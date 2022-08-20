Стадион: Визит Мальорка Эстади Зрители: 15579
0'
1' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
0:1
9' ПенальтиИглесиас Борха
36' Желтая карточкаХуанми Мигель
45' Желтая карточкаГренье Клеман
1:1
56' ГолМурики Ведат
Ход матча
9'
0:1
36'
45'
56'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коста ХаумеПолузащитник
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорЗащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Бетис
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|2
|1
|Иглесиас Борха
|2 (1)
|1
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|2
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Родригес Даниэль
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Ли Кан Ин
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0
Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1
Бетис
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0
Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бетис
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Бетис
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мальорка
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Бетис
Исход игры
Мальорка
10.7% (12)
Ничья
34.8% (39)
Бетис
54.5% (61)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
73.83% (79)
Нет
26.17% (28)
Популярный счёт
1:2 Бетис
35.7% (40)
1:1 Ничья
29.5% (33)
0:1 Бетис
12.5% (14)
1:0 Мальорка
4.5% (5)
2:1 Мальорка
4.5% (5)
0:2 Бетис
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
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