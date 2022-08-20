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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 15579
Мальорка
1:1
Второй тайм: 57'
Бетис
0'
1' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
0:1
9' Пенальти
Иглесиас Борха
36' Желтая карточка
Хуанми Мигель
45' Желтая карточка
Гренье Клеман
1:1
56' Гол
Мурики Ведат

Ход матча

1'
 
Карвалью Вилльям
9'
0:1
Иглесиас Борха
36'
 
Хуанми Мигель
45'
Гренье Клеман
 
56'
Мурики Ведат
(Ли Кан Ин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 112
Мальорка 10.7% (12)
X 34.8% (39)
Бетис 54.5% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Бетис
3.58
4.17
3.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
8
Гренье
Клеман
16
Батталья
Родриго
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
14
Родригес
Даниэль
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Мальорка
3-4-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Бетис

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 2 1
Иглесиас Борха 2 (1) 1
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 2 0
Батталья Родриго 1 0
Родригес Даниэль 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ли Кан Ин 1 0
Копете Хосе 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 1 0
Фекир Набиль 1 0
Руибаль Айтор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0
Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1
Бетис
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0
Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Мальорка 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Мальорка 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Бетис 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мальорка 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Мальорка 10.7% (12)
    X 34.8% (39)
    Бетис 54.5% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Бетис
    3.58
    4.17
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Мальорка 1:1 Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Бетис

    Исход игры
    Мальорка
    10.7% (12)
    Ничья
    34.8% (39)
    Бетис
    54.5% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    73.83% (79)
    Нет
    26.17% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    35.7% (40)
    1:1 Ничья
    29.5% (33)
    0:1 Бетис
    12.5% (14)
    1:0 Мальорка
    4.5% (5)
    2:1 Мальорка
    4.5% (5)
    0:2 Бетис
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
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    Мальорка
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