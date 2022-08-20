Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Антонио Санчес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Антонио Санчес. Удар в створ, но вратарь начеку

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

51' Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гренье Клеман получил желтую карточку от судьи

48' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Карвалью Вилльям создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Мальорка

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Мальорка

45' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Мальорка

43' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Маффео Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Бетис

38' Гренье Клеман из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хуанми Мигель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Удар от ворот произведет Бетис

34' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

32' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Гидо Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Гренье Клеман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Гренье Клеман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ли Кан Ин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

17' Ли Кан Ин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Удар от ворот произведет Мальорка

17' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Хуанми Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Песселья Херман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Коста Хауме нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

12' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Команда Бетис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Бетис забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Предраг Райкович прыгнул вправо!

8' После проверки VAR судья изменил решение - Бетис пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Хуанми Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Мальорка начинает с центра поля