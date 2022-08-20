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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Айнтрахт Бр
2:2
Конец матча
Фортуна
0'
8' Желтая карточка
Philipp Strompf
33' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
37' Желтая карточка
Ковнацки Давид
1:0
56' Гол
Краусе Робин
1:1
61' Гол
Николя Гавори
2:1
70' Гол
Донкор Антон
2:2
71' Гол
Зоботка Марсель
74' Желтая карточка
Зоботка Марсель
84' Желтая карточка
Обердорф Тим
89' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
16
Фейзич
Ясмин
30
Берендт
Бриан
4
Николау
Яннис
5
Philipp
Strompf
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
6
Хеннинг
Брайан
39
Краусе
Робин
10
Ферай
Иммануэль
14
Уджа
Энтони
11
Ихорст
Лук
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Фортуна
4-2-2-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Фортуна

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
5:5
Б3
2:1
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краусе Робин 1 0.2
Донкор Антон 1 0.2
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 2 0.4
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.4
Николя Гавори 1 0.2
Клаус Феликс 1 0.2
Хоффманн Андре 1 0.2
Зоботка Марсель 1 0.2
Аппелькамп Синта 0 0
Петерсон Кристофер 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Киевски Нико 1 0
Philipp Strompf 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вейс Йорди 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Николя Гавори 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Кларер Кристоф 1 0
Обердорф Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
5
50%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1
Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 4 0 1 18 - 6 12
2. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
3. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
4. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
5. Фортуна 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
7. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Карлсруэ 5 2 1 2 12 - 11 7
11. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Ян 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
14. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
15. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
16. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
17. Айнтрахт Бр 5 0 1 4 2 - 11 1
18. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
10. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
5. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
8. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Ковнацки Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Де Вейс Йорди получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Philipp Strompf получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Айнтрахт Бр 2:2 Фортуна онлайн

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