Стадион: Визит Мальорка Эстади Зрители: 15579
0'
1' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
0:1
9' ПенальтиИглесиас Борха
36' Желтая карточкаХуанми Мигель
45' Желтая карточкаГренье Клеман
1:1
56' ГолМурики Ведат
65' Желтая карточкаФекир Набиль
66' Желтая карточкаРодригес Даниэль
70' Желтая карточкаВальент Мартин
70' Желтая карточкаРаильо Антонио
70' Желтая карточкаПесселья Херман
73' Желтая карточкаБатталья Родриго
1:2
73' ПенальтиИглесиас Борха
82' Желтая карточкаГонсалес Роберто
84' Желтая карточкаГидо Родригес
84' Желтая карточкаМаффео Пабло
86' Желтая карточкаСилва Руи
90' Желтая карточкаЛаго Жуниор
90' Желтая карточкаМорон Лоренцо
90' Желтая карточкаКоста Хауме
90'+11
Ход матча
9'
0:1
36'
45'
56'
1:1
65'
66'
70'
70'
70'
73'
73'
1:2
82'
84'
84'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 17
-
8 Жёлтые карточки 8
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коста ХаумеПолузащитник
-
19 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гарсия ПереВратарь
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорЗащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Бетис
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|1
|0.5
|Ли Кан Ин
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|3 (2)
|1.5
|Хуанми Мигель
|2
|1
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Ли Кан Ин
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Фекир Набиль
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0
Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1
Бетис
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0
Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сельта
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сельта
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сельта
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Мальорка 1:2 Бетис
Исход игры
Мальорка
10.7% (12)
Ничья
34.8% (39)
Бетис
54.5% (61)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
73.83% (79)
Нет
26.17% (28)
Популярный счёт
1:2 Бетис
35.7% (40)
1:1 Ничья
29.5% (33)
0:1 Бетис
12.5% (14)
1:0 Мальорка
4.5% (5)
2:1 Мальорка
4.5% (5)
0:2 Бетис
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
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