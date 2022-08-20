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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Удинезе
0:0
Конец матча
Салернитана
0'
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Бронн Дилан
29' Желтая карточка
Макенго Жан-Виктор
35' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
45' Желтая карточка
Уолас Соуза
45' Красная карточка
Перес Неуэн
49' Желтая карточка
Брадарич Домагой
66' Желтая карточка
Бронн Дилан
74' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
90'+5

Ход матча

5'
 
Бронн Дилан
24'
Нюйтинк Брэм
Бийол Яка
 
29'
Макенго Жан-Виктор
 
35'
 
Бонаццоли Федерико
45'
Уолас Соуза
 
45'
Перес Неуэн
 
46'
 
Диа Булайе
Ботхейм Эрик
46'
 
Брадарич Домагой
Радованович Иван
46'
Ловрич Санди
Макенго Жан-Виктор
 
49'
 
Брадарич Домагой
66'
 
Бронн Дилан
68'
Гомеш Бету
Саксесс Исаак
 
74'
 
Дьомбер Норберт
80'
Арслан Толгай-Али
Делофеу Херард
 
89'
 
Валенсия Диего
Кандрева Антонио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Удинезе 91.3% (105)
X 6.1% (7)
Салернитана 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
3
Масина
Адам
18
Перес
Неуэн
13
Удоги
Дестини
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
25
Маджоре
Джулио
16
Радованович
Иван
10
Де
Вильена
Тонни
9
Бонаццоли
Федерико
11
Ботхейм
Эрик
Удинезе
3-5-2
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:4
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масина Адам 1 0.5
Бекао Родриго 1 0.5
Делофеу Херард 0 0
Перейра Роберто 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Неуэн 1 1
Уолас Соуза 1 0
Макенго Жан-Виктор 1 0
Бекао Родриго 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бронн Дилан 1 0
Брадарич Домагой 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3
Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0
Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Специя 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Лечче 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сассуоло 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Специя 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интер Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лечче 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лечче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Специя 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Удинезе: 47%, Салернитана: 53%.
  • 95'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Валенсия Диего из команды Салернитана перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Арслан Толгай-Али навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Фасио Федерико из команды Салернитана перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Удинезе 91.3% (105)
    X 6.1% (7)
    Салернитана 2.6% (3)
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    Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Салернитана

    Исход игры
    Удинезе
    91.3% (105)
    Ничья
    6.1% (7)
    Салернитана
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.12% (44)
    Меньше
    58.88% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    42.99% (46)
    Нет
    57.01% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    31.3% (36)
    1:0 Удинезе
    28.7% (33)
    2:0 Удинезе
    21.7% (25)
    3:1 Удинезе
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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