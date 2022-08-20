Стадион: Читта-дель-Триколоре
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
28
Эрлич
Мартин
27
Лопес
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Блен АлексисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Чуччи МаттиаЗащитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сассуоло
Лечче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Матеус
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блен Алексис
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2
Лечче
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3
Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Специя
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Лечче
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Специя
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лечче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Специя
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Лечче
Исход игры
Сассуоло
78.2% (86)
Ничья
18.2% (20)
Лечче
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.6% (37)
1:0 Сассуоло
28.2% (31)
1:1 Ничья
13.6% (15)
2:0 Сассуоло
9.1% (10)
3:1 Сассуоло
4.5% (5)
1:2 Лечче
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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