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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 3'
Лечче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 110
Сассуоло 78.2% (86)
X 18.2% (20)
Лечче 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Лечче
4.00
4.32
4.20
Все Коэффициенты
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
29
Блен
Алексис
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Бистрович
Кристиян
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
11
Ди
Франческо
Федерико
Сассуоло
4-3-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
4:2
СA
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCA
0:1
СCA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 1 1
Ди Франческо Федерико 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Матеус 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2
Лечче
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3
Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0 Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Специя 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Интер Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
9. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Лечче 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Сассуоло 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Специя 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интер Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лечче 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лечче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Специя 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Сассуоло 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сассуоло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Сассуоло 78.2% (86)
X 18.2% (20)
Лечче 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Лечче
4.00
4.32
4.20
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Новости
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Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Лечче

Исход игры
Сассуоло
78.2% (86)
Ничья
18.2% (20)
Лечче
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
57.94% (62)
Нет
42.06% (45)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.6% (37)
1:0 Сассуоло
28.2% (31)
1:1 Ничья
13.6% (15)
2:0 Сассуоло
9.1% (10)
3:1 Сассуоло
4.5% (5)
1:2 Лечче
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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