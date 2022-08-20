Стадион: Дачия-Арена
0:0
Конец матча
0'
5' Undefined phrase: football_event_Бронн Дилан
29' Желтая карточкаМакенго Жан-Виктор
35' Желтая карточкаБонаццоли Федерико
45' Желтая карточкаУолас Соуза
45' Красная карточкаПерес Неуэн
49' Желтая карточкаБрадарич Домагой
66' Желтая карточкаБронн Дилан
74' Желтая карточкаДьомбер Норберт
90'+5
Ход матча
5'
45'
45'
49'
66'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
33
Сепе
Луиджи
11
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Салернитана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масина Адам
|1
|0.5
|Бекао Родриго
|1
|0.5
|Делофеу Херард
|0
|0
|Перейра Роберто
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Неуэн
|1
|1
|Уолас Соуза
|1
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3
Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0
Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Специя
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Лечче
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лечче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Специя
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Салернитана
Исход игры
Удинезе
91.3% (105)
Ничья
6.1% (7)
Салернитана
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.12% (44)
Меньше
58.88% (63)
Обе команды забьют
Да
42.99% (46)
Нет
57.01% (61)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
31.3% (36)
1:0 Удинезе
28.7% (33)
2:0 Удинезе
21.7% (25)
3:1 Удинезе
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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