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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 15579
Мальорка
1:2
Конец матча
Бетис
0'
1' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
0:1
9' Пенальти
Иглесиас Борха
36' Желтая карточка
Хуанми Мигель
45' Желтая карточка
Гренье Клеман
1:1
56' Гол
Мурики Ведат
65' Желтая карточка
Фекир Набиль
66' Желтая карточка
Родригес Даниэль
70' Желтая карточка
Вальент Мартин
70' Желтая карточка
Раильо Антонио
70' Желтая карточка
Песселья Херман
73' Желтая карточка
Батталья Родриго
1:2
73' Пенальти
Иглесиас Борха
82' Желтая карточка
Гонсалес Роберто
84' Желтая карточка
Гидо Родригес
84' Желтая карточка
Маффео Пабло
86' Желтая карточка
Силва Руи
90' Желтая карточка
Лаго Жуниор
90' Желтая карточка
Морон Лоренцо
90' Желтая карточка
Коста Хауме
90'+11

Ход матча

1'
 
Карвалью Вилльям
9'
0:1
Иглесиас Борха
36'
 
Хуанми Мигель
45'
Гренье Клеман
 
56'
Мурики Ведат
(Ли Кан Ин)
1:1
64'
Санчес Антонио
Гренье Клеман
 
64'
 
Гонсалес Роберто
Родри Родриго
65'
 
Фекир Набиль
66'
Родригес Даниэль
 
70'
Вальент Мартин
 
70'
Раильо Антонио
 
70'
 
Песселья Херман
73'
Батталья Родриго
 
73'
1:2
Иглесиас Борха
79'
 
Акуоку Поль
Иглесиас Борха
79'
Пратс Абдон
Родригес Даниэль
 
80'
Баба Иддрису
Батталья Родриго
 
82'
 
Гонсалес Роберто
84'
 
Гидо Родригес
84'
Маффео Пабло
 
86'
 
Силва Руи
87'
Лаго Жуниор
Копете Хосе
 
88'
 
Морон Лоренцо
Карвалью Вилльям
90'
Лаго Жуниор
 
90'
 
Морон Лоренцо
90'
Коста Хауме
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 17
  • 8 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Мальорка 10.7% (12)
X 34.8% (39)
Бетис 54.5% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
8
Гренье
Клеман
16
Батталья
Родриго
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
14
Родригес
Даниэль
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Мальорка
3-4-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Бетис

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 1 0.5
Ли Кан Ин 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 (2) 1.5
Хуанми Мигель 2 1
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 2 0
Батталья Родриго 2 0
Родригес Даниэль 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Коста Хауме 1 0
Вальент Мартин 1 0
Маффео Пабло 1 0
Раильо Антонио 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ли Кан Ин 1 0
Копете Хосе 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанми Мигель 2 0
Фекир Набиль 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Песселья Херман 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0
Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1
Бетис
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0
Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Реал Мадрид 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сельта 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сельта 1:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Реал Мадрид 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сельта 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Новости матча
  • 99'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 99'
    Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 99'
    Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Мурики Ведат нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.
  • 98'
    Мурики Ведат выиграл воздушное противоборство у Гонсалес Эдгар.
  • 97'
    Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 97'
    Гидо Родригес ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Мальорка 10.7% (12)
    X 34.8% (39)
    Бетис 54.5% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Мальорка 1:2 Бетис

    Исход игры
    Мальорка
    10.7% (12)
    Ничья
    34.8% (39)
    Бетис
    54.5% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    73.83% (79)
    Нет
    26.17% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    35.7% (40)
    1:1 Ничья
    29.5% (33)
    0:1 Бетис
    12.5% (14)
    1:0 Мальорка
    4.5% (5)
    2:1 Мальорка
    4.5% (5)
    0:2 Бетис
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
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