Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Фортуна Ситтард имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Камбюр

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Камбюр

44' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Тирпан Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Брей Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Худемакерс Меес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Самбисса Давид

37' Milan Smit выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ремко Балк нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Йилмаз Бурак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Дуарте Дерой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Сиовас Димитрис нанес удар головой, но Жоао Вирджиния спокойно отбил мяч.

30' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Худемакерс Меес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

23' Паулиссен Митчелл пробил со штрафного прямо в стенку

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Кокс Джордж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Сёнтьенс Матс бьет со штрафного в створ, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

19' Худемакерс Меес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Кордоба Иньиго пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Йилмаз Бурак левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

10' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ремко Балк из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Сёнтьенс Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

7' Гладон Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ремко Балк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бангура Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Паулиссен Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола