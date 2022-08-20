Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
0:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
11
Ихорст
Лук
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
11 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Фортуна
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|2
|0.4
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.4
|Клаус Феликс
|1
|0.2
|Хоффманн Андре
|1
|0.2
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Кларер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1
Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|4
|0
|1
|18 - 6
|12
|2.
|Дармштадт
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|4.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5.
|Фортуна
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|7.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Карлсруэ
|5
|2
|1
|2
|12 - 11
|7
|11.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Ян
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|14.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|15.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|18.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Фортуна
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|10.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|5.
|Фортуна
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|8.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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