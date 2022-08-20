Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' УДАЛЕНИЕ! - Перес Неуэн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

49' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Делофеу Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Уолас Соуза получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Де Вильена Тонни не смог попасть в створ ударом издали

45' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Маццокки Паскуале навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Маццокки Паскуале пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

41' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хорошую попытку сделал Удоги Дестини . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Салернитана

36' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Бонаццоли Федерико получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Салернитана

33' Саксесс Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Хорошую попытку сделал Делофеу Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бонаццоли Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Удинезе

27' Маджоре Джулио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Салернитана

26' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Бийол Яка получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ботхейм Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Макенго Жан-Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Удинезе

17' Кандрева Антонио не смог попасть в створ ударом издали

17' Маццокки Паскуале навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Фасио Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Бонаццоли Федерико пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри ловит мяч

9' Ботхейм Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' После проверки VAR рефери поменял решение - Удинезе не будет бить пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

3' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Удинезе

2' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля