виктор Чуст из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 24'
      Сальдуа Хосеба выиграл воздушное противоборство у Круз Хуан.
    • Офсайд
      23'
      Эспино Альфонсо из команды Кадис в офсайде
    • 23'
      Лукас Перес из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Монкайола Хон из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
    • 22'
      Лосано Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 21'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 21'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      20'
      Мабиль Авер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Мабиль Авер выиграл воздушное противоборство у Пенья Рубен.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 20'
      Контроль мяча: Осасуна: 67%, Кадис: 33%.
    • 19'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Кадис контролирует мяч.
    • 19'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Торро Лукас выиграл воздушное противоборство у Лосано Энтони.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Торро Лукас
    • 17'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 16'
      Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Хименес Фали выиграл воздушное противоборство у Орос Аймар.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 15'
      Диарра Мамади оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Лосано Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Осасуна: 74%, Кадис: 26%.
    • 14'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Осасуна контролирует мяч.
    • 14'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 12'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Эрнандес Луис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Осасуна начинает контратаку
    • 11'
      Унаи Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 11'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 10'
      Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Осасуна: 75%, Кадис: 25%.
    • 9'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Эрнандес Луис выиграл воздушное противоборство у Будимир Анте.
    • 9'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Хименес Фали из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      7'
      Лосано Энтони наказан за толчок Торро Лукас
    • 7'
      Лосано Энтони выиграл воздушное противоборство у Торро Лукас.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • Угловой
      7'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна разыграл угловой с правого угла.
    • 6'
      Эспино Альфонсо из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Круз Хуан выиграл воздушное противоборство у Сальдуа Хосеба.
    • 6'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Эрнандес Луис из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Осасуна: 75%, Кадис: 25%.
    • 5'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 4'
      Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 3'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 3'
      Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Кадис контролирует мяч.
    • 2'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 1'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 1'
      Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Осасуна 82% (91)
    X 16.2% (18)
    Кадис 1.8% (2)
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    Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Кадис

    Исход игры
    Осасуна
    82% (91)
    Ничья
    16.2% (18)
    Кадис
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.43% (24)
    Меньше
    77.57% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    33.64% (36)
    Нет
    66.36% (71)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    45.9% (51)
    2:1 Осасуна
    18.9% (21)
    2:0 Осасуна
    13.5% (15)
    1:1 Ничья
    11.7% (13)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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