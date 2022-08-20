Стадион: Fortuna Sittard Stadion
1:4
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЙилмаз Бурак
19' Желтая карточкаХудемакерс Меес
1:1
47' ГолБрей Майкл
54' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
1:2
79' ГолХудемакерс Меес
82' Желтая карточкаЭрдоган Доган
1:3
87' ГолХудемакерс Меес
90' Желтая карточкаФерати Арианит
1:4
90' ГолЯспер тер Хейде
90'+5
Ход матча
10'
1:0
19'
37'
47'
1:1
54'
79'
1:2
82'
87'
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
14
Гут
Родриго
11
Гладон
Пол
17
Йилмаз
Бурак
15
Тол
Марко
30
Remco
Balk
39
Milan
Smit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
31 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkНападающий
- Нападающий
-
39 Milan SmitНападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
33 Floris Smand
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Камбюр
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|2
|0.67
|Гладон Пол
|1
|0.33
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|1
|0.33
|Брей Майкл
|1
|0.33
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Доке
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2
Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1
Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Утрехт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Эммен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
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