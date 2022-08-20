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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Фортуна Ситтард
1:4
Конец матча
Камбюр
0'
1:0
10' Гол
Йилмаз Бурак
19' Желтая карточка
Худемакерс Меес
1:1
47' Гол
Брей Майкл
54' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
1:2
79' Гол
Худемакерс Меес
82' Желтая карточка
Эрдоган Доган
1:3
87' Гол
Худемакерс Меес
90' Желтая карточка
Ферати Арианит
1:4
90' Гол
Яспер тер Хейде
90'+5

Ход матча

10'
Йилмаз Бурак
(Кордоба Иньиго)
1:0
19'
 
Худемакерс Меес
37'
 
Самбисса Давид
Remco Balk
37'
 
Брей Майкл
Якобс Ями
46'
 
Ван Вермескеркен Саи
Шмидт Доке
47'
1:1
Брей Майкл
(Milan Smit)
54'
Сёнтьенс Матс
 
60'
Tijjani Noslin
Кордоба Иньиго
 
60'
Бассетт Коул
Гладон Пол
 
75'
 
Яспер тер Хейде
Паулиссен Митчелл
76'
Пинту Иву
Тирпан Микаэль
 
79'
1:2
Худемакерс Меес
80'
Эрдоган Доган
Сиовас Димитрис
 
82'
Эрдоган Доган
 
83'
 
Хендрикс Сэм
Milan Smit
87'
1:3
Худемакерс Меес
(Самбисса Давид)
90'
Ферати Арианит
 
90'
1:4
Яспер тер Хейде
(Брей Майкл)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
7
Кордоба
Иньиго
6
Дуарте
Дерой
19
Ферати
Арианит
11
Гладон
Пол
17
Йилмаз
Бурак
10
Сёнтьенс
Матс
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
10
Паулиссен
Митчелл
30
Remco
Balk
28
Робертс
Улдрикис
39
Milan
Smit
Фортуна Ситтард
4-3-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Камбюр

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:0
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:4
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 2 0.67
Гладон Пол 1 0.33
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 1 0.33
Брей Майкл 1 0.33
Milan Smit 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 3 0
Йилмаз Бурак 1 0
Гладон Пол 1 0
Ферати Арианит 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2
Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1
Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Аякс 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Спарта Роттердам 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Гронинген 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Спарта Роттердам 1 0 0 1 2 - 3 0
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
3. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
5. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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