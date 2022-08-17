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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Торино
 
Позже
Лацио

История личных встреч

Торино
Лацио

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

111.1%
66.7%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:2
К
1:3
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
ММ(
0:3
СA
1:1
К
3:1
СA
1:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 1 1
Миранчук Алексей 1 1
Риччи Самуэле 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 1
Милинкович-Савич Сергей 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синго Вилфред 1 0
Адопо Ндари 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максимиану Луиш 0 1
Иммобиле Чиро 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0
Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0
Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.

    Главный судья: Marco Piccinini

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Торино 5% (2)
    X 45% (18)
    Лацио 50% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Лацио
    3.60
    3.74
    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Торино - Лацио

    Исход игры
    Торино
    5% (2)
    Ничья
    45% (18)
    Лацио
    50% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (19)
    Меньше
    48.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    37.5% (15)
    1:1 Ничья
    37.5% (15)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    0:1 Лацио
    5% (2)
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